Uvanlig tidlig influensatopp

Eldre er spesielt utsatt for årets influensatype.

Influensa * Typiske symptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, dårlig allmenntilstand og tørrhoste. * Varer oftest i sju til ti dager. * For å forebygge smitte, bør man vaske hendene ofte og unngå å nyse og hoste på andre. * Vaksine er det viktigste forebyggende tiltaket. Det kan fortsatt hjelpe å vaksinere seg. * I år med større epidemier kan mellom ti og 30 prosent av befolkningen bli smittet. * Cirka 900 dødsfall i året kan knyttes til influensa, ifølge estimater. Kilde: Folkehelseinstituttet

Har du lagt merke til at mange hoster, harker og er syke?

– Influensatallene fortsetter å stige, på alle områder. Flere kontakter lege, og det påvises flere tilfeller i laboratoriet, sier lege Karine Nordstrand hos influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er mest influensa på Østlandet, særlig i Oslo. Vi kategoriserer nå influensautbruddet rundt Oslofjorden som middels intensitet, mens på landsbasis er intensitetet fortsatt lav.

Folkehelseinstituttet overvåker influensaen nøye, og de har sett en betydelig økning av influensatilfeller de siste ukene.

– Vi tror vi nærmer oss toppen av influensasesongen nå. Det er ikke alle sesonger man kommer opp til middels nivå, sier hun.

Nordstrand forteller at det kraftigste influensautbruddet de siste årene har kommet rundt vinterferien. Denne sesongen er det annerledes. Nå er toppen her allerede i juleferien.

Hittil i sesongen er det testet 43.487 prøver nasjonalt. Det er påvist 4771 tilfeller. I forrige uke fikk knapt to prosent av de som gikk til legen diagnosen influensalignende sykdom. Det er en klar økning fra uken før, viser FHIs ukerapport som kom ut i dag.

– De fleste som har influensa holder sengen, det er derfor store mørketall, påpeker Nordstrand.

I fjor var det svineinfluensaviruset som ga mest utslag. I år er det et annet virus som dominerer.

– Influensaviruset A(H3N2) dominerer sesongen i år. Eldre er spesielt utsatt for dette viruset. Vi anbefaler derfor personer over 65 år, og andre som er spesielt sårbare, å vaksinere seg. Men det begynner å bli litt sent nå, det tar to uker før vaksinen har effekt, sier Nordstrand i Folkehelseinstituttet.

