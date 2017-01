Høie: Historisk kort sykehuskø i Norge

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) sier ventetiden for pasienter er historisk lav. Ventelisteforsker Per Arne Holman mener det er stor tvil om tallene.

– Gjennomsnittlig årlig ventetid for pasienter ved norske sykehus er nede i 61 dager i 2016. Det er et historisk lavt nivå og det laveste målte årstallet på ventetider siden de begynte å måle i 2002, sier Høie til VG.

Han fremholder at det siden 2011 har vært et mål om at ventetiden skal være under 65 dager.

Fakta Gjennomsnittlig ventetid for norske pasienter på sykehus var 90 dager i 2002. Det hadde falt til 74 i 2013 da de rødgrønne gikk av. I fjor var den nede i 69 dager og prognosen for 2016 viser et fall til 61 dager. Det er forskjeller regionene imellom. Tre av fire regioner nådde målet om 65 dager i 2016, men ikke Helse Nord. Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst ser ut til å ende på 58 dager og 60 dager i 2016. Helse Vest har 62 dager og Helse Nord 68 dagers ventetid.

– Vi vil at den positive trenden for nedadgående ventetider fortsetter i 2017. Derfor får sykehusene et nytt mål om reduserte ventetider i 2017. Årets forventning er at alle helseregioner skal redusere ventetidene sine sammenliknet med 2016, og alle helseregionene skal ha en ventetid under 60 dager i gjennomsnitt, sier han.

– Målet om 60 dager er satt med tanke på at sykehusene også må prioritere videre pasientforløp, og at alle regionene skal med. Derfor skal også alle regioner redusere ventetiden sammenlignet med 2016. Dermed har alle noe å strekke seg etter - også i 2017. Dette vil jeg legge fram i foretaksmøtet til de fire regionale helseforetakene tirsdag.

Les også: Over 160.000 pasienter får forsinket behandling på sykehus

Forsker: Dobbelt så lang ventetid



Stipendiat Per Arne Holman ved Universitetet i Oslo har forsket på ventelistetall. Han sier tallene til Høie bekrefter en positiv utvikling, men at tallene manipuleres for å nå politiske mål. Holman mener at den reelle ventetiden er nær dobbelt så lang for pasienter som skal ha en prosedyre, som det de offisielle tallene viser.

KRITISK: Stipendiat Per Arne Holman ved Universitetet i Oslo mener regjeringen bruker feil tall til å måle ventetiden på sykehusene. Foto: Privat

– For å bedømme om ventetiden i virkeligheten går ned, må vi vite om pasientene blir ferdigbehandlet i tide. Det vet vi ikke noe særlig om, sier Holman.

Istedenfor å måle antall dager til første kontakt med sykehuset, slik Helsedirektoratet gjør, mener Holman det gir et mer korrekt bilde å bruke antall dager det går til pasienten faktisk får behandling.

I 2015 var tid til behandlingsstart i gjennomsnitt 110 dager, mens regjeringens ventelistetall var 68 dager i 2015.

Forskeren bruker togavganger som et bilde på hvordan ventelistestatistikken på sykehusene brukes:

– Selv om toget starter tidligere, hjelper det ikke hvis det stopper på alle stasjoner og bruker mer tid mellom hver stasjon. Tidligere i år var 160.000 forsinket til kontroll etter første kontakt på sykehusene i Helse Sør-Øst, sier Holman.

Les også: Sykehus får kritikk etter at nyfødt døde av surstoffmangel

Høie: Fallet er reelt



Ifølge Bent Høie er det flere årsaker til at ventetiden går ned.

– En viktig årsak til nedgangen er at de ansatte har gjort en bra jobb. Så får sykehusene mer betalt når de behandler flere pasienter. Vi fjernet taket på hvor mange pasienter sykehusene kan behandle, slik at de kan jobbe smartere og få bedre betalt. Vi kjøper mer ledig kapasitet hos private for å fjerne flaskehalser. Og vi har innført pakkeforløp for kreftpasientene som skal ta bort venting som ikke er medisinsk begrunnet.

Les også: Kan ta et halvt år å hente inn etterslepet etter legestreiken

– Hva sier du til kritikken om at tallene lyver?

– Vi tar den på størst alvor og ser innvendingene. Men det er likevel slik at den statistikken som vi legger frem, har vært gjennomført av ulike regjeringer siden 2002, så det er ingen tvil om at fallet er reelt, sammenliknet med tidligere år.

– Men fordi kritikken er fremmet tidligere, har vi nå tatt initiativ til at sykehusene i 2017 må rapportere hvor stor andel av pasientene som får behandling til avtalt tid, sier Høie.

Ap: Gir et glanset bilde av virkeligheten



Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Torgeir Micaelsen mener det fortsatt er uavklart om tallene til regjeringen holder vann.

– Alle som kjenner livet på sykehusene, vet at de «offisielle tallene» kun viser et flak av den reelle virkeligheten for pasienter og fagfolk. Gjennom en rekke saker er det dokumentert at titusenvis av pasienter står i interne køer, hvor de medisinske fristene er brutt – uten at det synes på statistikken vi i dag har, sier han.

IKKE IMPONERT: Helsepolitisk talsmann i Ap, Torgeir Micaelsen, mener regjeringen presenterer ventetidene på en «glanset og fordummende måte». Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Les også: Ap-Micaelsen mener Helse-Høies prestisjereform er en flopp

Micaelsen minner om at helseministeren i fjor høst erkjente store mangler ved statistikken. Høie bestilte etter flere medieoppslag en granskningsrapport fra Helsedirektoratet, som skulle være ferdig til nyttår. Den er nå utsatt til februar.

– At regjeringen i mellomtiden fortsetter å presentere ventetidene på en fordummende, «glanset» måte, er ikke bra, mener Micaelsen.

Han sier Ap har foreslått en åpenhetsreform slik at pasientene kan få vite mer reellt hva ventetidene og pasientforløpet på sykehuset, vil være.

Har ryddet i ventelistene



Venteliste-forsker Holman er er enig med helseministeren i at ventetidstallene beveger seg i riktig retning, men stiller spørsmål ved hvorfor.

– De siste årene har sykehusene blitt stadig flinkere til å rydde i ventelistene, men vi kjenner ikke helt effekten av ryddingen, sier Holman, som også jobber som kvalitetssjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

– Vi gjorde et ryddearbeid på en klinikk på Lovisenberg tidligere i høst. Av rundt 2200 ventende pasienter, ble 13 luket ut. Da sank den gjennomsnittlige ventetiden med seks dager. Det viser hvor stort utslag feil i ventelistene kan få.

Les også: Sykehus laget Snapchat-konto – lekket taushetsbelagt pasientinfo