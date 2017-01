Åtte av ti aborter utføres med medikamenter

84 prosent av planlagte aborter på norske kvinner foretas ved hjelp av medikamenter, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet.

For 19 år siden, da medikamentell abort ble tilgjengelig for norske kvinner, utgjorde metoden knapt seks prosent av de utførte abortene.

Nå har imidlertid tabletter overtatt nærmest totalt, viser en studie som er foretatt ut fra data i Abortregisteret. Studien er publisert i siste utgave av det medisinske tidsskriftet «International Journal of Epidemiology».

Medikamentell abort * Med medikamentell abort avsluttes svangerskapet på denne måten: * Først tas en tablett mifepristone som stanser graviditeten. * Etter én til to dager settes fire vaginaltabletter misoprostol. * Tablettene som settes i skjeden får livmoren til å trekke seg sammen, og de fleste aborterer i løpet av få timer. (Kilde: Folkehelseinstituttet/Abortregisteret)

– Denne måten å avslutte et svangerskap på har vist seg som effektiv og trygg, og mindre ressurskrevende enn kirurgisk abort, sier en av forskerne bak studien, gynekolog Mette Løkeland til Folkehelseinstituttets egen nettside.

Møtte sterk kritikk



Til VG sier Løkeland at metoden kunne vært tatt i bruk ti år tidligere hvis det ikke hadde vært for sterk motstand fra «enkelte politiske miljøer» i 1989 da fagmiljøet ønsket å ta i bruk medikamentet.

– Fagmiljøet har ønsket denne metoden tatt i bruk, og kvinnene har selv ønsket dette, understreker hun.

Forskerne analyserte data fra 223.692 kvinner som er registrert i Abortregisteret. Bruken av medikamentell abort økte fra 5,9 prosent i 1998 til 82,1 prosent av abortene i 2013.

I 2015 hadde andelen økt til 84 prosent, ifølge Løkeland.

Da medikamentell abort ble introdusert, advarte enkelte kritikere mot dette. De mente at behandlingsmåten ville føre til at flere svangerskap ville bli avsluttet med abort. Slik har det ikke gått, mener forskerne.

– Abortraten, det vil si antall aborter per tusen kvinner mellom 15 og 49 år, har vært relativt stabil disse 15 årene, konstaterer Mette Løkeland.

I 2015 ble det registrert totalt 14.001 aborter i Norge.

Tilbys på alle sykehus



Forskningsartikkelen Implementing medical abortion with mifepristone and misoprostol in Norway 1998–2013 er en del av Mette Løkelands doktorgradsarbeid. Artikkelen er et resultat av et samarbeid mellom fagfolk fra Universitetet i Bergen, Kreftregisteret, Haukeland universitetssjukehus og Folkehelseinstituttet.

Studien viser at samtlige somatiske sykehus kunne tilby medikamentell abort i 2012, mens 84 prosent av sykehusene hadde tilbud om dette mellom niende og tolvte uke av svangerskapet. Videre tilbød 92 prosent av sykehusene hjemmeabort med legemiddelet misoprostol.

– Studien viser også at kvinner som har tatt medikamentell abort har fått utført inngrepet tidligere i svangerskapet, og at gjennomsnittlig ventetid har gått ned fra 11,3 dager i 1998 til 7,3 dager i 2013, forteller Løkeland.

På verdensbasis har abortraten vært synkende, men samtidig har andelen utrygge aborter økt, ifølge forskerne. Løkeland og medforskerne Tone Bjørge, Ole-Erik Iversen, Rupali Akerkar og Line Bjørge, argumenterer for at økt kunnskap og kombinert bruk av medikamentene – som brukes ved medikamentell abort – kan bidra til å redusere mødredødelighet.

– Dette gjelder ikke minst i områder med begrenset tilgang på helsepersonell og helsetjenester, sier Mette Løkeland.

Hun opplever at den tidvis voldsomme kritikken mot medikamentell abort nå har stilnet.