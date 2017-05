Gunhild Stordalen: Akkurat nå er det ingen effektiv kur for min sykdom

Gunhild Stordalen sier at både hun og kloden har store utfordringer. – I motsetning til for min sykdom, finnes det kur for de globale utfordringene, sier hun.

Stordalen taler på den årlige konferansen TEDMED-helsekonferansen i Palm Springs i USA.

Konferansen er avholdt, men talene blir offentliggjort gjennom året og tirsdag blir talen til Stordalen lagt ut på nettet.

Gunhild Stordalen * Norsk lege og miljøaktivist. * Siden 2010 gift med hotelleier og investor Petter Stordalen. * Sammen med ektemannen har hun grunnlagt stiftelsen, The Stordalen Foundation, der hun er styreleder. * Via stiftelsen er hun initiativtager til og president i EAT Foundation. * Rangert av Kapital som en av Norges 100 mest innflytelsesrike kvinner og utnevnt til årets kvinne 2013 av magasinet KK. * Utnevnt til Young Global Leader av Verdens økonomiske forum (WEF) i 2015. * I oktober 2014 ble hun diagnostisert med den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerose. * Etter eksperimentell behandling med cellegiftkur og eksperimentell stamcellebehandling i Nederland var prognosene positive, men høsten 2015 fikk hun et tilbakefall. * I april 2016 begynte hun samme behandlingen igjen. * Fra i fjor ble cellegiftbehandling med stamcellestøtte mot systemisk sklerodermi en behandling som gis i Norge. Kilde: NTB/Stordalen Foundation/VG.

VG har fått tilgang til talen, hvor hun både er personlig og hvor hun griper fatt i verdens utfordring når det gjelder å sikre nok, sunn mat til en voksende verdens befolkning på en måte som ikke ødelegger planeten.

Hun innleder slik:

– For to år siden fikk jeg vite at jeg kanskje bare har måneder igjen å leve. Jeg ble diagnostisert med en sjelden og livstruende sykdom, kalt diffus kutan systemisk sklerodermi. Symptomene startet med en sportsskade, som aldri helbredet, og som fortsatte å utvikle seg over tid.

– Som lege, skulle man tro at jeg ville lagt sammen alle signalene. Men jeg fornektet det. Men da jeg innså fakta, måtte jeg ta konsekvensene.

Hun fortsetter:

– Akkurat nå er det ingen effektiv kur for min sykdom. Men jeg har gjennomgått en eksperimentell behandling med cellegift og stamcelletransplantasjon – to ganger. Vi vet fortsatt ikke utfallet. Jeg vet ikke og kan ikke velge hvor mye tid jeg har igjen. Men jeg kan bestemme hvordan jeg vil bruke den tiden. Derfor vil jeg fokusere på de utfordringene som faktisk kan løses – her og nå.

– Hvorfor forteller jeg dere dette? fortsetter hun:

– For akkurat som meg, har vi - som verdenssamfunn - fornektet hva som skjer med kloden vår: Vi nekter å legge sammen de alarmerende tegnene: Den globale temperaturen stiger. Planter og dyrearter dør ut i høyt tempo. Sykdommer og epidemier eskalerer.

– Jeg frykter at hvis vi fortsetter å ignorere utviklingen, og koblingen mellom våre største verdensproblemer, så vil vi miste muligheten til å gjøre noe med det. Fordi – i motsetning til for min sykdom – finnes det faktisk en kur for disse globale utfordringene, sa Stordalen i talen.

Se hele talen fra TEDMED-helsekonferansen.

ENDRE KOSTHOLD: Gunhild Stordalen mener nordmenn bør spise en mer plantebasert diett. Vi spiser for mye kjøtt, mener hun. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Velg riktig størrelse på tallerkenen

Hun sier til VG at den globale kuren kan mikses med tiltak for helse og miljø.

– For eksempel er det å ha et plantebasert kosthold med mer grønnsaker og mindre kjøtt både bra for oss og planeten, og gir både helsegevinster og redusert klima- og miljøavtrykk.

– Skal alle bli vegetarianere?

– Jeg sier ikke at folk ikke skal spise kjøtt, men oppfordrer til å spise mindre kjøtt. Vi bør også velge ekte og naturlig, mat, uten masse tilsatt salt, sukker, fett og tilsetningsstoffer. Og velge riktig størrelse på tallerkenen, som har økt: Store porsjoner gjør at vi lett spiser mer enn vi trenger, eller at vi kaster spiselig mat.

Hun sier at matavfall er et stort miljøproblem.

– Om vi hadde regnet på alle klimautslippene som følge av all maten som kastes eller ødelegges på verdensbasis, så er det bare klimautslippene i USA og Kina som er høyere. I Norge kaster hver innbygger 50 kilo spiselig mat i året:

– Derfor trenger vi en global matrevolusjon. Selv om vi produserer nok kalorier til å fø hele verdens befolkning, går 800 millioner mennesker fortsatt sultne. Det er en stor utfordring som må løses. Men det er også en problemstilling i andre enden, i vestlige land, hvor to milliarder mennesker er overvektige.





– Skal du ha oss tilbake til kjøkkenbenken; trenden er den motsatte; vil lager stadig mindre egen mat?

– Nei, det er ikke realistisk at alle skal tilbake til kjøkkenbenken og lage maten fra bunnen av, som før. Derfor er det viktig at sunn, bærekraftig mat blir mer tilgjengelig, lettvint og rimelig nok. Fortsatt er det lettere å få tak i sigaretter enn salat på mange kiosker og bensinstasjoner.

– Kostholdsforvirret



Hun sier 70 prosent av nordmenn er kostholdsforvirrede:

– De sliter med å finne ut både hvor sunn maten egentlig er og om den er produsert bærekraftig. Og iallfall om den er begge deler. Det må bli lettere for oss som forbrukere å velge rett.

Det kommer også nye løsninger: Hun viser til en amerikansk produsent.

– Han lager burgere som ser og smaker kjøtt, men som er laget av planteproteiner som erter. Han begynte med å selge til fire restauranter, nå selger han til tusen.

Stordalen sier myndighetene i land etter land går foran og tar grep.

– I Frankrike forbyr de nå supermarkeder å kaste mat, i Mexico har de innført sukkerskatt og den kommer i Storbritannia. I Sverige har regjeringen innført bærekraftsmål for mat og i Norge har fire statsråder satt seg sammen for å finne løsninger for å gjøre maten sunnere. Det er håp, sier hun.

Petter Stordalen: Gunhild kommer til å leve lenge

– I talen er du åpen om din sykdom: Du sier det er en kur for verden, men ikke for deg. Hva er status for ditt sykdomsbilde i dag?

– Det er nå ett år siden jeg var ferdig med behandling nummer to. Det var omtrent på den tiden jeg fikk tilbakefall etter behandling nummer en, så alt er fortsatt veldig usikkert. Det er først etter to år man vil vite om behandlingseffekten er varig, når mitt eget immunforsvar har bygget seg opp. Jeg er første pasient med denne diagnosen som har fått denne behandlingen to ganger, så vi vet lite om effekten.

Hun sier de opplever opp og nedturer.

– Jeg har mye mindre energi enn før jeg ble syk, men jeg er frisk nok til å jobbe. Petter og jeg er blitt veldig flinke til å planlegge med korte horisonter og å være glade for hver dag vi får.