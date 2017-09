Djabrail (6) i koma etter feilmedisinering: Legene anbefalte å koble fra respiratoren

Etter en lang uke på Rikshospitalet, har seksåringen som ble feilmedisinert på Haukeland ennå ikke våknet.

22. august oppstod feilen i behandlingen av Djabrail på sykehuset i Bergen, ved at legen satte gal sprøyte i hjernen på den lille gutten.

6-åringen ble lagt i respirator, og ble tidligere denne uken flyttet til Rikshospitalet. Der tas det nå nye prøver, men Djabrails tilstand er den samme. Han har ikke vært våken siden det skjedde.

– Det går ikke så veldig bra



ETTER OPERASJONEN: Djabrail ble først operert for kreft på Haukeland. Foto: PRIVAT

– Det går ikke så veldig bra. Vi er fryktelig slitne, det har vært mye nå, sier faren, Lom-Ali Sulejmanev, til VG.

Han og Djabrails mor, Fatima Jusjukajeva, møter VG på Rikshospitalet. De er fortvilet og lei av samme tilstand, dag etter dag. Av å vente.

– Vi sover ikke så mye, sier Lom-Ali.

Familien bor på Rikshospitalet nå. Neste uke kommer Djabrails storebror for å få undervisning

– Det er helt forferdelig. De vet ikke hvordan de skal behandle ham, sier moren.

Legen byttet om sprøytene

VG har fått fritak fra taushetsplikten i behandlingen av Djabrail, og innsyn i hva som førte til at feilen skjedde. Direktør ved Haukeland sykehus, Eivind Hansen, og klinikkdirektør for barne- og ungdomsklinikken, Brit Skadberg, har forklart bakgrunnen for saken. Ettersom Statens Helsetilsyn også undersøker saken, kan de ikke si noe mer om hendelsesforløpet enn det som kommer frem her.

Djabrail ble lagt inn på Haukeland sykehus i begynnelsen av august, etter å ha hatt symptomer på hjernesvulst i tre-fire måneder. Svulsten var aggressiv, på den høyeste graden av svulsttyper, nivå fire. Det var også spredning av svulsten.

Måten man behandler dette på hos barn, er å først operere bort så mye som mulig, for deretter å finne ut hvilken type svulst dette er. Til slutt får pasienten cellegiftbehandling. Det var her det gikk galt for Djabrail.

Vanligvis får man to former for cellegift i slike tilfeller. Begge settes med sprøyte, en i hjernen og en i blodårene. Legen som behandlet Djabrail, tok feil sprøyte, og satte den som skulle settes i blodårene, i hjernen. Konsekvensen er hjerneskade.

For å unngå det, ble Djabrail først operert en gang til, for å få fjernet så mye som mulig av medikamentet, som altså var blitt plassert i hjernen. Deretter ble han lagt i respirator, noe som er vanlig prosedyre for å begrense hjerneskaden.

Anbefalte å slå av respiratoren

Etter han ble operert og lå i respirator, var legenes konklusjon en anbefaling om å koble ham fra maskinen, selv om han ikke pustet på egen hånd. Slike avgjørelser tas av et team med leger med ulik bakgrunn, og blir nøye vurdert. Forslaget kom likevel frem til foreldrene, som opplevde situasjonen som vært hensynsløs.

– Jeg var i sjokk, og de kom og spurte om de kunne koble fra respiratoren. Det var helt forferdelig, forteller Djabrails mor Fatima.

Direktør ved Haukeland sykehus, Eivind Hansen, bekrefter at det, på grunn av seksåringens situasjon, ble anbefalt å skru av respiratoren. Han er klar over reaksjonen Djabrails foreldre hadde på måten dette ble kommunisert, og forstår at de opplevde det vanskelig.

– Vi forstår veldig godt at de pårørende oppfatter dette som krevende, sier Hansen.

Han beklager feilen som oppstod overfor foreldre og pårørende.

– Vi beklager igjen situasjonen dette har ført til for gutten, og situasjonen for foreldrene. Det er viktig for oss å si, sier Hansen.

Respiratoren forble på, på grunn av foreldrenes ønske om det. Mandag ble Djabrail flyttet til Rikshospitalet.

Fremdeles ligger han i koma. Foreldrene gjør ikke annet enn å be om at det går bra.