Mangel på livsviktige blodpropp-medisiner

368.000 nordmenn er avhengige av piller som reduserer risikoen for blodproppdannelse. Nå har begge leverandørene av de livsviktige pillene leveringsproblemer.

Det er for tiden mangel på både Albyl-E 75 mg «Takeda» og Acetylsalisylsyre 75 mg «Actavis» enterotabletter, melder Statens legemiddelverk (SLV).

Alle pasienter som har hatt eller er i risikogruppen for hjerteproblemer og blodpropp, er avhengige av disse legemidlene. De er de eneste tablettene i sitt slag som er tatt inn på det norske markedet.

Medisinene brukes for å redusere risikoen for blodproppdannelse og forebygger dermed hjerteinfarkt, hjerneslag og hjerte- og karlidelser hos pasienter med hjerte- og karlidelser. Tablettene brukes også til å forebygge dannelsen av blodpropper etter visse hjerteoperasjoner, ifølge legemiddelverket.

Alvorlige konsekvenser for pasientene

– Dette er den mangelsituasjonen vi har hatt som potensielt har kunne ramme flest pasienter noensinne, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til VG.

I 2016 fikk hele 368.000 pasienter acetylsalisylsyretabletter. Alle pasienter som har hatt blodpropp eller hjerteinfarkt, og alle som er i risikogruppen for å få det, går på disse medisinene.

– Hadde vi ikke fått tak i medisinene kunne det fått svært alvorlige konsekvenser. Pasientene kunne fått alvorlige komplikasjoner som hjerteinfarkt og hjerneslag, sier han.

Henter inn pakninger fra utlandet

For å unngå en mangelsituasjon, ga Statens legemiddelverk norske apotek midlertidig tillatelse til å hente inn disse tablettene i utenlandske pakninger fra EU-/EØS-land uten å søke om spesielt godkjenningsfritak.

Foreløpig er situasjonen under kontroll, og pasientene har fått tak i medisinen.

Legemiddelverket har også bedt apotekene om å kun levere ut én pakning per kunde for å unngå hamstring av piller mens leveringssituasjonen er ustabil.

Norges største apotekkjede, Apotek 1, har fortsatt varer på lager og vil hente inn pakninger fra andre land ved behov.

– Det vil alltid være litt usikkerhet knyttet til slike mangelsituasjoner, men per dags dato har Apotek 1 rimelig god kontroll på situasjonen, og vi har stor tro på at våre kunder trygt skal få den medisinen de trenger, sier pressekontakt Kjersti. S. Ofstad.

BEKYMRET: Overlege Steinar Madsen tror Norge vil sette enda en rekord i legemiddelmangel i 2017 Foto: Fredrik Solstad , VG

– Legemiddelmangel er et økende problem

Grunnen til at det er mangel på de viktige tablettene, er at begge legemiddelfirmaene som leverer til Norge fikk leveringsproblemer samtidig. Madsen mener denne situasjonen belyser et større problem med legemiddelmangel.

– Dette viser at legemiddelmangel er et økende problem. Det er veldig viktig at myndighetene i Europa får et enda bedre samarbeid om dette.

I dag har Norge et lager av de femten viktigste legemidlene, men ikke for noen andre legemidler.

– Det vi er aller mest redde for er å få mangel på disse helt kritiske legemidlene. Derfor har et lager med medisiner for to måneders bruk av dem.

Hittil i år er det meldt om 180 tilfeller av legemiddelmangel. I hele 2016 var det 192 tilfeller.

– Vi kommer derfor høyst sannsynlig til å sette ny rekord i antall mangelsituasjoner i 2017. Dette er en alvorlig utvikling. Heldigvis greier vi å skaffe erstatninger i de fleste tilfellene, forteller Madsen.

Samtidig mener han mangel fører til ekstraarbeid for legene og apotekene og skaper usikkerhet hos pasientene.