Fastlege delte opplysninger om pasient på Facebook

En fastlege fikk Helsetilsynet på nakken etter at hun omtalte en pasient på Facebook.

Pasienten var en mindreårig gutt som hadde blitt gipset for beinbrudd. Legen la ikke ut informasjon selv, men likte og kommenterte en oppdatering som guttens mor la ut.

Etter at moren hadde hatt med sønnen til legen for behandling, skrev hun at legen hadde gjort en god jobb og at hun hadde en fornøyd gutt hjemme med blå gips på hånden. Legen likte dette, og kommenterte: Takk (navn på moren).

Moren skrev også om at det hadde vært en lang dag for gutten, men at han hadde vært tålmodig og flink.

Hun fikk til svar: «Uff, stakkars, jeg håper at alt gikk bra og det var ikke gipsen-feil. en klem til han fra meg!»

– Alle er pasient hos noen

I sitt tilsvar i tilsynssaken forsvarte legen seg med at det var moren som først navnga sønnen på sosiale medier. Hun bemerket at moren hadde «likt» det legen svarte.

Videre skrev hun at det å være pasient gjelder alle, og ikke sier noe om sykdom eller årsaken til at man går til lege. Hun mente derfor at det i seg selv å nevne pasientens navn ikke er brudd på taushetsplikten.

– Forsto ikke alvoret

Tilsynet var helt uenig, og konkluderte med at legen har brutt taushetsplikten. Forholdet var likevel ikke så alvorlig at det var grunnlag for å gi henne en advarsel.

Legens forsvar gir likevel uttrykk for at hun ikke forstår alvoret i saken, og heller ikke omfanget av sin lovpålagte taushetsplikt, mener tilsynet.

– Statens helsetilsyn forventer at du heretter utviser større forsiktighet når det gjelder problemstillinger rundt taushetsplikt og bruk av sosiale medier, lyder konklusjonen.

Ikke vær venn med pasienter

Helsetilsynet fastslår at leger må holde en profesjonell avstand til sine pasienter.

– Derfor bør leger heller ikke akseptere å bli Facebook-venn med nåværende eller tidligere pasienter, skriver tilsynet i vedtaket.

Tilsynet understreker også at en lege aldri må opplyse at det eksisterer et lege-pasient-forhold. De mener legens handlinger på sosiale medier har bidratt til å svekke tillitsforholdet som er helt essensielt å opprettholde mellom pasient og lege.

– Gjenkjennbare opplysninger kan angå andre enn pasienten selv, for eksempel familie, på en direkte eller indirekte måte, og på nettet kan disse spres på en uforutsigbar måte, heter det.