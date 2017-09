Djabrails foreldre: – Takknemlige for all støtten

Seks år gamle Djabrail ble feilbehandlet på Haukeland sykehus, og ligger nå i koma. Familien takker for oppmerksomheten saken har fått.

Djabrail ble flyttet til Rikshospitalet mandag, etter å ha blitt feilmedisinert på Haukeland sykehus i Bergen.

Seksåringen skal ha blitt operert for kreft, og fikk cellegiftbehandling ved Haukeland sykehus i august. Fylkeslege Helga Arianson har tidligere forklart til VG at en sprøyte som skulle bli satt intravenøst ble satt i hodet. Det skal i sin tur ha ført til at seksåringen ble lagt i kunstig koma.

Det var Bergens Tidende som først omtalte saken.

Bakgrunn: Djabrail (6) flyttes til Rikshospitalet

– Det har vært veldig mange herlige mennesker rundt oss



Djabrail var ifølge familien i fin form da han kom til sykehuset i august. Nå svever han mellom liv og død.

Ifølge familiens talsperson, Aslan Emzeev, ligger Djabrail fremdeles i koma, men er altså flyttet til Rikshospitalet. Foreldrene er fornøyd med behandlingen Djabrail nå får, og er takknemlige for støtten de har fått etter at saken ble kjent.

– De føler ivaretatt av sykehuset, og er først og fremst utrolig takknemlige for all støtten de har fått både i media og på sosiale medier, sier Emzeev til VG.

Emzeev delte selv et innlegg på Facebook om Djabrails situasjon, som har fått mye oppmerksomhet. Det har vært viktig for familien, sier han.

– Det har vært veldig mange herlige mennesker rundt oss på grunn av det innlegget, sier Emzeev til VG.

Ble lagt i respirator: Gutt (6) feilmedisinert

– Ingen vet jo hva som blir utfallet av dette



Ifølge avdelingsdirektør i Helsetilsynet, Brynhild Braut, er det opprettet tilsynssak på grunn av mistanke om svikt i helsehjelpen. De kommer nå til å vurdere saken.

– På bakgrunn av de opplysningene vil vi blant annet vurdere om helsehjelpen som ble gitt var forsvarlig, og om virksomheten er forsvarlig organisert, og hva det er mulig å lære for å redusere risiko for at det skal skje igjen, sa hun til VG mandag.

Helsetilsynet jobber nå med å lage en foreløpig tilsynsrapport som skal sende til helseforetaket og de pårørende. Den aktuelle legen er sykemeldt.

Djabrail er ifølge Emzeev fremdeles livstruende skadet. Nå vil familien bruke tiden på ham, sier Emzeev.

– Nå ønsker foreldrene ønsker ro, og være med Djabrail. De vil utnytte tiden de har med ham. Ingen vet jo hva som blir utfallet av dette, sier Emzeev til VG.