Første baby i verden født med DNA fra tre foreldre ved ny metode

Den nå fem måneder gamle babyen har DNA fra mor, far og en donor.

Nå hylles den kontroversielle teknikken som et gjennombrudd i medisin, skriver tidsskriftet New Scientist.

Et jordansk par har etter 20 års forsøk lyktes med å få barn. Ti år etter at paret giftet seg, ble kvinnen gravid. Svangerskapet endte derimot opp i den første av totalt fire spontanaborter.

Kvinnen fødte endelig en datter i 2005. Da jenta var seks år gammel, døde hun av Leighs syndrom, en alvorlig fremadskridende hjernesykdom. Parets andre barn ble også født med sykdommen, og døde åtte måneder gammel, skriver tidsskriftet.

Genet for å utvikle sykdommen ble fastslått å være grunnen til at paret slet med å unnfange i alle år. Moren selv er frisk, men bærer genet.

Dro til Mexico for å utføre inngrepet



Som et siste håp, kontaktet foreldrene New Hope Fertility Center i New York, som tok i bruk den kontroversielle teknikken for at barnet skulle bli født uten å være genetisk disponert for sykdommen.

6. april i år ble gutten født, uten tegn til sykdommen.

Teknikken som legene ved New Hope Fertility Center brukte, skiller seg fra tidligere inngrep med DNA fra tre forskjellige personer.

Lege John Zhang måtte bruke en teknikk som tar alt nødvendig DNA fra morens egg sammen med friskt mitokondrielt DNA fra donorens egg. Sammen skapes det et nytt, friskt egg som kan bli befruktet av farens sperm.

Resultatet er en baby med 0,1 prosent av DNA-et fra donoren og alle de genetiske kodene, som hår- og øyefarge, fra moren og faren.

Praksisen, som er noe annerledes fra den som er tillatt i Storbritannia, er ikke lov i USA. Legen John Zhang tok derfor foreldrene med til Mexico for å utføre inngrepet, hvor Zhang hevder det «ikke eksisterer noen regler».

Blir hyllet av fagfolk



Praksisen blir nå hyllet av leger, og blir betegnet som begynnelsen på en ny æra i medisinen, og som kan hjelpe andre familier med sjeldne genetiske sykdommer. Embryologer mener inngrepet vil bane vei for rask utvikling verden over, ifølge New Scientist.

– Dette er fantastiske nyheter. Det er revolusjonerende, sier Dusko Ilic ved King's College London om inngrepet.

Bert Smeets ved Maastricht-universitetet i Nederland slenger seg på.

– Det er spennende nyheter, sier han.