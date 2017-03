Mer enn 90.000 menn kjøpte potensmidler i fjor

Alder er ingen hindring for menn i verdens lykkeligste land. En økende andel eldre benytter potensmidler.

Det viser nye tall fra Reseptregisteret. Totalt fikk mer enn 94.000 menn utskrevet resept på ulike midler mot ereksjonssvikt.

Hovedgruppen er menn mellom 50 og 75 år, men statistikken viser sterk økning i antallet brukere over denne alderen.

Mye bra helse

Potenstrøbbel 94268 nordmenn kjøpte potensmidler på resept i fjor. Totalt utgjorde salget over 220 millioner kroner. Impotens og erektil dysfunksjon er manglende evne til å oppnå, eller vedlikeholde tilstrekkelig reisning av penis til å kunne gjennomføre samleie. Det er ulike årsaker til potensproblemer. Bivirkninger av medisiner, sykdom og stress kan innvirke. Evnen til ereksjon synker ofte med alderen, og hos menn over 65 år er det 20–25 prosent som har ereksjonsproblemer.

De siste ti årene har antallet menn over 70 som får potensmidler på resept blitt doblet her i landet – og er nå på over 20.000.

I fjor var det hele 86 menn over 90 år som fikk utskrevet resept på potensmidler.

– Dette viser blant annet at det er mye bra helse blant eldre her i landet, og mange som ønsker å leve livet fullt ut også på dette området, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Bra seksuell helse

FOKUS PÅ SEKSUELL HELSE: Psykiater og sexolog Haakon Aars mener økt salg av potensmidler til eldre er bra. Foto: Gisle Oddstad , VG

Psykiater og sexolog Haakon Aars mener den økte bruken av ereksjonsfremmende midler er positiv:

– Lenge trodde man gjerne at når kvinnen kom i overgangsalderen, så var det slutt for menn også. Og menn snakker jo ikke om slikt. Men kvinner kan fortsatt ha sex, og det kan menn også. Og vi lever stadig lenger.

Han presiserer at potensmidler ikke i seg selv gir brukeren større lyst:

– Lyst kan variere og bli forstyrret av blant annet medisinbruk, depresjon og sykdom. Man må ha lyst for at disse midlene skal virke. Men har man lyst, så hjelper altså disse midlene på ereksjonen. Og det er viktig for oss å ha både en god fysisk hele, en god psykisk helse og det jeg kaller seksuell helse. Legene har kanskje blitt flinkere til å ta opp seksualitet i samtale med pasientene. Generelt har dette fått større fokus, og det er nok medvirkende årsak til økt bruk, sier Aars.

– Litt ekstra piff

IKKE OVERRASKET: - Ikke glem at det aldri er for sent å tenne gnisten, mener redaktør Terje Gammelsrud i Cupido. Foto: Ingunn Saltbones , VG

Mangeårig redaktør i erotikkbladet Cupido, Terje Gammelsrud, mener det ikke er overraskende at 80- og 90-åringer bruker potensmidler:

– Selv om menns testosteronnivåer kan holde seg godt innenfor normalen til de blir 100, er det vel ikke så rart at ting kan gå litt tregere og at det kan melde seg behov for et lite ekstra piff for å være beredt når det trengs. Altså ikke så ulikt hva som er tilfellet for 50-åringer, sier han.

Han peker på at det ikke nødvendigvis eldre som er helt friske som kan ha et aktivt seksualliv – også blant eldre som lider av sykdom kan et aktivt seksualliv gi bedre livskvalitet.

– Og glem ikke at det aldri er for sent. Selv om seksuallivet, eller mangelen på sådant, kan ha vært frustrerende, er det fullt mulig at en gnist kan tennes og at den gir livet ny mening, sier Cupido-redaktøren.

VG+: Alt du vil vite om penis, men ikke tør å spørre om