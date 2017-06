Ap-Micaelsen: Helse-Norge stadig mer todelt

Torgeir Micaelsen (Ap) mener historien om Bjørg Dalen (48) som reddet livet med privat kreftbehandling, illustrerer at Helse-Norge blir stadig mer todelt.

– Det aller mest skremmende med historien om Bjørg Dalen, er at den viser to behandlingstilbud i Helse-Norge: Ett offentlig tilbud for alle. Og ett privat for de som kan betale- eller forsikrer seg, sier Micaelsen til VG.

I en serie artikler setter VG fokus på det todelte helsevesenet innen kreftbehandling. * 60 prosent mener vi har et todelt helsevesen, der din personlige økonomi har betydning for hvor god behandling du får. Det viser helsepolitisk barometer for 2017. * Helsepolitikk er blant de viktigste temaene når nordmenn avgjør hvilket parti de skal stemme på under høstens valg, viser undersøkelsen. * I Norge kan velopplyste kreftpasienter med penger kjøpe seg bedre behandling, sier spesialist i onkologi Arne Berg.

* Bjørg Dalen er en av dem. Hun betalte 300.000 kroner for immunterapi. * Kreftlege Andreas Stensvold sier pasienter dør mens de venter på nye medisiner. * Skal norske leger opplyse om medisiner som kan kjøpes privat? Det er en etisk utfordring for mange kreftleger, sier deres øverste leder, Stein Sundstrøm. * En løsning på problemet kan være bedre tilgang til kliniske studier. Området blir omtalt som «underprioritert» i Norge. * Helseminister Bent Høie (H) har satt ned en arbeidsgruppe i helsedepartementet som skal se på tiltak for å gjøre kliniske studier og utprøvende behandling mer tilgjengelig. * Kronisk kreftsyke Tone Strand er blitt oppfordret til å betale for medikamentet Avastin privat. Hun har ikke råd.

Han er av mange holdt som den fremste kandidaten fra Arbeiderpartiet til å overta som helseminister etter Høyres Bent Høie.

Ap-politikeren i Stortingets helsekomité etterlyser at Høie leverer på det han selv kritiserte helsesystemet for da han var i opposisjon for fem år siden.

Oppgitt Høie i 2012

I en følelsespreget TV2-reportasje sa Høie den gang til en ung pasient med føflekk-kreft som nå er død:

– Det er jo utrolig å tenke på at vi har et system som gjør at du i dag opplever frustrasjon fordi det faktisk er hjelp tilgjengelig som ikke får. Sånn burde det ikke vært, sa Høie til kreftpasienten Matias Brenna Wilberg.

Wilberg kjempet for at alle føflekkreftpasienter skulle få immunterapibehandling, men måtte selv gi tapt for kreften i oktober 2013.



Torgeir Micaelsen husker det sterke møtet mellom Wilberg og Høie i 2012. Han kom på det da han leste om Bjørg Dalen i VG søndag.

Forbannet og lei seg



– Det er forstemmende å se dødssyke enkeltpasienter som ikke får kreftmedisin raskt selv om det er åpenbart at de vil ha nytte av den, men kan få den samme behandlingen hvis de kan betale selv. Jeg blir lei meg og forbannet av dette, også fordi disse pasientene må føle seg veldig lurt av en helseminister og regjering som ikke har klart å gjøre noe med dette, sier Micaelsen til VG.

BETALTE BEHANDLINGEN SELV: Bjørg Dalen fikk forespeilet at hun bare hadde noen måneder igjen å leve i fjor. Nå er Kongsberg-kvinnen nesten kreftfri etter kostbar immunterapibehandling på privat sykehus. Foto: Tore Kristiansen , VG

Den private behandlingen av Bjørg Dalen på Aleris kostet henne 300.000 kroner.

Høy medisinpris



– Synes du det offentliges kostnader til utprøvende medisin skal være ubegrenset?

– Det offentlige finansierer mye dyrere behandling enn det er snakk om her. 300.000 kroner er på ingen måte avskrekkende høyt. Men det skal ikke være slik at myndighetene skal betale uansett hva legemiddelindustrien krever. For vi har dessverre sett eksempler på at det er en uanstendig høy prising på en del av disse medisinene, sier Micaelsen.

Han synes det er et stort dilemma at de nye kreftlegemidlene ofte er svært dyre og at helsepolitikere og fagpersoner har et ansvar for at pengene brukes på en god måte.

Legens dilemma



Kreftlege Andreas Stensvold ved offentlige Kalnes sykehus i Østfold sa til VG mandag at han noen ganger oppfordrer pasienter til å ta behandling privat.

– Det er etisk utfordrende at vi har medikamenter tilgjengelig, med fantastisk effekt for noen, som vi ikke tar oss råd til eller må vente på. Vi har pasienter som dør i ventetiden, sa Stensvold.

Helseminister Bent Høie (H) ser ingen grunn til å angre på at han i 2012 kritiserte systemet for at det var hjelp og medisiner tilgjengelig som pasientene ikke fikk.

– I ettertid har vi fått etablert et system for å ta beslutninger om dette - inkludert kriterier for å ta disse beslutningene. Dette ble forberedt av min forgjenger Jonas Gahr Støre og gjennomført av meg - med bred tilslutning i Stortinget inkludert Arbeiderpartiet, sier Høie til VG.

Høie vil ha helsevesen - likt for alle



– Deler du Micaelsens frykt for en todelt medisinsk behandling - for de som kan - og ikke kan betale privat behandling?

– Ja, jeg deler den frykten hvis ikke vi ikke kan gi god offentlig finansiert behandling. Men jeg opplever at vi har alle forutsetninger for å unngå et todelt helsevesen, og det er politisk enighet om et helsevesen som er likt for alle i Norge, svarer Høie.

Både Høie og Micaelsen opplever det som et problem at godkjenningsprosessen tar tid, - en tid som mange kreftpasienter ikke har.

– Burde og kunne det norske offentlige helsevesenet ha gjort mer for å få lettere tilgang til ny livsviktig kreftmedisin også gjennom kliniske studier?

– Det er noe vi har prioritert, og vi har økt bevilgningene til dette. Vi har også sagt at vi ønsker å vurdere den danske modellen om en second opinion for om en kreftpasient for eksempel vil være med i kliniske studier.Vi har også en unntaksregel som kan brukes i spesielle tilfeller, sier Høie.

– Bjørg Dalen betalte sin livreddende behandling selv. Bør det offentlige gi henne kompensasjon?

– Hennes sykehus i Drammen må svare på hvorfor det ikke ble søkt om å benytte unntaksregelen i første runde, svarer Høie.

Torgeir Micaelsen mener helsepolitikere uavhengig av parti må få effektive kreftlegemidler raskere ut til pasienten.

– Vi vil snu alle steiner i dagens system for å finne en måte der nye, effektive kreftlegemidler kan komme raskere frem til pasientene enn i dag. Vi vil blant annet se på en forbedret unntaksbestemmelse i dagens regelverk. Jeg er åpen for alle konstruktive forslag, sier Micaelsen.