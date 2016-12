Helge Heen (43) fikk ALS – nå har kona bedt statsministeren om hjelp

Seks dager etter at Kristin og Helge giftet seg, fikk Helge diagnosen som skulle snu opp ned på livene til dem begge. Nå har Kristin bedt statsminister Erna Solberg om hjelp – og fått svar.

– Stadig flere og yngre mennesker blir rammet av denne sykdommen, og jeg har sett folk helt ned i 30-års alderen få ALS. Det er helt grusomt, og særlig for dem som er småbarnsforeldre, sier Kristin Heen (41) til VG.

Akkurat det gjelder nettopp hennes egen mann, Helge Heen (43).

ALS – amyotrofisk lateralsklerose ** En sykdom som i økende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne slik at pasienten gradvis mister kontroll over den viljestyrte muskulaturen. ** I Norge er det cirka 300–400 som har diagnosen. ** Gjennomsnittsalder ved sykdomsstart er cirka 55 år, men unge mennesker kan også rammes. ** Man vet lite om hva som forårsaker sykdommen. ** De fleste merker at de har fått sykdommen ved at de begynner å føle seg klossete med hendene. Fine fingerbevegelser blir vanskelige å utføre. ** Det finnes ingen behandling i dag som kan helbrede sykdommen. Kilde: ALS Norge

– Jeg tenkte: Hva skjer nå?

Det startet med «leamus» i høyre overarm for halvannet år siden. Det gikk ikke over, til slutt sto hele bicepsen og dirret. Helge gikk til legen, og et halvår med prøver startet.

– Vi giftet oss 11. desember i fjor. Seks dager senere fikk vi diagnosen. Jeg hadde skjønt at han var syk, men jeg trodde ikke det var ALS. Det kom som et sjokk, og det føltes som om hele verden raste sammen, sier Kristin til VG og legger til:

– Jeg tenkte: Hva skjer nå? Hvordan vil livene våre bli? Hvor lenge har vi han her?

Kristin Heen synes situasjonen er fortvilende.

– Den ærlige og brutale sannheten er at pasientene sakte lammes til døde. I mellomtiden sitter vi pårørende og ser på uten å få gjort annet enn å tilpasse, sier Heen til VG og legger til:



– Min største frykt er at barna mister sin far altfor tidlig.

BLE SYK: Bare dager etter at Kristin og Helge giftet seg kom diagnosen. Helge hadde ALS og livet deres ville aldri bli det samme igjen. Foto: PRIVAT

– Det eneste vi vet, er at han vil bli dårligere

I fjor var Helge en aktiv ektemann og far som blant annet spilte fotball, sto på ski, gikk i fjellet, holdt orden på hage og hus, fulgte barna på aktiviteter og arbeidet som konsulent.

I dag er han hundre prosent ufør, bruker rullator og får det meste av ernæringen gjennom sonde i magen.

– Fremtiden vår er usikker, det eneste vi vet er at han vil bli dårligere. Han har problemer med koordinasjonen, er nokså ustø og snakker ganske dårlig. Dette er en sykdom som rammer hardt og brutalt, og at det ikke forskes mer på er for meg helt uforståelig, sier Heen.

Fikk svar fra statsministeren

I frustrasjon over egen hverdag, der hun lever med en ektemann som stadig blir dårligere, skrev hun tirsdag et sterkt innlegg på Erna Solbergs Facebook-side, der hun oppfordret henne til å ta grep og hjelpe henne og andre familier som er rammet av sykdommen. Hun etterlyser mer forskning på sykdommen.

«Det finnes ingen lys i tunnelen, ingen håp om bedring, sykdommens årsak er ukjent, legene vet ikke. Den ærlige og brutale sannheten er at pasientene sakte lammes til døde», skriver Kristin til statsministeren.

Nå har statsministeren svart.

– Du etterlyser mer forskning på ALS i Norge. Det forstår jeg godt. Mange ville hatt stor glede av hvis vi kunne funnet mer ut om årsakene til ALS og kanskje også dermed funnet en behandling som stoppet eller forsinket utviklingen av sykdommen bedre enn det vi i dag kan tilby, skriver Solberg.

Hun poengterer at det foregår forskning i Norge, men at hun og regjeringen skal fortsette og jobbe for å prioritere medisinsk forskning.

– Vært liten interesse



Klinikkleder ved UiO og Akershus universitetssykehus Trygve Holmøy forsker på sykdommen. Han mener det er et stort behov for mer forskning på ALS i Norge, men at det ikke bare er pengene det står på.

– Myndighetene kan ikke bevilge penger med mindre det er gode forskningsprosjekter å støtte. ALS er en sjelden sykdom sammenlignet med for eksempel kreft, og det er en sykdom der det er vanskelig og tar lang tid før man ser resultater. Det er grunner som har gjort at det har vært liten interesse for å forske på denne sykdommen, sier Holmøy.

EN DAG AV GANGEN: Livene deres er snudd på hodet, men Kristin og Helge prøver å se de positive tingene i livet og få mest mulig ut av hver eneste dag. Helge klarer fortsatt å gå, men han må bruke rullator for å komme seg frem. FOTO: PRIVAT

Også Ola Nakken ved UIO driver forskning på ALS. Han er i tillegg legen til Kristins mann Helge. I likhet med sin kollega mener Nakken det har vært lite fokus på denne typen forskning, og at det bør fortsette å brukes mer midler til dette for pasientenes beste.

Ifølge Nakken er det satt i gang flere interessante prosjekter på ALS den siste tiden. Blant annet studier som går på forekomst og årsak til sykdommen og arbeidet med å etablere et ALS-register.

Leder i ALS Norge, Mona H. Bahus sier til VG at støttegruppen mener det bevilges altfor lite penger til forskning på ALS.

– Dette er en sykdom som kan ramme hvem som helst, når som helst. Og den yngste i Norge som har fått påvist ALS er bare 28 år gammel. Dette er en sykdom det må forskes på. Vi ber derfor Stortinget og regjeringen om å bevilge mer penger til dette, sier Bahus.

Vil ha fokus på sykdommen

Kristin Heen håper at hennes rop om hjelp på statsministerens Facebook-side kan være med på å skape mer fokus rundt sykdommen.

– For oss haster det virkelig å få hjelp. Selv om det ser mørkt ut har man jo alltids et håp. Også bekymrer det meg at mange flere unge mennesker vil få denne sykdommen, og at kanskje noen av dem vil være våre egne barn.

Familien på Skjetten har solgt huset de bodde i og flyttet inn i en leilighet der alt er på en flate. De venter på at en større leilighet som vil bli ferdigstilt i 2018, som er både tilpasset rullestolbruk og har plass til en respirator.

– Livene våre er snudd på hodet, og selv om man forsøker å være praktisk klarer man uansett ikke å forberede seg på alt. Men man kommer gjennom på en eller annen måte, sier Heen og legger til:



– Vi veldig opptatte av å få det meste ut av hver dag, og leve livet. For vi vet aldri hvor lenge vi har det.

