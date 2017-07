Etterlyser tiltak mot legemiddelmangel

Norge ligger an til å slå ny rekord i legemiddelmangel for andre år på rad. Kari Elisabeth Kaski (SV) mener regjeringen ikke gjør nok

Begge de to leverandørene som forsyner Norge med de livsviktige blodproppmedisinene «Takeda» og «Actavis» har leveringsproblemer. Firmaene har opplyst til Statens Legemiddelverk (SLV) at dette skyldes produksjonsvansker.

Legemiddelverket ser alvorlig på situasjonen, og opplyser til VG at legemiddelmangel er et økende problem. Hittil i 2017 er det meldt om 180 tilfeller av legemiddelmangel. I hele 2016 var det 192 tilfeller. Derfor mener SV at 2017 vil bli nok et rekordår for legemiddelmangel.

Situasjonen får partisekretær for SV Kari Elisabeth Kaski til å reagere.

– Dette er et gjentakende problem. Det har vært saker om mangel på viktige medisiner i flere år uten at det ser ut til at det blir noen bedring. Det gjelder både resepter og medisiner til sykehus, sier hun til VG.

Hun etterlyser at helseminister Bent Høie kommer på banen og forteller hva regjeringen gjør med situasjonen.

– Systemet er for sårbart

Selv tar Kaski medisiner mot leddgikt, og har opplevd at disse ikke har vært i hyllene på apoteket når hun har trengt dem.

– Det er ikke livsviktige medisiner, men likevel behandling man ikke skal stanse over natten. Jeg bor i Oslo og her er det heldigvis mange apotek, men det er det ikke alle andre steder i landet.

KAN IKKE FRISKMELDES: Kaski (SV) mener Norge bør gjøre mer med legemiddelmangel, mens Høie (H) mener det er et internasjonalt problem. Likevel friskmelder ingen av dem legemiddelsituasjonen. Foto: BERIT ROALD, , NTB SCANPIX

Hun tar til orde for at apotekgrossistene skal ha lagerplikt på flere enn de femten viktigste legemidlene slik de har i dag.

– På kort sikt må det være mange flere medisiner på lager. På langt sikt vil vi få på plass mer nasjonal produksjonskapasitet. Vi har tidligere hatt større produksjon i Norge, men solgt mye til utlandet der vi er avhengige av få kommersielle aktører.

Hun mener systemet er for sårbart når det kan oppstå mangel i Norge dersom én av disse aktørene får leveringsproblemer, og mener i tillegg at Norge på sikt må legge press på den internasjonale legemiddelindustrien der få produsenter har mye makt.

Høie: – Ikke behov for utredning

I 2016 fremmet Senterpartiet forslag om at regjeringen skulle gjennomføre en uavhengig utredning av legemiddelmangelsituasjonen og komme tilbake til Stortinget med en beredskapsplan. Kun Sp og SV stemte for utredningen.

– Vi stemte for en uavhengig utredning som regjeringspartiene stemte mot, og dette kommer vi til å fremme på nytt. Slik det er nå kan vi ikke ha det, sier Kaski.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie skriver i en e-post til VG at regjeringen ikke mener en slik utredning er nødvendig.

– Vi ser ikke behov for å utrede situasjonen i Norge, som vi har god oversikt over. Det som imidlertid er viktig, er å gjennomføre tiltak som er satt i gang nasjonalt for å håndtere det som er et internasjonalt problem, sier Høie til VG.

Høye bestilte en utredning av nasjonal produksjon av sterile legemidler, men ikke nasjonal produksjon av legemiddel generelt, slik blodproppmedisinen det er mangel på i dag er et eksempel på.

GOD OVERSIKT: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (h) sier til VG at det ikke er behov for å utrede situasjonen i Norge. Foto: Trond Solberg , VG

Følger med i mangelsituasjoner

Høye skriver at mangelsituasjoner ofte gjelder legemidler som brukes i spesialistbehandling, og at det er etablert et Nasjonalt senter for legemiddelmangel og beredskap ved Oslo Universitetssykehus.

– De følger mangelsituasjoner nøye og gir nasjonale råd til andre helseforetak og sykehusapotek om håndtering. Rasjonering og prioritering i kritiske situasjoner gjøres i samhandling med sykehusene rundt om i Norge, slik at tilgjengelig legemiddel fordeles på en god og gjennomtenkt måte, skriver Høie.

Han legger til at i tilfeller der det blir mangel på legemidler som brukes av store pasientgrupper gir Statens Legemiddelverk apoteker tillatelser til å distribuere utenlandske pakninger.

– Det samarbeides internasjonalt om håndtering av legemiddelmangel. Legemiddelverket deltar i flere av disse forumene, samt i et nordisk samarbeid. Både EU og WHO har dette temaet på dagsordenen, skriver han.