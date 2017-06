Høie oppfordrer foreldre til å fremskynde meslingvaksinen

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land rammet av meslingutbrudd, oppfordrer helse- og omsorgsministeren å fremskynde vaksinering.

På grunn av økende meslingutbrudd i flere populære ferieland, som blant annet Italia og Frankrike, oppfordrer nå helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til å fremskynde vaksinasjonen av barn som skal reise til land med høy forekomst av meslinger.

– I disse tider har vi sett at det har vært økende tilfeller av meslingutbrudd i noen av våre vanligste ferieland, og skal du på ferie med et barn mellom 9 og 15 måneder er det lurt å tenke gjennom om du skal fremskynde vaksinen, sier Høie, til VG.

Han legger til at både reisemål og reisens varighet må tas med i betraktningen.

Normalt ved 15 måneders alder



I Norge er ni måneder laveste alder for MMR-vaksinasjon av barn.

Høie opplyser at barn i lavere alder vil være beskyttet gjennom antistoffer barnet har tatt til seg fra mor gjennom svangerskapet, forutsatt at mor er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det vanskelig å si hvor tilstrekkelig og langvarig beskyttelsen er, og antistoffene forsvinner fra barnet i tre til ni måneders alderen.

Høie oppfordrer foreldre som har spørsmål om vaksinasjon til å søke råd hos lege eller helsestasjon.

MMR-VAKSINEN * MMR-vaksine beskytter mot meslinger, røde hunder og kusma. * Alle barn i Norge får tilbud om to doser MMR-vaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. * Vaksinasjonen består av en dose ved 15-månedersalder og en dose ved 11-årsalder (6. klasse). * En dose gir normalt 95 prosent beskyttelse * Det tar to-tre uker før vaksinen virker Kilde: Folkehelseinstituttet

I Norge er det normalt ved 15 måneders alder at barn mottar MMR-vaksinen, som en del av barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen er immuniserende for kusma, meslinger og røde hunder.

Ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at det i Italia har vært påvist 1920 smittetilfeller av meslinger gjennom årets første fire måneder.

I Romania har det vært påvist 5119 tilfeller av viruset fra januar 2016 til 28. april i år. Landet har også hatt 23 dødsfall.

Lovendring om vaksinasjon



I morgen vedtar Stortinget en lovendring som innebærer at det holder med en av personene med foreldreansvars godkjennelse for å vaksinere.

– Det har vært noe usikkerhet rundt dette, men nå skal det komme klart frem i lovteksten at det holder med godkjenning fra en av partene, forteller Høie, og legger til:

– Om en av partene motsetter seg vaksinasjon vil det likevel være mulig å gjennomføre vaksinasjonen hvis den andre parten ønsker det.

I Norge har vi høy vaksinasjonsdekning, og det er, ifølge Folkehelseinstituttet, ikke behov for å fremskynde vaksinasjonen av barn som skal oppholde seg i landet.

Ifølge Norsk Helseinformatikk (NHI) er meslinger blitt en sjelden sykdom i her til lands etter at MMR-vaksinen ble innført i 2010. Det er påvist i gjennomsnitt 10 tilfeller i året mellom 2010 og 2016. Smitten oppstår i utlandet, men kan spre seg i uvaksinerte miljø her hjemme.

– Det er en generell oppfordring å gjennomføre vaksinasjon av barn, sier Høie.

Skal du besøke en av disse landene bør du vurdere å fremskynde vaksinasjonen: Belgia, Bosnia Herzegovina, Frankrike, Georgia, Tyskland, Italia, Kasakhstan, Kirgistan, Polen, Romania, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina.