Foreldrepar siktet for å ha forgiftet datter

Et foreldrepar i Oppland er siktet for å ha forgiftet sin datter. Kvinnen i 30-årene er livstruende syk.

Kvinnen, som har fått i seg en medisin kroppen hennes ikke tåler, ligger på et intensivsykehus i Innlandet, opplyser politiet.

Det var NRK som først omtalte saken.

Politiet opplyser til kanalen at det er femte gang på få måneder at kvinnen er livstruende syk. De startet sin etterforskning i midten av november da de fikk en bekymringsmelding fra sykehuset.

Blodprøver fra kvinnen viste et antibiotikum som hun reagerte svært negativt på. Etter å ha gjennomført avhør av fagfolk rundt den unge kvinnen og andre eksperter på medisin, valgte politiet å sikte foreldrene for å ha hensatt sin datter i hjelpeløs tilstand med fare for liv å helse.

– Motivet er noe vi undersøker og som vi per nå ikke vet noe om, sier politiadvokat Marte Johansen til VG.

Foreldrene har i avhør bekreftet at de var innforstått med at datteren ble dårlig av medisinen, forteller Johansen.

NRK har også snakket med kvinnens foreldre, som mener de har kjempet for datterens helse siden hun ble syk med kronisk utmattningssyndrom i 2004. De hevder å ikke ha gitt datteren stoffet som er funnet i blodprøvene.

– Når de har prøvd alt uten nytte, har foreldrene tydd til eksperimentell behandling i Polen. Foreldrene har ikke fullstendig oversikt over hvilke medisiner hun har blitt gitt der, sier foreldrenes advokat Ida Helene Braastad Balke til VG.

– Datteren har vært alvorlig syk i lang tid. Det er ikke sånn at hun plutselig har blitt livstruende syk etter å ha fått i seg disse medisinene, legger hun til.

Advokaten beskriver situasjonen som ekstremt krevende for foreldreparet.

– De føler seg helt maktesløse. De har brukt all sin tid og energi på å hjelpe datteren, og da er det tøft å bli mistenkt for å stå bak en forgiftning, sier hun.

Foreldrene får besøke datteren på sykehuset to ganger i uka, med en tidsavgrensning til en time per besøk, forteller Braastad Balke. Politiet etterforsker saken for fullt, og det vil bli foretatt flere avhør og tekniske undersøkelser framover.

– Vi har stor forståelse for at dette er en vanskelig situasjon for familien, men vi har likevel valgt å gå til siktelse grunnet helheten i det som har kommet frem av våre undersøkelser, sier politiadvokat Johansen.