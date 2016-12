Influensabølgen slår inn for fullt i julen

Influensaen sprer seg raskt over hele landet. Mange må trolig tilbringe julehøytiden til sengs.

– Vi har sett en økning i aktivitet over flere uker og influensaen sprer seg til flere og flere steder i landet, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Olav Hungnes.

Folkehelseinstiuttet overvåker influensaen nøye, og de siste tilgjengelige tallene, som er fra uke 49, viser at årets utbrudd nå er i gang i store deler av Sør-Norge. Antall innlagte på sykehus med bekreftet influensa er doblet fra uken før. Det samme er antall positive laboratorietester, hvor økningen er størst på Østlandet og i Midt-Norge.

Influensa * Typiske symptomer er feber, muskelsmerter, hodepine, dårlig allmenntilstand og tørrhoste. * Varer oftest i sju til ti dager. * For å forebygge smitte, bør man vaske hendene ofte og unngå å nyse og hoste på andre. * Vaksine er det viktigste forebyggende tiltaket. Det kan fortsatt hjelpe å vaksinere seg. * I år med større epidemier kan mellom ti og 30 prosent av befolkningen bli smittet. * Cirka 900 dødsfall i året kan knyttes til influensa, ifølge estimater. Kilde: Folkehelseinstituttet

Tall for uke 50 blir først klare senere denne uken, men Hungnes forventer at de vil vise en ytterligere spredning av smitten. Folkehelseinstituttet anslår at årets influensa vil nå en topp rundt juletider.

– Hvis utviklingen går som den pleier å gjøre, vil vi være midt i utbruddet rundt jule- og nyttårsfeiringen. Det er dermed sannsynlig at en del vil bli sengeliggende i julen, sier Hungnes.

Eldre rammes hardest



Årets influensa er ifølge seniorforskeren tidlig ute sammenlignet med foregående år. Med unntak av pandemien i 2009, som nådde toppen i november, må vi helt tilbake til 2003 for å se et så tidlig utbrudd av influensa.

Det er i hovedsak influensaviruset A(H3N2) som blir påvist både i Norge og ellers i verden, viser Folkehelseinstituttets overvåking. Ifølge Hungnes er det vanskelig å si om folk blir mer eller mindre syke i år, sammenlignet med tidligere sesonger.

– Vi har ingen holdepunkter for å si at det er noe annerledes i år. Om det er dette års virus eller et annet man får, har lite å si. Da er immunsystemet og immunitet mot den gruppen virus mer avgjørende, sier han.

Hungnes forteller at de ulike influensavirusene har ulik aldersprofil. Årets virus rammer særlig hardt oppover i aldersgruppene.

– Voksne og eldre er sterkere representert blant de smittede i år, sier han.

Ikke nødvendig å oppsøke lege



Vestfold var først ute med influensa i år, mens det de siste ukene har vært en økning i andre fylker på Østlandet. Nå har også Trøndelag og Hordaland kommet etter, og Hungnes forventer å se en god spredning over hele landet når de oppdaterte tallene er klare.

Folkehelseinstituttet anbefaler alle å ha god smittehygiene og at utsatte grupper vaksinerer seg. Ifølge Hungnes trenger det fortsatt ikke å være for sent å få influensavaksine:

– For noen vil det være for sent, mens det for andre vil utgjøre en forskjell, sier han.

Har man først blitt syk, er det viktig å ta hensyn til det. Det er ikke nødvendig å oppsøke lege med en gang selv om man har influensalignende symptomer.

– Hvis man har vanlig influensa, trenger man ikke å gå til legen før det har gått en liten uke før man ser noen bedring. Men er man bekymret, skal man selvsagt oppsøke lege hvis man føler for det, sier Hungnes.

