Foreldre fortviler over sommerstengt barneavdeling på Kristiansund sjukehus

Flere frykter for barnas helse etter stengingen. Barnelege kaller stengingen for «uforsvarlig».

– De kan ikke spare penger på syke unger.

Ellen Marie Langnes har sett seg lei på at barneavdelingen på Kristiansund sjukehus, som sønnen hennes Trym (13) har sårt behov for, stenger hver sommer.

– Nå blir alt borte samtidig



STENGT: Fredag forrige uke stengte avdelingen – og åpner igjen i slutten av august. Foto: PRIVAT

Også i år skal avdelingen holde stengt i sommermånedene. Det er den samme avdelingen som holdt helgestengt da Sebastian Gils Ødegaard (10 måneder) døde i februar 2015.

Langnes understreker at hun ikke vil uttale seg om Sebastian-saken, men om sin egen situasjon, og hvor viktig barneavdelingen i Kristiansund er for hennes familie.

Sønnen lider av en progressiv nevrologisk sykdom som «dreper» hjerneceller på grunn av en feil i cellenes kalsiumkanal. Trym blir sykere og sykere, og kan få kraftige epileptiske anfall.

Familien bor på Eide. Om det haster kan ambulansen komme seg til sykehuset i Kristiansand på rundt 25 minutter. Alternativet nå blir å reise til Ålesund, en tur på nærmere tre timer, når barnet må gjennom legevakten først.

Nå er Langnes bekymret for hva som kan skje når leger som kjenner sønnen ikke kan ta imot ham de neste to månedene.

– Barneavdelingen gir oss en trygghet. De er i nærheten, og kjenner barnet. Nå blir alt borte samtidig, og det er en potensielt livsfarlig situasjon for Trym.

Langnes er ikke alene. På Facebook-gruppen «Vi som trenger barneavdelingen i Kristiansund» er flere, både foreldre, leger og andre engasjerte, fortvilet over at helseforetaket har besluttet å stenge avdelingen for sommeren.

«Ja det er foretaket sitt. Barns helse blir butikk og feige rikspolitikere toer sine hender og har ikke ansvar for noe», skriver en.



«Jeg undres . Er dette virkelig lov. Det er tragisk . En stor skam. Bor ikke vi i verdens rikeste land? Stakkars syke barn og deres foreldre. Penger er viktigere enn liv og helse. Mot barna våre, de svakeste. Har ikke ord. Helt forferdelig.», skriver en annen.

Langnes blir frustrert over at avdelingen velger å stenge i en periode på grunn av det Helse Møre og Romsdal omtaler som en periode med lav aktivitet.

– De gjør et barneliv til penger i krone og øre. Det er et samfunn som er avhengig av sykehus i nærheten her, de kan ikke spare penger på syke unger, sier hun.

– Vi stenger ikke brannstasjoner fordi det brenner mindre



Anna Owczarz er lege ved barneavdelingen. Hun har flere ganger kritisert sitt eget helseforetak for å stenge.

– Dette dreier seg ikke bare om barna som må reise mellom to og fire timer til nærmeste barneavdeling for innleggelse. Dette handler også om foreldrene til kronisk syke barn - de som er hjemme, som ikke har tilgang til å møte leger som kjenner barnet, sier hun.

Hun omtaler det som en uforsvarlig måte å drive akuttsykehus på.

– Vi stenger jo ikke brannstasjoner fordi det brenner mindre i perioder. Dette er et akuttilbud som skal være tilgjengelig døgnet rundt og året rundt, sier hun.



Owczarz opplever det som at penger har blitt viktigere enn barns trygghet.

– Dette er et helsesystem som drives etter en livsfarlig ideologi, nemlig at helse er blitt butikk. Hverken barnas rettigheter, foreldrenes bekymringer eller helsepersonellets fortvilelse betyr noe for helsebyråkratene som styrer dette, sier hun.

Sebastians foreldre: – Vi føler oss brukt i politisk strid

– Barn er like viktige uansett hvor de bor



21. juni sendte Helse Møre og Romsdal ut brev om at de har valgt å stenge barne- og ungdomsavdelingen ved Kristiansund og Barnepoliklinikken i Molde fra fredag 23. juni til og med søndag 20. august.

Fylkeslege i Møre og Romsdal, Karin Müller Mikaelsen, sier til VG at det er Helse Møre og Romsdals ansvar å levere et forsvarlig helsetilbud.

– Vi gir ingen forhåndsvurdering av denne stengingen, men vi har ingen grunn til å si at det på generelt grunnlag er uforsvarlig å stenge denne avdelingen, hvis rutiner rundt stengingen er på plass, sier hun.

Direktør ved Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, sier til VG at det i perioder er nødvendig å stenge deler av helseforetaket.

– Vi har over mange år hatt avdelinger og seksjoner som er stengt i perioder med lav aktivitet. Det gjelder også barne- og ungdomsavdelingen i Kristiansund. I sommermånedene er det lavere aktivitet i alle helseforetak, også hos oss, forteller han.

Han understreker at dette ikke bare gjelder for sommeren, men at det er perioder med stenging i alle av foretakets sykehus hele året. Han forteller også at sikkerheten for både barn og voksne vil være det viktigste uansett.

– Skulle det skje noe med barn hvor som helst i Møre og Romsdal, så er vårt utgangspunkt at vi er pliktige til å ivareta både dem og voksne. Derfor skal våre fagfolk, både medisinere og ambulansetjeneste, håndtere en kritisk situasjon hvor som helst, sier han.

Han mener også at forberedelsene til den stengte perioden er såpass gode at det vil gå bra.

– Vi har blant annet forsterket vaktordningene innenfor anestesi, og revidert ny felles prosedyre for transport av kritisk syke pasienter. Så har vi laget behandlingsplaner for barn med særlige behov, der man har økt oppmerksomhet rundt hvordan man gjør det i perioder med stengte avdelinger. Så vi håndterer dette på best mulig måte når vi er i den situasjonen vi er, sier Remme.

Han legger til at barn som er alvorlig syke uansett skal sendes til universitetssykehusene – det nærmeste for Kristiansunds del er St. Olavs Hospital i Trondheim.

– Barn er like viktige uansett hvor de bor i Møre og Romsdal. Det er slik at når det virkelig er alvorlig, så sendes barna på universitetssykehus. Det gjelder for hele landet, sier han.