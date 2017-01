Norske kvinner tar fostertest i utlandet

Helsedirektoratet vil innføre en ny test som kan avdekke om fostre har Downs syndrom eller ikke. Allerede reiser flere norske kvinner til utlandet for å få utført testen.

Blant dem er Tina Avantis Johnsen (43). Da hun var ti uker gravid, reiste hun til Danmark for å finne ut om barnet hun har i magen hadde økt risiko for kromosomfeilene 13, 18 og 21. 21 er Downs syndrom, mens 13 og 18 er mer alvorlige.

Trisomi 13, 18 og 21 Trisomi 18: En alvorlig kromosomfeil som ofte medfører alvorlige og omfattende misdannelser, veksthemming og alvorlig utviklingshemming. Ifølge Frambu er det høy dødelighet i løpet av barnets første leveår. Det fødes i underkant av 10 barn med kromosomfeilen i Norge hvert år. Trisomi 13: Det mest typiske ved trisomi 13, hvor barnet har et ekstra kromosom 13, er misdannelser i hjernen, lite utviklet øyeeple/manlende øyeytvikling, leppe/ganespalte og overtallige fingre. Også her er det høy dødelighet i første leveår. Trisomi 21: Også kjent som Downs syndrom, i rundt 1 av 1000 fødsler har barnet Downs. Viser blant annet forsinket utvikling psykisk og fysisk. Risikoen for å føde et barn med Downs syndrom er høyere, jo eldre kvinnen er. Kilde: Store medisinske leksikon og Frambu

Testen hun tok der, en blodprøve der fosterets DNA analyseres, er foreløpig ikke tillatt i Norge. Tirsdag kom Helsedirektoratet med en ny anbefaling, hvor de anbefaler at testen innføres som et alternativ til såkalt fostervannsprøve eller morkakeprøve for kvinner over 38 år. Mens både morkakeprøve og fostervannsprøve gir økt risiko for abort, er blodprøven risikofri.

– Jeg tok testen fordi jeg ønsket meg et svar rundt risikoen for trisomi 13, 18 og 21, uten den risikoen som fostervannsprøve eller morkakeprøve ville medført, sier Johnsen til VG.

Les også: Får ikke tilbud i Norge - risikotester i utlandet

I dag tilbys kvinner over 38 år en såkalt KUB-test, eller duotest, som er en kombinert ultralyd og blodprøve, blant annet for å se om fosteret har kromosomfeil. Blodprøven undersøker ikke barnets DNA, slik som NIPT-testen, og er ikke like treffsikker. Dersom KUB-testen viser at kvinnen har økt risiko for å få et barn med kromosomfeil, kan man altså ta en prøve av fostervann eller morkake.

VG har tidligere snakket med flere klinikker i utlandet, som sa at norske kvinner sjekker om barnet har kromosomfeil hos dem. Lillian Skibsted, overlege på Ultralydklinikken i Danmark, bekrefter at flere nordmenn også tar NIPT-testen der.

– Det er mange klinikker her nede, og det kommer også nordmenn hit. Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange, men rundt fem norske kvinner i uken, som vil ta NIPT-testen eller nakkefoldsscanning, sier hun.

Det bekrefter også Crocus Ultraljudsklinik i Stocholm som sier de har hatt flere norske klienter.

– Klinikken åpnet for ett år siden og vi har hatt noen norske kvinner over 35 år som har ønsket å ta testen her fordi den ikke har vært tilgjengelig i Norge. Det er en bedre test enn den som tilbys i Norge og folk ønsker å vite. De vil ha en form for sikkerhet som denne testen gir, sier innehaveren av Crocus-klinikken. Hun ønsker ikke sitt eget navn eksponert i Norge av hensyn til klientene sine.

Ville ikke ta abort

Johnsen sier hun ikke ville tatt abort selv om testen hadde vist at datteren hennes hadde Downs syndrom.

– Mange tror at man tar testen fordi man har bestemt seg for å ta abort dersom testen viser at barnet har Downs syndrom. Slik var det ikke for meg. Tidligere har jeg jobbet med flere barn med Downs syndrom. Det er jo ikke et syndrom som er uforenelig med det å ha et meningsfylt liv, men som gir en del ekstra utfordringer. Jeg tenkte det var bedre for meg å vite det under graviditeten, så jeg kan være forberedt, heller enn å få vite det etterpå, sier hun.

43-åringen tror ikke hun ville tatt morkake - eller fostervannsprøve, selv om det hadde vært eneste alternativet.

Les også: Nær 9 av 10 tar abort ved Downs

– Jeg ville helst ikke komme i en situasjon der jeg kom på sykehuset og de sa jeg hadde høy risiko og anbefalte fostervanns - eller morkakeprøve. Jeg kjenner flere som har mistet barna sine etter nettopp det valget. Så den sjansen kjente jeg at jeg ikke kunne ta, sier hun.

Testen viste at barnet ikke har forhøyet risiko for noen av de tre trisomiene.

– Jeg hadde syntes det var greit å vite det hvis det først hadde vært sånn. Jeg har mistet barn i graviditet to ganger før, og da visste man ikke årsaken til det. Alt så fint ut av det de testet nå, men det gir jo selvsagt ingen garanti for et friskt barn.

Fakta om NIPT – Non invasive prenatal test En test hvor man kan studerer cellefritt føtalt DNA i gravide kvinners blod. Man kan blant annet finne fosterets blodtype, kjønn, arvelige sykdommer og trisomier, deriblant Downs syndrom. I oktober anbefalte Bioteknologirådet at testen skulle innføres for kvinner som i dag får tilbud om fosterdiagnostikk. Nå skal helseminister Bent Høie vurdere om prøven skal tillates i Norge. I dag bruker man ultralyd og blodprøve, en såkalt KUB-test, for å undersøke om fosteret har trisomier. For å fastslå diagnosen sikkert, må man ta morkake- eller fostervannsprøve, som medfører en noe økt risiko for spontanabort. 0.5 til 1 prosent spontanaborterer på grunn av prøvetakingen. Kilde: NTB, Bioteknologirådet, Helsenorge

Gravid etter eggdonasjon

Hun betalte rundt 4700 danske kroner for testen, som hun tok i uke 11 av svangerskapet. To uker senere fikk hun resultatet, og fikk også vite at barnet i magen er en jente.

Som hun tidligere har fortalt i Aftenposten, er hun gravid etter eggdonasjon i utlandet, og hadde dermed ikke like høy risiko for å få et barn med kromosomfeil som andre kvinner over 38 år. Hun ville likevel teste seg.

– Jeg kjenner flere som har fått eggdonasjon og blitt gravide med fostre med veldig alvorlige kromosomfeil, sier hun.

– Er du redd for at innføring av testen kan bidra til at vi får et sorteringssamfunn?

– Ikke i noe større grad enn en duotest, som allerede er et frivillig tilbud til alle kvinner over 38 år. Vi har jo på den måten dessverre et slags sorteringssamfunn, hvor mange, i motsetning til meg, ville velge abort av et barn med Downs syndrom. Men jeg tror ikke det er denne prøven som ville gjøre utslaget.

Les også: Ja da, NAV, Ask (8) har fortsatt Downs