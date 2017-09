Ingen søkte på legejobb i Gjøvik

To ganger har Gjøvik kommune annonsert den samme ledige legestillingen. Siste gang var det ingen søkere. Nå gjør helseledelsen et tredje forsøk.

SPRER SEG: Også byene rammes av legemangel. Da Trondheim skulle ansette leger i vår, manglet de for første gang kvalifiserte søkere. Elise B. Vesterhus er avdelingsleder enhet for legetjenester og smittevernarbeid. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Kommuner over hele landet sliter med å rekruttere fastleger. Det viser VGs kartlegging.

Nå har legemangelen som har vært et problem i distriktene, også nådd byene. Gjøvik lyser ut en legestilling for tredje gang. I Moss og Sandefjord er det få søkere til ledige jobber. I Trondheim ansettes det nå lege etter andre gangs utlysning. I VGs fastlegeundersøkelse forteller en rekke byer landet rundt om vanskelig rekruttering. Ofte er søkerne ikke kvalifiserte til jobben.

– Vi har tidligere rekruttert til 3-5 ledige legehjemler i løpet av et år. I fjor hadde vi 17 utskiftinger. Hittil i år har 17 leger sluttet. Vi er bekymret og veldig spente på om dette er en trend, sier Elise B. Vesterhus, avdelingsleder for legetjenester i Trondheim kommune.

Norges tredje største by har 200 000 innbyggere, legeutdanning ved NTNU og tradisjon for god rekruttering. Kommunen har 168 fastlegehjemler.

– NTNU er universitetet som har størst fokus på allmennmedisin og tidlig pasientkontakt. Av legeutdanningene er det vi som har rekruttert den største andelen av studenter til allmennmedisin. Nå ser vi at andelen som ønsker seg inn i allmennmedisin går ned. Den utviklingen er vi bekymret for, sier fastlege og lektor ved NTNU Tor Magne Johnsen.

– For unge leger er ikke arbeidssituasjonen de har nå håndterbar. Vi forholder oss til barnehager som andre foreldre. Jeg kan ikke jobbe til 19 hver kveld, sier fastlege og tillitsvalgt Torstein Sakshaug.

FANTASTISK JOBB: Muligheten til å følge pasienter over lang tid og ta hele faget i bruk er to av mange gode grunner til at Tor Magne Johnsen er allmennlege. Fastlegen ved Midtbyen Legesenter er også lektor NTNU. Han er bekymret for utviklingen. Foto: Therese Alice Sanne , VG

På vestsiden av Mjøsa ligger Gjøvik med 30 000 innbyggere. I sine to siste arbeidsår har avtroppende tjenesteleder Aud Inger Ystgaard brukt alle kanaler for å skaffe innbyggerne lege.

Fastleger i byene * Porsgrunn: – Det var henholdsvis 8, 9 og 5 søkere til tre ledige stillinger. De fleste av søkerne var ikke kvalifisert. Bjørnar Nyen, kommuneoverlege. * Sandnes: – Vi opplever rekrutteringen som svak. Vi har få søkere, men ingen hjemler har vært ubesatt over tid. Hans Petter Torvik, kommuneoverlege. * Bodø: – Vi har en god fastlegedekning i dag, men jeg er bekymret for de neste fem til syv år hvor flere av våre privatpraktiserende fastleger vil pensjonere seg. Helseleder Arne Myrland. * Bergen: – Rekrutteringen noe tyngre nå enn for noen få år siden, men vi har ikke lister uten leger, og bruker heller ikke vikarbyrå. Karsten Sylta, spesialrådgiver. Karmøy: – Vi har få søkere til alle våre utlyste fastlegehjemler, men har hittil klart å tilsette i alle hjemler. De som søker er oftest uten erfaring eller med svært liten erfaring. Aslaug Irene Skjold, avdelingsleder. * Levanger: – Vi har hatt utfordringer med å rekruttere til nyopprettede hjemler. Det har vært reelle søkere og tildelinger, men kandidater har trukket seg i prosessen. Ragnhild Holmberg Aunsmo, kommuneoverlege * Fredrikstad: – Vi er bekymret for rekrutteringen til allmennmedisin. Vi har forholdsvis god søkning til ledige hjemler, men vi ønsker oss flere gode søkere. Guro Steine Letting, kommuneoverlege



– Vi har hatt mange utlysninger de siste fem årene og har klart å rekruttere leger. I 2016 og 2017 er rekrutteringen blitt kritisk. Vi har lyst ut ledige hjemler, men ikke klart å ansette i et par av dem, selv etter andre gangs utlysning. Nå prøver vi for tredje gang med en ledig hjemmel. Prosessen startet i desember. Ved forrige utlysning søkte ingen på jobben, sier Ystgaard.

Det er ikke byen Gjøvik som er problemet, mener Ystgaard og kommunalsjef Heidi Koxvig Hagebakken.

– Vi har annonsert, jeg har ringt rundt til turnuskandidater og leger som har vært her før. Vi har brukt de nettverkene vi har. Det har vært svært vanskelig. Veldig mange av turnuskandidatene har fått jobb på sykehuset, sier Ystgaard.

Også Sandefjord sliter

De opplever at yngre legene er skeptiske til å kjøpe fastlegepraksis, som man må gjøre når man starter opp som nyetablert lege. Ved årsskiftet var 95 prosent av norske fastleger selvstendig næringsdrivende. I Gjøvik kan prisen for en opparbeidet fastlegeliste være rundt 1,2 millioner kroner.

– Som nyutdannede får de arbeidsgiveransvar for personalet på legekontoret, de skal betale legesenterets husleie og være ansvarlig for drift, data og innkjøp. Det de vil er å være leger, som de har utdannet seg til. I stedet møter de alle mulig oppgaver som tar veldig mye tid og gjør jobben vanskelig å kombinere med familieliv. Vi prøver å se på muligheten for å gjøre oppstarten for unge leger lettere, sier Koxvig Hagebakken.



Overlege Susanne Monica Prøsch og kommuneoverlege Ole Henrik Augestad i Sandefjord ser det samme som helselederne i Gjøvik. Vestfoldkommunen med 62 000 innbyggere sliter med å rekruttere fastleger.

– Det begynte for alvor i høst. Da måtte vi lyse ut en ledig stilling to ganger. Det er svært få kvalifiserte søkere, blant annet er det mange som ikke har gode nok norskkunnskaper, sier Prøsch.

Del av et større prosjekt. Flere store byer sliter med å rekruttere leger, til tross for at de er attraktive byer. Her fra Sandefjord, Overlege Susanne Monica Prøsch og kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Foto: Odin Jæger, VG Foto: Odin Jæger , VG

Hun og kommuneoverlege Augestad mener at de administrative oppgavene må bli færre.

– Hvis dette fortsetter og vi ikke får flere søkere enn vi har nå, så vil også vi ende opp med en vikarstafett. Da mister vi kontinuiteten, og det vil ramme pasientene. Innbyggerne her i byen er nok ganske fornøyde i dag, men denne oppfatningen står i fare om denne utviklingen fortsetter, sier Augestad.

Flere store byer sliter med å rekruttere leger, til tross for at de er attraktive byer. Her fra Moss, kommuneoverlege Lars Erik Hansen. Foto: Odin Jæger, VG Foto: Odin Jæger , VG

Ikke kvalifiserte

Moss i Østfold har 30 000 innbyggere. Togturen til Oslo tar drøyt 40 minutter.

Fastleger i byene * Steinkjer: – Vi har slitt med rekruttering av nye fastleger og vikarer når fastleger med driftsavtale er sykmeldte eller skal ut i svangerskapspermisjon. Vikariat har blitt utlyst flere ganger uten resultat. Karin Grøttum, enhetsleder. * Stjørdal: – Legesituasjonen er ok i dag, men i et kortsiktig fremtidsbilde er vi stadig nærmere å få en mer utfordrende situasjon. Vi er sårbare. Det viser søkerlistene. Leif Edvard Muruvik Vonen, kommuneoverlege. Kristiansund: – Tidligere hadde vi opp til seks særdeles kvalifiserte søkere til ledige hjemler, men i det siste har vi bare hatt en til to søkere som er godt kvalifisert. Stein Kulø, administrativ leder. * Lillehammer: – Vi har mange søkere som vurderes som ikke kvalifiserte. Vi har hatt utfordringer med rekruttering til fast hjemmel og av vikar til fastlegehjemmel som per i dag er definert som liste uten fast lege. Morten Bergkåsa, kommuneoverlege. * Rana: – Vi fikk en ny fastlege i slutten av mai, etter åtte utlysninger. Tre hjemler er ledige fra høsten. En av dem har vært utlyst tre ganger. Silje Røssvoll, kommuneoverlege

– Moss er en sentral og attraktiv by. Når vi kjenner på disse problemene, så gjør definitivt andre steder det også, sier kommuneoverlege Lars Erik Hansen.

Han begynte å merke en endring i rekrutteringen for et par år siden.

– Vi har mange søkere på lista, men flertallet har lite eller ingen erfaring, forteller han.

Mange har studert i utlandet, noe kommuneoverlegen mener byr på flere problemer. Hansen viser blant annet til at mange utenlandske leger ikke har hatt den samme turnusen i sin utdanning, som norske legestudenter har. I flere land finnes det heller ikke allmennpraksis, og pasientene reiser rett til sykehuset uten henvisning fra fastlege.

– Da blir det vanskelig for dem å forstå hvordan systemet faktisk fungerer i Norge, sier han.

Nå krysser kommuneoverlegen alt han har for at Moss klarer å holde seg unna vikarbyråer. Så langt har de klart seg uten vikarer. Om dette endrer seg er det pasientene som vil bli skadelidende, mener han.

– Fastlegeordningen er jo i utgangspunktet positiv, og det er betenkelig at vi allerede nå sliter, sier Hansen.

I Trondheim kaller de det ikke legekrise.

– Men vi roper et varsku. Rekrutteringen i en by som Trondheim kan bli en utfordring. Vi ser en tendens til færre søkere. Det er symptom på noe og hvis det befester seg, er det bekymringsverdig i forhold til vilkårene fastlegene har. De må ha vilkår som gjør at de blir i yrket. Vi mener at det er nødvendig å ta en nasjonal gjennomgang av fastlegeordningen, sier enhetsleder Merete Mihle Hansen.