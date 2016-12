Barnelege raser mot Klara Klok-nedleggelse

Helsemyndighetene møter krass kritikk etter at regjeringen har gått inn for å kutte driftsstøtten til den anonyme spørretjenesten Klara Klok.

– Det er helt tragisk. Klara Klok er den eneste tjenesten for barn og unge i regi av helsemyndighetene som er gratis. De besvarer alle mulige slags spørsmål. Det er et ekstremt viktig tilbud, sier barnelege på ved sykehus og ansatt i Klara Klok, Mari Oppebøen, til VG.

Klara Klok er finansiert av Helsedirektoratet, men det er Nordland fylkeskommune som står bak driften. I forslaget til statsbudsjett går regjeringen inn for å kutte driftsstøtten til den anonyme spørretjenesten. Det skaper sterke reaksjoner:

– Barna fortviler. Det er som om de får en beskjed om at de ikke har noe fastlege lenger, sier Oppebøen.

– Ressursbesparende



Unge som sender inn spørsmål til Klara Klok, er garantert svar innen syv dager. Spørsmålene kan dreie seg om kropp, sex, rus og følelser. Ifølge NRK hadde Klara Klok i fjor 2,4 millioner besøk.

Oppebøen mener Klara Klok er svært helsebesparende for primærhelsetjenesten fordi mange henvender seg dit først.

– For noen barn kan det være bedre enn å gå til fastlegen. Man kan få en personlig tilbakemelding i brevform, sier barnelegen.

Hun peker på at de ansatte i spørretjenesten ikke blir betalt mye i lønn.

– Jeg kunne tjent det samme på å ta noen ekstra vakter på sykehuset, sier Oppebøen.

Har ikke troen



Planen er at tjenesten Klara Klok står bak, skal innlemmes i nettsiden ung.no. Oppebøen har ingen tro på at det nye tilbudet kan måle seg med Klara Klok.

– De har ikke sjangs til å klare å lage en plattform for e-helse for barn der de inkluderes. De har bestemt seg for å legge det ned uten å ha et nytt, godt etablert tilbud. Det er høyst usikkert hva de kommer opp med, sier Oppebøen.

VG har vært i kontakt med Helsedirektoratet, som ikke ønsker å kommentere saken før budsjettbehandling i Stortinget 19. desember.

– Leger vil ikke forsvinne



Statssekretær i Helse-og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann (H), har sagt til NTB at ingen leger forsvinner fra den nye tjenesten.

– Det er viktig for oss å videreføre Klara Kloks kompetanse fordi de er viktige bidragsytere i den delen av ung.no som skal svare på helsespørsmål. Da må vi sikre at de som svarer har riktig kompetanse, slik Klara Klok har god erfaring med. Det betyr at vi trenger ulik kompetanse, også leger, sa hun i en epost til NTB tidligere i desember.

