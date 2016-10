Fortsatt enorm helsesøster-mangel

14 fylker har fortsatt langt flere elever per helsesøster enn statens norm. Oppland er verstingen med 2300 elever per helsesøster.

Det viser Helsedirektoratets første kartlegging av hvor mye ressurser som går til- og fordeles i skolehelsetjenesten og helsestasjonene.

Videregående-elevene er de store taperne i fordelingen, og får kun seks prosent av totalkaken.

Helsesøstertjenesten i videregående er ofte førstelinjetjenesten for å fange opp blant annet elevenes psykiske plager. Både regjeringen Solberg og regjeringen Stoltenberg har flere ganger skrytt av å øke bevilgningene til helsesøstertjenesten de siste årene.

I perioden 2014–2016 ble det satt av 667,7 millioner kroner i kommunenes frie inntekter for å styrke helsestasjons- og skolehelsetilbudet. I praksis betyr det at kommunene selv kan bestemme hva de vil bruke pengene til, og flere kommuner prioriterte å bruke midlene til andre oppgaver enn helsestasjoner og skolehelsetjeneste.

Gulrot på 100 mill.



Som en gulrot ble det i tillegg i 2016 bevilget et øremerket tilskudd på 100 millioner kroner til bedring av kvaliteten på tjenesten til kommuner som kan dokumentere at de har budsjettert 100 prosent av de tildelt frie midlene til formålet.

På tross av ekstramidlene, er det kun ungdomsskolen som stort sett innfrir kravet til helsesøsterdekning, viser rapporten fra Helsedirektoratet.

Mer enn halvparten av ressursene går til småbarn og gravide. På landsbasis går 45 prosent av årsverkene til helsestasjonene, pluss 10 prosent som gjelder svangerskaps- og barselomsorg.

Ungdomsskolen når målet

For skolene er det bare ungdomsskolen som ligger over den normerte anbefalingen for helsesøsterdekning.

For denne aldersgruppen kan én helsesøster i fulltidsstilling følge opp 550 elever. Det tilsvarer en dekning på 1,8 årsverk per tusen elever, og det nivået klarer de fleste fylkene, viser oversikten. Aust-Agder, Hordaland, Østfold, Rogaland og Sogn og Fjordane ligger under ønsket nivå.

Bemanning i barneskolen ligger fortsatt langt under myndighetenes anbefaling. Barneskolen får tildelt 24 prosent av årsverkene, men helsesøsterdekningen er likevel betydelig under normen.

Ingen fylker kommer i nærheten av anbefalt nivå, som er 3,5 årsverk per tusen elever. Gjennomsnittet på landsbasis er 1,75 årsverk.

Stor variasjon i dekning

Minst ressurser brukes på skolehelse i videregående skole, med drøyt 6 prosent av årsverkene.

For denne aldersgruppen kan en helsesøster på 1,3 årsverk følge opp en skole med 769 elever. Mange fylker når ikke opp.

Oppland ligger dårligst an, fulgt av Rogaland, Buskerud og Vestfold. I motsatt ende av skalaen topper Vest-Agder listen, fulgt av Nordland.

Myndighetene mener også at skolehelsetjenesten bør være tilknyttet lege og fysioterapeut, men dekningen for disse yrkesgruppene er ligger langt under anbefalingene, konkluderer rapporten.

Normeringen fra Helsedirektoratet ble utviklet i 2010 og er ikke bindende, men kun en anbefaling. Likevel påpeker rapporten at helsesøstrene i løpet av de siste årene har blitt pålagt nye oppgaver, og at dette ikke reflekteres i de anbefalinger som den gang ble gitt.

Helsedirektoratet arbeider nå med å vurdere muligheten for å innføre en minimumsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.