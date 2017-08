Siktet for å ha forgiftet datter – saken henlagt

Saken mot foreldrene som var siktet for å ha forgiftet sin voksne datter i Oppland, er henlagt.

Det var i desember i fjor at politiet valgte å ta ut ensiktelse mot foreldrene, etter at datteren hadde vært hasteinnlagt fem ganger i løpet av få måneder.

Datteren, som er i 30-årene, er pleietrengende og har vært alvorlig syk i lang tid.

Ifølge NRK, som først omtalte saken, har politiet ikke klart å finne bevis for at de to var ansvarlige for datterens sykdomsbilde.

– Saken har vært gjennom en omfattende etterforskning. Det har ikke vært mulig for politiet å bringe klarhet i hva som har skjedd og saken er da henlagt etter bevisets stilling, sier statsadvokat Iris Storås, til kanalen fredag.

Blodprøver fra kvinnen viste i fjor et antibiotikum som hun reagerte svært negativt på. Etter å ha gjennomført avhør av fagfolk rundt den unge kvinnen og andre eksperter på medisin, valgte politiet å sikte foreldrene for å ha hensatt sin datter i hjelpeløs tilstand med fare for liv å helse.

Ifølge den samme kanalen ble besøksforbudet som foreldrene ble ilagt opphevet tidligere i år og datteren er nå tilbake hos sine foreldre.

– Familien ble veldig glade for henleggelsen. De synes det er en veldig lettelse at saken er avsluttet, sier Ida Helene Braastad Balke, familiens bistandsadvokat, til NRK.

Foreldrene har hele tiden nektet for å ha gitt datteren stoffet som ble funnet i blodprøvene. De har hele tiden hevdet at de har kjempet for datterens helse siden hun ble syk med kronisk utmattningssyndrom i 2004.

Da VG snakket med bistandsadvokat Braastad Balke i desember i fjor, fortalte hun at saken har vært en stor belastning for dem.

– De føler seg helt maktesløse. De har brukt all sin tid og energi på å hjelpe datteren, og da er det tøft å bli mistenkt for å stå bak en forgiftning, sa advokaten.