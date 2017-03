Ap-Jonas: Høyre har sviktet i helsepolitikken

Tidligere helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) feller en knallhard dom over politikken til nåværende helseminister Bent Høie (H).

Aps fem viktigste helsesatsinger 1) Styrke felles offentlige helsetjenester for å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Nye legemidler og behandlingsformer skal tas raskt i bruk. Reduserte helsekøer og åpenhet om ventetid. 2) Kvalitetsreform i eldreomsorgen. Flere dagaktivitetsplasser for demente og mer forskning på demens. 3) Raskere hjelp ved psykiske plager blant annet gjennom lavterskeltilbud i alle kommuner. 4) Bedre folkehelse ved sunt skolemåltid og en times fysisk aktivitet hver dag. Øremerke midler til skolehelsetjenesten. Psykisk helse inn på pensum. Ingen egenandel hos fastlegen for unge under 18 år. 5) Reformere ruspolitikken slik at den blir kunnskapsbasert og får bedre ettervern. Helsehjelp, ikke straff for rusavhengige.

– Høyre og Frp har brutt sine viktigste valgløfter, hevder Støre.

Nå varsler han at helse vil bli en svært viktig sak for Ap i valgkampen. Støre peker på en rekke valgløfter fra 2013 han mener regjeringen ikke har innfridd.

Helseminister Bent Høie (H) avviser påstandene og sier han gleder seg til å diskutere helsepolitikk med Ap fram mot valget i september.

– Helse er en av Høyres hovedsaker. Valget står mellom om vi fortsatt skal skape pasientens helsetjeneste eller om vi skal få en helsepolitikk i revers der systemet igjen settes i sentrum, sier han til VG.

– Det viser også Støres angrep. Han kommer med kritikk, men har ikke ny politikk.

12 milliarder mer til sykehusene

Like før valget lovte både Ap og Høyre å styrke sykehusene økonomi med 12 milliarder i løpet av fireårsperioden. Da statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt manglet 3,6 milliarder kroner.

– Vi ruster fellesskapets helsevesen for dårlig med de prioriteringene denne regjeringen har gjort. Når du bevilger 3,6 milliarder mindre enn du lovte sykehusene, er ikke det risikofritt. Og taperne er til syvende og sist pasientene, sier Støre.

– Hvordan blir sykehusenes økonomi hvis Ap overtar regjeringsmakten?

– Vi vil ha en forutsigbar finansiering, men vi har ikke definert noe tall foreløpig. Det er mulig vi gjør det når det nærmer seg valget, svarer Støre.

Høie mener regjeringen med sine fire statsbudsjetter har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen enn den rødgrønne regjeringen gjorde på sine åtte år.

– Vi har økt antall utredninger, behandlinger og kontroller med over én million fra 2013 til 2015. Det er kortere ventetider og mindre helsekøer, og høy investeringstakt i sykehus, sier han.

– Men du har ikke levert de 12 milliardene ekstra som du lovte?

– Vi leverer nær 8,5 av 12 milliarder. Det er mer enn den forrige regjeringen leverte på åtte år, svarer Høie.

NYTT SYKEHUS: Sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg åpnet i november 2015. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Kortere ventelister

I januar skrøt Høie av at den gjennomsnittlige ventetiden ved norske sykehus var historisk lav, men flere stiller spørsmål ved tallene. Etter at Dagens Medisin avdekket at sykehusene opererte med uoffisielle, interne ventelister, satte Høie i gang en granskning. Rapporten har blitt utsatt to ganger, og er nå ventet å komme i mai.

– Med all den tvilen som har oppstått rundt ventelistetallene, tror jeg man må sette en parentes rundt dem. Det er grunn til å tro at ventetiden har fortsatt å gå ned, men måten regjeringen har markedsført det på, har alt fra helseøkonomer til sykehusene selv stilt spørsmål ved, sier Støre.

Ifølge Høie står det nå 80.000 færre i sykehuskø enn da Støre var helseminister:

– Jeg forstår at Ap ønsker å sette en parentes rundt dette fordi det er ubehagelig for dem å bli minnet om at gjennom deres regjeringstid økte både ventetidene og ventelistene, sier statsråden.

– Byråkratisk pengesluk

Fritt behandlingsvalg skulle gi pasientene kortere ventetid og større valgmuligheter. Siden prestisjereformen trådte i kraft, har rundt 2000 pasienter benyttet seg av muligheten til å bli undersøkt eller behandlet av en privat tilbyder.

Ap mener reformen har blitt et byråkratisk pengesluk. Ifølge Støre har 40 millioner kroner blitt tappet fra et trangt offentlig sykehusbudsjett for å sikre private leverandører tilgang til markedet. I tillegg er det satt av 200 millioner i statsbudsjettet for 2017 til ordningen.

– Regjeringen har tatt penger fra offentlige sykehus for å betale private tilbydere samtidig som sykehusene får mindre enn lovet. Det er indirekte å gi de private et sugerør inn i sykehusbudsjettene, mener Støre.

Høie avviser Støres påstander. Han mener Ap vil bidra til å svekke pasientenes rettigheter hvis de reverserer reformen.

– Vi har brukt pengene på å gjøre det lettere for pasientene å velge mellom sykehus ved å modernisere nettløsningen «Velg behandlingssted». Denne brukes av mange tusen pasienter hvert år, også til å velge mellom offentlige sykehus, sier Høie.

PRIVAT ALTERNATIV: Fritt behandlingsvalg gjør at pasienter kan velge mellom privat tilbyder og offentlig sykehus. Da VG intervjuet lege Lars Øivind Krafft Sande ved Moloklinikken på Fornebu i januar, hadde han ledig kapasitet. Foto: Terje Bringedal , VG

Flere kjøper privat helseforsikring

Ett av Høyres argumenter for å innføre Fritt behandlingsvalg, var at det ville gjøre privat helseforsikring overflødig. Da regjeringen tiltrådte i 2013 hadde i underkant av 380.000 nordmenn privat behandlingsforsikring, ifølge Finans Norge. Ved utgangen av 2016 hadde dette økt med 33 prosent til 504.000 personer.

– Bent Høie sa at med denne reformen ville behovet for privat helseforsikring bortfalle. Det har fortsatt å vokse i sterk hastighet, hevder Støre.

Men også under den rødgrønne regjeringen var det en enorm vekst i private helseforsikringer. I løpet av åtte år økte antallet fra i underkant av 30.000 til knapt 380.000, altså mer enn en tidobling.

– Vi hadde ikke en god nok oppskrift på hvordan man skulle avvikle det. Men Høie lovet at hele behovet skulle bortfalle. Utviklingen siden 2013 viser at det var et urealistisk løfte, sier Støre.

Bent Høie mener Ap var ansvarlig for en eksplosiv økning i private helseforsikringer. Etter hvert som Høyres politikk har fått virke, har veksten bremset opp, mener han.

– Høyre mener at ventetidene fortsatt skal ned og at pasientenes valgfrihet skal økes. Det skal ikke være nødvendig å ha privat helseforsikring for å være trygg på å få nødvendig helsehjelp.

Dyr kreftmedisin og 48-timers garanti

Jonas Gahr Støre mener at regjeringen ikke har sørget for å bedre tilgangen på dyre kreftmedisiner så mye som valgkampløftene tilsa. I tillegg gikk Høyre til valg på en garanti om at kreftpasienter skulle ha krav på å bli utredet innen 48 timer.

– Det er mange kreftmedisiner de ikke har klart å sikre adgang til. Det er et alvorlig løftebrudd. Og 48-timers garantien ser ut til å være avlyst, mener Støre.

Høie minner om at kriteriene og systemet for å bestemme hvilke kreftmedisiner og andre kostbare metoder som skal tas i bruk, ble vedtatt med Aps støtte i Stortinget rett før jul.

– Har Støre allerede begynt å vingle? spør helseministeren.

– Høyre vil at Norge fortsatt skal ta i bruk nye behandlingsmetoder, men tillater ikke at legemiddelindustrien får diktere prisene på bekostning av andre pasienter.

– Hvordan går det med 48-timers garantien?

– Den er lagt inn i pakkeforløpene i diagnoseveilederen til fastlegene, hevder Høie.

Mer til rus og psykiatri



Da Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var helseminister, fjernet hun «den gylne regel» fordi hun mente den ikke var treffsikker nok. Regelen sier at rusbehandling og psykisk helsevern hver for seg skal ha en større økonomisk vekst enn somatikken i helseforetakenes økonomi.

VAR HELSEMINISTER: Anne-Grete Strøm-Erichsen var helseminister for Ap før Jonas Gahr Støre overtok. Hun fjernet den gylne regel, som sier at psykisk helse og rusbehandling skal ha større økonomisk vekst enn somatikken. Foto: Roger Neumann , VG

Bent Høie (H) gjeninnførte den gylne regel i 2014, men den har fortsatt ikke blitt fullt oppfylt. Regjeringen er i rute når det gjelder rusbehandling, men veksten i psykisk helsevern har ikke vært større enn for somatikk.

– Den gylne regel står igjen som symbolpolitikk. Det handler om å prioritere disse gruppene. I våre budsjetter fikk de mer, hevder Jonas Gahr Støre.

Den nåværende helseministeren mener Støre tar feil.

– Den gylne regel virker. Da den ble fjernet av de rødgrønne, så vi en klar reduksjon i bevilgningene til psykisk helse. Den utviklingen er bremset opp, og regelen er fullt ut innfridd for rusavhengige, sier Høie.