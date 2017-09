Feilmedisinert gutt (6) flyttes til Oslo universitetssykehus

Gutten som ble kreftbehandlet på Haukeland universitetssykehus flyttes nå til Rikshospitalet i Oslo etter ønske fra familien.

Aslan Emzeev, en venn av familien, skriver i en SMS til VG at Haukeland sykehus har gått med på å flytte gutten til et annet sykehus. Medievakt ved Oslo universitetssykehus, Knut Albert Solem, bekrefter at han er på vei dit.

Seksåringen skal ha blitt operert for kreftsvulst og fikk cellegiftbehandling ved Haukeland sykehus. Fylkeslege Helga Arianson har tidligere forklart til VG at en sprøyte som skulle bli satt intravenøst ble satt i hodet.

Det skal ha ført til at gutten ble lagt i respirator.

Lege sykemeldt

Administrerende direktør ved Helse Bergen, Eivind Hansen, bekrefter til VG at sykehuset har etterkommet familiens ønske om å flytte gutten.

– Pårørende har hatt et ønske om at pasienten får en vurdering i et annet kompetansemiljø. Vi tok kontakt med Oslo universitetssykehus og de har sagt seg positive til å ta imot pasienten. De er vi veldig glad for, da kan vi imøtekomme ønsket fra de pårørende, sier han.

Hansen forteller at legen som feilmedisinerte gutten nå er sykemeldt.

– Det viktigste jeg har å si er at vi beklager det som har skjedd. Det er en veldig alvorlig hendelse som er særlig belastende for de pårørende. Vi vil gjøre det vi kan for å finne ut av hvordan dette kunne skje, sier Hansen.

Han ønsker ikke å forklare hva som er rutine i den type behandling gutten har fått.

Mistanke om svikt

Avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Brynhild Braut, skriver i en epost til VG at det er opprettet tilsynssak fordi det er mistanke om svikt i helsehjelpen.

– På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen.

Helsetilsynet er nå i gang med å lage en foreløpig tilsynsrapport som skal sendes til helseforetaket og pårørende til uttalelse.

– Dersom det er aktuelt å vurdere reaksjon overfor involvert helsepersonell, vil de få et eget brev der de blir orientert om dette, står det videre.