Sp vil forby import av gatehunder

Senterpartiet mener utenlandske gatehunder truer både folk og dyrs helse. Nå vil partiet ha slutt på at nordmenn tar med seg gatehunder hjem fra ferie.

Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen på Stortinget mener disse hundene kan dra med seg sykdom, bakterier og parasitter til Norge.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) Foto: Trond Solberg , VG

– Denne importen er misforstått godhet og truer både dyre- og folkehelsen. Folk gjør dette for å bøte på sin dårlige samvittighet, sier Pollestad til VG.

Saken har nylig vært behandlet i Senterpartiets stortingsgruppe.

– Vi vil legge fram et eget forslag om forbud mot import av gatehunder. Forslaget vil først bli behandlet i næringskomiteen og så vil det bli en avstemning i Stortinget, sier Pollestad.

Får støtte av fagmiljøene

Torill Moseng, president for Veterinærforeningen, gir Pollestad sin fulle støtte.

– Import av gatehunder truer folkehelsen, sier Moseng til VG.

Hun peker på at selv om man følger alle lover og regler når man tar inn hunder til Norge, så er det mange sykdommer de ikke testes for.

Torill Moseng, president for Veterinærforeningen. Foto: Klavestad

– Jo flere hunder av ukjent opprinnelse som tas inn, jo større risiko er det for at vi får potensielt svært alvorlige og også dødelige sykdommer for mennesker inn i Norge. Med tanke på folkehelsen er det smitte mellom dyr og mennesker som er farlig, sier Moseng og peker blant annet på revens lille dvergbendelorm.

Denne lumske sykdommen er dødelig for mennesker hvis man ikke får behandling, og selv da blir man aldri kvitt den.

– Sykdommen finnes ikke i Norge i dag og hunder, katter og rever blir ikke særlig syke av denne tarmparasitten som bruker mennesket som mellomvert. Men det er en forferdelig sykdom som danner store cyster i organene hos mennesker, sier Moseng.

Hun opplyser at 70 prosent av alle nye infeksjonssykdommer hos mennesker kommer fra dyr - og kjæledyr har vi som kjent veldig nær kontakt med.

– Vi ser allerede nå at det har kommet eksotiske sykdommer vi ikke hadde før. Mange av landene som disse hundene kommer fra har også en langt mer liberal antibiotika bruk og langt større problemer med multiresistente bakterier enn hva vi har i Norge, sier Moseng.

– Business



– Vi skulle gjerne ha hjulpet alle hunder som ikke har det godt, men det er uklokt å ta dem inn, sier Moseng og peker på at den økonomiske konsekvensen for samfunnet vil være stor hvis vi får inn rabies.

Moseng viser til at eksport av gatehunder også er blitt business.

– Det er en del kyniske bakmenn som selger gatehunder til godtroende, varmhjertede hundemennesker i Skandinavia, men så er det snakk om oppdrett. De har store innhegninger hvor hundene parrer seg vilt og så annonserer de på internett at dette er stakkars gatehunder. Men dette tjener de penger på, sier Moseng.

Mattilsynet bekymret

Marit Forbord, grenseveterinær i Mattilsynet, er glad for Senterpartiets engasjement.

– Jeg er kjempebekymret. Vi har advart mot dette i noen år, og oppfordrer til å hjelpe dyra i deres hjemland, i stedet for å frakte dem til Norge med den risiko det innebærer. Dessverre er det noen som ikke lytter til advarslene. Denne importen har eskalert. Jeg skjønner at man vil hjelpe hundene, men får du først et smittestoff inn i landet er det ofte svært vanskelig å bli kvitt det, sier hun til VG.

En del kan også smitte over til mennesker. Det er påvist nye smittestoff i Norge de siste årene som er knyttet til innførsel av hunder.

Forbord forteller at en undersøkelse som Veterinærinstituttet gjorde på oppdrag for Mattilsynet i 2012/2013 viste at mer enn femti prosent av hundene som hadde attest på at de var vaksinert mot rabies ikke hadde tilstrekkelig høyt nivå av antistoffer.

– Og 20 prosent hadde ingen antistoffer i det hele tatt, noe som tyder på at de ikke var vaksinert, sier Forbord.

Kjæledyr krysser nå langt oftere grensene enn tidligere.

– I 2014 ankom mer enn 10 000 kjæledyr fra utlandet til Gardermoen. De fleste var hunder og katter, ifølge Forbord.

Hvor mange gatehunder som tas inn hvert år finnes det ikke eksakte tall på.

– Men det er nok noen hundre, sier Forbord.

Hentet Olivia i Spania

Betine Sandland (35) hentet blandingshunden Olivia i Spania i april. Det angrer hun ikke på.

Foto: PRIVAT

– Hun er en miks av alt mulig og vi er kjempefornøyd. Olivia er innmari glad i mennesker og andre dyr til tross for alt det vonde menneskene har gjort mot henne, forteller Sandland som bor i Revetal i Vestfold.

Familien adopterte unghunden dagen før Olivia og broren Gary skulle avlives.

– Noen hadde brukket bena på Gary og frøkna vår hadde et stort kutt under halsen som om noen hadde forsøkt å henge henne eller hadde lenket henne fast uten å justere båndet, forteller Sandland som bruker høstferieuken til å hjelpe hjemløse hunder på et rescue senter i Alicante sammen med mann og barn.

Sandland, som vanligvis jobber som familieterapeut, betalte 3500 kroner for vaksinasjoner og følgepapirer på Olivia og det tok 30 dager før hun kunne hente hunden.

Hun mener forslaget fra SP er basert på uvitenhet.

– Spania er dessuten rabiesfritt, sier Sandland som hevder at også tester av norske hunder som har fått rabies vaksine viser at 10-15 prosent ikke har nok antistoffer.