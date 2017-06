Camilla (22) i møte på Stortinget: – Alltid redd for at det bare er tomme ord

Camilla Lyngen (22) frykter å bli ufør, og har et sterkt ønske om at arbeidslivet tilrettelegges bedre. Mandag møtte hun på Stortinget for å dele sine erfaringer.

Camilla Lyngen frykter å bli en del av den økende andelen unge uføre. Veksten i antall uføre er nemlig størst blant de mellom 18 og 29 år.

VG skrev søndag om 22-åringen, som på grunn av en kronisk diagnose ikke har klart å komme seg inn i arbeidslivet. Hun etterlyser bedre tilrettelegging fra både Nav og næringsliv og tydeligere politiske tiltak for at flere som henne kan stå i jobb.

Med valgkampen rett rundt hjørnet ble Camilla etter intervjuet invitert til Stortinget for å møte Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans partikollega Ingvild Kjerkol i helse- og omsorgskomiteen.

– Det er viktig å høre historiene, og det er motiverende å treffe en ung jente som Camilla, som forteller en historie om et ønske om å jobbe, sier Støre.

Fikk du med deg?: Trygdesvindel for 50 millioner

Vil ha uførereform



Camilla har vært syk i 12 år. Hun tror mange arbeidsgivere ikke ansetter delvis uføre fordi det er en oppdeling mellom de som trenger tilrettelegging og de som ikke gjør det ellers i samfunnet.

– Allerede på skolen deles de som trenger litt ekstra oppfølging inn i spesialundervisningsklasser. Jeg tror mange tar med seg disse erfaringene videre, og at folk er redd for å satse på oss som det må tilrettelegges litt for. Sannheten er at det er mange som er syke som har et stort ønske om å jobbe, og som er veldig lojale når de har kapasitet til å være på jobb, sier Camilla.

Nå håper Camilla at problemet tas på alvor, og at det faktisk blir fulgt opp fra politisk hold.

– Det er fint at politikerne vil ha dialog, men jeg er alltid redd for at det bare er tomme ord, sier hun.

– Hvilke konkrete tiltak vil Ap gå inn for, Ap-leder Støre?

– Det er fint med et pakkeløp i helsevesenet, men det må ikke blir sånn at alt som ikke er standard faller utenfor. Camilla er en ressurssterk jente, men vi kan ikke ha et samfunn som legger opp til at det er det som må til for å skaffe seg den helsehjelpen man trenger. Vi må sørge for at denne gruppen blir sett og hørt, sier Støre.

Arbeiderpartiet vil ha på plass en reform som får flere unge inn i arbeidslivet. De vil øke bruken av gradert uføretrygd, og at personer med gradert uføretrygd skal få brukt sin arbeidskapasitet. Det betyr at staten skal ta regningen dersom arbeidstakeren i perioder ikke makter å møte opp på arbeid.

– Vi må få brukt arbeidskraften til unge mennesker som Camilla når de har gode dager, og ta vare på dem når de har dårlige dager. Det må finnes en mellomting mellom 0 og 100.

Det betyr at det skal være tettere oppfølging av unge på AAP, og at NAV får ansvar for å sikre at det finnes jobber tilpasset personer med gradert uføretrygd, både i offentlig og privat sektor. I siste instans får kommunene en plikt til å sikre at denne gruppen får jobb – altså en jobbgaranti.

Strengere krav: Strammer inn ordningene for syke

Uførereformen ble vedtatt i 2011, og målet med reformen var å sikre inntekten til de som er hundre prosent uføre, samt gi uføre med arbeidsevne bedre mulighet til å delta i yrkeslivet.

NAV: Unge uføre får ni millioner kroner

Etterlyser bedre oppfølging



Camilla mener det må samhandles mer mellom etatene mange unge må forholde seg til for at det skal kunne fungere bedre for den enkelte.

– Jeg vet egentlig ikke om jeg har fått noen oppfølging hos Nav i det hele tatt. Tiden har stort sett gått med til å kjempe igjennom at det legen har skrevet om sykdommen min er sant, forteller hun.

DISKUSJON: Camilla Lyngen (22) pratet med leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre. Foto: Therese Alice Sanne , VG

Hun mener også at satsene må heves for at folk som henne skal kunne leve et normalt liv.

– Månedsutbetalingene er altfor lave. Når jeg har betalt husleie og regninger, må det som er igjen gå til mat. Det er kjedelig å ikke kunne unne seg å for eksempel gå på kino når man har en god dag.

Kom i jobb etter Facebook-melding: Truls Espen (26) åpen om dysleksien

Med pengene hun får i måneden har hun ikke mulighet til å dekke utgiftene til medisiner som kunne ha gjort hverdagen mindre smertefull, sier hun.

– Medisinene som kan lindre smerten koster mange tusen kroner i måneden. Bare de kvalmestillende tablettene koster 4000 kroner. Dette er penger jeg har fått innvilget refundert, men det skjer først i slutten av kalenderåret. Med 13.000 kroner utbetalt i måneden har jeg ikke økonomi til å legge ut for medisinene, og må klare meg uten, sier hun.

Det var i sin tid Arbeiderpartiet som gikk fra behovsprøvd til diagnosebasert blå resept, og Camilla mener ordningen gjør det vanskelig å få medisinene hun trenger.

Stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol forsvarer innsnevringen av tilgangen til medisiner, men sier at ordningen ikke må hindre at de som trenger hjelp får det.

– Noen medisiner er pregodkjent i forhold til diagnose. Vi må se på om denne oversikten fungerer, sier Kjerkol.