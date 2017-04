Pleietrengende Cecilie bor på sykehjem i «feil» kommune: – Jeg er 27 år og livet mitt er snudd opp ned

«Jeg er desperat og fanget i dette systemet som ikke fungerer». Det skriver den 27 år gamle rullestolbrukeren Cecilie Brenden Høgtorp i et innlegg på Facebook.

Etter en ryggoperasjon i november 2015 har den tidligere motocrossutøveren Cecilie Brenden Høgtorp fått permanente skader som gjør at hun sitter i rullestol, og lever med store smerter.

De siste 18 månedene har 27-åringen tilbrakt på sykehus og flere rehabiliteringsinstitusjoner i håp om å kunne trene seg opp, men i mars i år ble hun flyttet på sykehjem i Elverum kommune – som er en kommune hun forteller at hun ikke har noen reell tilknytning til.

– Får ikke hjelp fordi jeg ikke passer inn



I et fortvilet innlegg publisert på Facebook tirsdag trygler 27-åringen nå om å få hjelp i «et system som ikke fungerer når man ikke passer inn i et A4-ark».

Facebook-innlegget er i skrivende stund delt over 13.000 ganger og kommentert over 8000 ganger:

PÅ FACEBOOK: Innlegget til Cecilie Brenden Høgtorp er delt og kommentert flere tusen ganger på Facebook. Ved innlegget la hun dette bildet fra rommet på sykehjemmet. Foto: PRIVAT

Slik innleder Brenden Høgtorp Facebook-innlegget, hvor hun forteller om kampen for å få den hjelpen hun ønsker:

«Mitt navn er Cecilie Brenden Høgtorp, jeg er 27 år gammel, har de siste 18 månedene bodd på sykehus og rehabiliterings institusjoner pga. en feiloperasjon. Det har ført til 4 store ryggoperasjoner. Sitter i dag i rullestol med permanente skader, jeg er bostedsløs, men bor nå på en akutt sykehjemsplass, i en gjeste kommune, fordi kommunen jeg er folkeregistrert i og NAV, ikke vil ta ansvar å hjelpe meg. Jeg kjemper en kamp mot et system som skal være der for deg når ulykken først er ute, men det fungerer ikke i praksis. Jeg får ikke hjelp fordi jeg ikke passer inn. Min situasjon passer ikke inn i systemet. Jeg faller utenfor alt, og er i ferd med å gi opp.»

Meldte flytting til Skedsmo



Til VG forteller 27-åringen at hun bodde i Oslo på det tidspunktet hun først ble innlagt på sykehus, og at hennes daværende samboer i mellomtiden flyttet til Elverum.

– Planen var at jeg også skulle flytte dit etter hvert og derfor meldte jeg flytting til Elverum. Men nå har vi bestemt oss for ikke å bo sammen lenger, og jeg kjenner ingen der. Likevel følte jeg meg tvunget til å flytte hit, da jeg fikk beskjed om at jeg kunne bli overført til hjemkommunen min Skedsmo etter hvert, sier hun.

Før hun ble overført til sykehjemmet i Elverum meldte Brenden Høgtorp flytting til søsteren, som bor i Skedsmo kommune.

– Jeg er ikke helt sikker på hvor svikten ligger. Elverum kommune, som behandler meg helt fantastisk, hadde aldri fått beskjed om at jeg ikke skulle flyttes hit. De prøver å hjelpe meg å flyttes til Skedsmo, men her sier det stopp hos både Skedsmo kommune og NAV, sier hun til VG.

Hun forteller at hun ikke får svar fra Skedsmo kommune, og at hun har fått avslag på kommunal bolig der fordi hun ikke har bodd der de siste to årene.

– Jeg har også fått avslag på lån i vanlig bank og i husbanken fordi jeg går på arbeidsavklaringspenger. Jeg er 100 prosent ufør, men NAV mener det ikke bør være noe i veien for at jeg skal kunne komme tilbake i jobb igjen. Det er ikke noe jeg ønsker mer enn det, men slik det er nå klarer jeg ikke sitte oppreist i mer enn 45 minutter om gangen på grunn av smerter, sier hun.

– Psykisk nedbrutt



«Så her ligger jeg, på et sykehjem i en kommune jeg ikke tilhører, er bostedsløs, ingen tar ansvar og NAV gjør svært lite. Jeg er folkeregistrert hos min søster i Skedsmo kommune, men Skedsmo sier de ikke har noe ansvar. Leger sier at jeg er ufør, men NAV mener noe annet. Det er ikke noe annet jeg heller vil enn å komme meg såpass at jeg en dag kan jobbe igjen», skriver 27-åringen i innlegget.

– Man blir psykisk nedbrutt – rett og slett. Når det går så langt at du vil gi helt opp, da har det gått for langt. At man i tillegg skal måtte gå gjennom det jeg har gjort; flere mislykkede operasjoner, store smerter og det å havne i rullestol. At man så ikke får den hjelpen man føler systemet burde gi deg, og å føle seg så fanget, det er veldig tungt, sier hun.

Hun forteller til VG at det på nåværende tidspunkt er usikkert om hun vil kunne bli operert igjen, fordi skaden i ryggen må gro før det kan tas en ny vurdering.

«Jeg er 27 år og livet mitt er snudd opp ned. Det eneste jeg vil er å bli bedre. Jeg vil få meg et sted å bo, en tilrettelagt leilighet og bli mest mulig selvstendig igjen.

Er det virkelig sånn at man må synke så lavt å dele offentlig for å prøve å få hjelp av systemet? »

Videre skriver hun at hun ikke ønsker å dele historien sin, men at hun ikke ser noen annen mulighet:

– Jeg har vært psykisk sterk så lenge, men nå vet jeg ikke hvor mye mer motgang jeg klarer. Jeg er nå så fysisk og psykisk nedkjørt, at dette er mitt siste forsøk på å bli sett og hørt, skriver hun avslutningsvis.

Skedsmo kommune: To år bo- og oppholdsplikt for kommunal bolig



– Vi har lest historien og er kjent med saken. På grunn av taushetsplikten vi har, kan vi ikke kommentere saken spesielt. På generelt grunnlag kan vi si at alle som oppholder seg i Skedsmo kommune har rett på nødvendig kommunal helsehjelp, og vil motta dette etter vurdering av individuelle behov. Vi har i likhet med andre kommuner bo- og oppholdsplikt før man kan søke om kommunal bolig. I Skedsmo er denne tiden to år. Hvis man oppfyller krav om kommunal bolig, så er det for tiden ventetid på inntil 12 måneder, skriver kommunaldirektør Arild Hammerhaug i Skedsmo kommune på Facebook.

Til VG sier Hammerhaug at kommunen har forståelse for at situasjonen er vanskelig:

– At det oppleves som en vanskelig sak for henne har vi stor forståelse for. Det er en situasjon enhver ville opplevd som vanskelig, sier han på telefon.

Han understreker til VG at det ikke er automatikk i å kvalifisere for kommunal bolig, og sier det ikke er sikkert hun ville fått det om hun hadde kunnet søke.

– Jeg vil også gjerne fortelle at det allerede er bestemt at Skedsmo kommune skal ha et møte i Elverum om denne saken i morgen. Det kan virke i hennes innlegg som om vi ikke ville møte opp, men det var slik at den aktuelle saksbehandleren ikke var på jobb den dagen og dermed ikke kunne møte opp. I ettertid har vi vært i kontakt, og avtalt et nytt møte, sier Hammerhaug.

NAV: Avventer vurdering av arbeidsevne

Ifølge NAV-leder i Elverum Hans Morten Stubbe har ikke etaten fått alle opplysningene de trenger i saken for å kunne vurdere om Høgtorp har krav på uføretrygd eller ikke.

– For å få uførepensjon skal du ha en inntektsevne og arbeidsevne som er varig nedsatt. I dette tilfellet har hennes overlege henvist henne til videre behandling og rehabilitering. Når hun er ferdig utredet og behandlet, vil NAV, utfra de opplysningene vi får fra lege da, se på arbeidsevnen hennes og vurdere den opp mot en eventuell uføretrygd. Vi er avhengige av å ha alle opplysningene på plass før vi kan gjøre den vurderingen, sier Stubbe til VG.

– Det er nettopp derfor hun har arbeidsavklaringspenger, i påvente av at situasjonen blir avklart. Vi er fullstendig klar over at hun per i dag er for syk til å gå ut i jobb, men det er ikke avklart hva som skjer i framtiden, og det er det legeekspertisen som kan si noe om, sier NAV-lederen.

– Er systemet for tungrodd?

– Jeg forstår at hun opplever det slik, men samtidig er vi satt til å forvalte et regel- og lovverk som vi praktiserer likt overfor alle, med det skjønnet vi har mulighet til. Skjønnet kommer når vi har all dokumentasjon på plass.

Han opplyser at også NAV vil delta på møtet sammen med Skedsmo kommune torsdag.

På Facebook kaller 27-åringen operasjonen sin for en feiloperasjon. Ahus sier til TV2 at de ikke kan kommentere den saken på nåværende tidspunkt.