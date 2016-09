Glemte 40 centimeter lang metallwire i pasients kropp

I perioden mellom 2006 og 2015 har Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) registrert 121 tilfeller der medisinsk personell har glemt igjen utstyr i pasienter. Her er noen av pasientenes historier.

Av de 121 sakene har 84 av pasientene fått medhold i sine erstatningskrav, mens 37 har fått avslag, går det frem på NPEs nettsider. For flere av de rammede har konsekvensen vært infeksjoner, psykisk sykdom og langvarige smerter.

I flere tilfeller tok det flere år før feilen ble oppdaget. NPE har også registrert to dødsfall som en følge av gjenglemt utstyr, henholdsvis en kompress og pinsett. I begge sakene beskrives pasientene som i «svært dårlig» tilstand før operasjonene fant sted.

– Det at utstyr fra operasjonen glemmes igjen i pasienten skal rett og slett ikke skje og disse skadene kunne vært unngått. Heldigvis er det relativt få saker det dreier seg om sett i forhold til alle sakene vi behandler, sier NPE-direktør Rolf Gunnar Jørstad i en pressemelding, før han legger til:

– Det betyr sannsynligvis at i det store og hele følges rutinene rundt dette på sykehusene, men eksemplene viser også at det er rom for forbedringer.



Glemte wire i pasients kropp

NPE omtaler også flere av sakene der leger har glemt igjen utstyr i pasienter. I en sak utviklet en mannlig pasient i 60-årene plager i høyre arm, etter at vedkommende hadde vært inne til en røntgenundersøkelse på grunn av mistanke om hjertesykdom.

14 måneder senere viste det seg at legene hadde glemt en 40 centimeter lang wire i mannens kropp. Mannen måtte senere gjennom ytterligere én operasjon da det ble oppdaget at det fortsatt lå igjen en bit av wiren inne i pasienten.

NPE slo fast at det hadde skjedd en rutinesvikt i saken og at pasienten derfor hadde krav på erstatning.

Fant gjenglemt tampong etter neseoperasjon

En annen gang gikk det galt i forbindelse med at en mannlig pasient i 40-årene ble operert for kronisk bihulebetennelse og skjev nese. I tiden etter operasjonen opplevde mannen at det utviklet seg en infeksjon i nesen, samt en sjenerende lukt fra området.

«Bihuleplagene forverret seg med kroniske smerter og sekresjon. Etter seks måneder ble det oppdaget en gjenglemt tampong i nesen», heter det i et skriv fra NPE.

Feilen har ført til forbigående og varige smerter for pasienten og NPE besluttet at vedkommende hadde krav på erstatning. I sin vurdering skriver de at hvis det hadde «blitt ført journal på hvor mange tamponger som ble lagt inn i nesen under operasjonen, samt hvor mange som ble fjernet dagen etter, ville man unngått at en tampong ble gjenglemt».



I en lignende sak som VG omtalte i 2008 ble en kvinne tilkjent 550.000 kroner i erstatning etter at legene glemte en tampong i nesen hennes. Det tok syv år før feilen ble oppdaget.



Sykepleier savnet instrument - ble ikke hørt

Etter en operasjon av en kvinne i 50-årene med magesår, oppdaget en operasjonssykepleier at en metallspatel, som ble brukt for å holde tarmene unna, manglet.

Sykehuset konkluderte likevel med at det «på grunn av størrelsen ble ansett som helt usannsynlig at det var gjenglemt i buken». En måned senere ble pasienten reinnlagt på sykehus med magesmerter.

Legene tok røntgen av kvinnen og oppdaget at instrumentet fortsatt lå inne i kvinnen, skriver NPE, som opplyser at vedkommende har krav på erstatning.



I den siste saken NPE omtaler fant legene, to år etter operasjonen, en tupfer (sammenrullet gassbind, journ.anm.) gjenglemt i magen til en kvinne i 50-årene.



Kvinnen, som ble tilkjent erstatning, var opprinnelig innlagt for å fjerne eggstokkene, men opplevde store magesmerter i to år etter inngrepet.



12 millioner i erstatning

Siden 2006 har NPE utbetalt 12 millioner kroner i erstatning til pasienter eller etterlatte. Gjennomsnittlig tildeles det 184.000 i hver sak, men beløpene varierer. I et tilfelle fikk en pasient utbetalt over tre millioner kroner.

Fenomenet skjer ifølge NPE oftest i forbindelse med kirurgiske inngrep innen ortopedi, mage/tarm-lidelser, fødselshjelp, kvinnesykdommer, kreft og øre-nese-halssykdommer.

På NPEs hjemmesider går det frem at flere krav må være oppfylt for at en pasient skal ha krav på erstatning, blant annet at skaden må ha oppstått som en følge av svikt i behandlingen og at skaden som hovedregel har ført til et økonomisk tap for pasienten.

De legger til at avslag på erstatning gjerne skjer som en følge av at det gjenglemte utstyret ikke har ført til en skade hos pasienten, samt at det i noen tilfeller ikke er holdepunkter for at det er gjenglemt utstyr i pasienten.