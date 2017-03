Helseministeren sier ja til blodprøve som kan avdekke Downs syndrom

Helseministeren gir gravide over 38 år mulighet til å ta en blodprøve som kan avdekke om fosteret har Downs syndrom. KrF mener beslutningen vil gi et kaldere samfunn.

Norske gravide har reist til utlandet for å ta blodprøven, som viser om fosteret har økt risiko for kromosomfeil. Nå har helseminister Bent Høie (H) bestemt seg for å tillate bruk av den såkalte NIPT-testen i Norge.

Men det er ikke alle gravide som vil få tilbud om blodprøven. Bare kvinner over 38 år og kvinner som har fått påvist økt risiko for kromosomavvik hos fosteret, vil få muligheten.

– Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk blodprøven NIPT, men Helsedirektoratet anbefalte enn mer begrenset godkjenning enn Bioteknologirådet, sier Høie.

– Vi godkjenner blodprøven innenfor dagens strenge vilkår for fosterdiagnostikk og i samsvar med Helsedirektoratets anbefaling.

SIER JA TIL NY TEST: Helseminister Bent Høie (H) tillater nå bruk av en blodprøve som kan avdekke Downs syndrom for enkelte gravide. Foto: Frode Hansen , VG

Lavere risiko for spontanabort



Fakta om NIPT – Non invasive prenatal test * En fosterdiagnostisk test som gjør at man kan analysere fosterets DNA ut fra en blodprøve av moren. * Man kan blant annet finne fosterets blodtype, kjønn, arvelige sykdommer og trisomier, deriblant Downs syndrom. * Både Bioteknologirådet og Helsedirektoratet har anbefalt at testen bør innføres i Norge for enkelte grupper gravide. * Helseminister Bent Høie (H) har bestemt at gravide over 38 år og gravide med påvist økt risiko for kromosomavvik, skal få tilbud om testen. * I dag bruker man ultralyd og blodprøve, en såkalt KUB-test, for å undersøke om fosteret har trisomier. * For å fastslå diagnosen sikkert, må man i tillegg ta morkake- eller fostervannsprøve. Det medfører en noe økt risiko for spontanabort. * 0,5 til én prosent spontanaborterer på grunn av prøvetakingen. Kilde: NTB, Bioteknologirådet, Helse-Norge

Formålet med å godkjenne testen er å redusere behovet for morkake- og fostervannsprøver. Dermed reduseres også risikoen for spontanabort, siden disse prøvene øker risikoen med mellom 0,5 og én prosent.

I dag får norske kvinner over 38 år og kvinner med økt risko for kromosomavvik tilbud om en såkalt KUB-test eller duotest. Den er kombinerer ultralyd og blodprøve.

Hvis duotesten viser at kvinnen har økt risiko for å få et barn med kromosomfeil, får hun tilbud om morkake- eller fostervannsprøve. Siden NIPT-testen er mer treffsikker enn duotesten, vil færre kvinner trenge morkake- eller fostervannsprøve, og abortrisikoen går dermed ned.

NIPT-testen kan avdekke kromosomfeilene 13,18 og 21. Trisomi 21 er Downs-syndrom, mens 13 og 18 er svært sjeldne og alvorlige kromosomavvik.

Både Bioteknologirådet og Helsedirektoratet har anbefalt helseministeren å si ja til å innføre testen. Siden saken både er etisk og politisk vanskelig for statsråden, trakk han tilbake Helsedirektoratets myndighet til å behandle saken.

Far til barn med Downs: Skremmende at kvinner ikke får muligheten

KrF: Jakt på barn med Downs



KrF sier nemlig blankt nei til innføring av NIPT-testen i Norge. Partiets nestleder Olaug Bollestad støtter ikke beslutningen til helseministeren.

– KrF ønsker ikke å intensivere jakten på barn med Downs syndrom. Det vil denne beslutningen føre til, sier hun til VG.

– Jeg frykter at flere barn med Downs syndrom ikke får leve. Allerede nå blir ni av ti barn med Downs abortert bort. Dette vil gjøre at vi får et kaldere samfunn.

SKUFFET: Nestleder i KrF, Olaug Bollestad, støtter ikke helseministerens beslutning. Hun mener den bryter med intensjonen i samarbeidsavtalen. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

I samarbeidsavtalen heter det at: «Bioteknologiloven evalueres. Det innføres ikke et tilbud om tidlig ultralyd eller et tilbud om NIPT-blodprøve til alle gravide».

Les også: KrF sier nei til anbefalt fostertest

KrF mener helseministerens beslutning bryter med intensjonen i avtalen:

– Vår intensjon med dette punktet i avtalen, var at vi ikke ønsket å legge til rette for intensivering av jakten på barn med Downs syndrom. Statsråden åpner ikke for å gi alle gravide tilbud om testen, men han bryter likevel med intensjonen slik KrF ser det, sier Bollestad.