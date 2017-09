Drar med Djabrails (6) kiste til Tsjetsjenia

GARDERMOEN (VG) Foreldrene til Djabrail Sulejmanov (6) er på vei til hjemlandet for å gravlegge sønnen. Han døde i forrige uke etter feilmedisinering ved Haukeland universitetssjukehus.

En måned har gått siden seks år gamle Djabrail fikk feil sprøyte i hjernen av en lege ved Haukeland universitetssjukehus. Torsdag forrige uke ble seksåringen erklært død på Rikshospitalet i Oslo, etter å ha ligget i respirator i flere uker.

Onsdag møtte VG Djabrails slektninger på Oslo Lufthavn, like før de skulle reise til hjemlandet Tsjetsjenia der den lille gutten skal gravlegges torsdag.

– Djabrail er med oss, han er på flyet i kisten - vi skal fly sammen alle sammen, forteller moren Fatima Jusjukajeva.

SLEKTNINGER: Djabrails slektninger på Gardermoen, like før de skulle fly til hjemlandet Tsjetsjenia, der Djabrail skal gravlegges. Foto: Trond Solberg , VG

Trodde Djabrail fremdeles var i live



Fatima og Djabrails far, Lom-Ali Sulejmanov, forteller at de fortsatt er i sjokk over sønnens bortgang. Det har fremdeles ikke gått opp for dem at han er død, og at han snart skal gravlegges.

– I dag våknet jeg og holdt på å spørre Djabrails bror, Mohammed, om hvor broren hans er. Så gikk det opp for meg at han er død. Jeg prøver å ta det innover meg at jeg har en sønn mindre nå, forteller Fatima.

– Det er vanskelig å forklare alt som er i hjertet, sier Lom-Ali, og legger til:

– Jeg klarer fremdeles ikke å akseptere at han er død. Jeg glemmer det og tror at han fremdeles er med oss.

KISTE: Lom-Ali Sulejmanov viser VG bilde av den lille kisten som Djabrail ligger i og som skal være med på flyet til Tsjetsjenia. Foto: Trond Solberg , VG

Djabrail sa han skulle komme tilbake



For knapt seks uker siden var Djabrail i Tsjetsjenia på ferie sammen med foreldrene da de fikk meldingen fra Norge om at gutten hadde symptomer på hjernesvulst. I all hast tok Fatima med seg sønnen og fløy til Bergen, der han skulle behandles. Men Djabrail var sikker på at han skulle tilbake til Tsjetsjenia innen kort tid.

DØD: Seks år gamle Djabrail er død etter å ha ligget i respirator i flere dager av en sykehustabbe ved Haukeland universitetssjukehus. Foto: Privat

– Jeg må dra, men jeg kommer ganske snart tilbake, sa Djabrail til sine slektninger i sommer, forteller moren.

I dag er det rart å tenke på at han hadde rett, sier hun.

– Han tok ikke feil, han skulle tilbake ganske snart. Men nå for å gravlegges, sier Fatima trist.

Flere hundre ventet i begravelsen

Dersom alt går etter planen, skal Djabrail gravlegges torsdag klokken tre lokal tid i den tsjetsjenske landsbyen, Achhoy-Martan, omtrent 50 kilometer sørvest for hovedstaden Groznyj. Flere hunder mennesker, både slektninger og venner, ventes å ta del i seremonien.

– Når jeg ser at han legges ned og jorda legges over ham, det er da det kommer til å gå opp for meg at han er borte, sier moren.

Lom-Ali skal senke kisten med sin egen sønn i jorden. Det kommer til å være et tungt øyeblikk, men han tror ikke det vil endre på tanken om at Djabrail fortsatt er med dem, sier han.

– Jeg kommer alltid til å leve med et håp om at han en dag vil våkne opp igjen.



Har meldt erstatningskrav

Familiens advokat, Thorsteinn Skansbo, opplyser at de har meldt erstatningskrav ved Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

– Vi har bedt om at saken får prioritert behandling. Der har vi bedt om at NPE i første omgang fatter en hurtig beslutning om en forhåndsutbetaling til familien for å dekke utgiftene til begravelsen - herunder også transport av Djabrail og reise for familien, sier Skansbo.

NPE har signalisert at de forstår alvorligheten av saken og behovet for en hurtig avklaring, opplyser han.