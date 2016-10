Antok at Torfinn Aase (60) hadde senebetennelse - var lungekreft

Legen mente at Torfinns Aases smerter i skulderen var senebetennelse. Åtte måneder senere fikk 60-åringen beskjed om at han har uhelbredelig lungekreft, forteller han.

– Livet er snudd opp ned, sier Torfinn Aase fra Bergen til VG.

I juli i år fikk han påvist lungekreft med spredning til binyrene og lymfene. Da var det åtte måneder siden han oppsøkte sin fastlege på grunn av smerter i skulderen, forteller han.

Ifølge Aase mente legen at smertene skyldtes senebetennelse, noe 60-åringen hadde vært rammet av tidligere også.

Bergenseren, som har drevet et malerfirma i byen i 22 år, sier at han fikk en sykemelding, men etter som tiden gikk og han ikke ble bedre, ønsket han å undersøke plagene nærmere.

– Jeg følte på kroppen at det måtte være noe annet enn senebetennelse, sier Aase.

– Jeg spurte legen min om han kunne sende meg til CT eller MR, men det ville han ikke. Han mente det bare var en senebetennelse og sa jeg var nødt til å ta timer hos en fysioterapeut for å få ta MR, hevder Aase.

– Har kort tid igjen



60-åringen sier at han deretter oppsøkte fysioterapeut og gikk til 8–9 behandlinger. Etter å ha reagert på strømbehandling der, ble han sendt videre til MR-undersøkelse, men denne viste ikke noe galt, ifølge han. Det ble planlagt ny MR-undersøkelse, og i tillegg hadde han fått time til CT-undersøkelse på Haukeland universitetssjukehus i august.

Per juli var Aase fortsatt sykemeldt, hadde gått ned 6–7 kilo i vekt og sov opp mot 18 timer i døgnet. Sammen med kona oppsøkte de derfor legevakten ved sykehuset, forteller han.

– Min kone forlangte meg innlagt, og vi fikk CT-undersøkelsen dagen etter, 12. juli. Den viste at jeg hadde lungekreft med spredning til binyrer og lymfer, sier Aase.

Lungeavdelingen ved sykehuset bekrefter diagnosen. «Pasienten er under behandling for uhelbredelig ikke småcellet lungekreft med spredning til binyre», skriver de i bekreftelsen.

– Jeg har kort tid igjen, det har jeg fått beskjed om. Idag ba jeg om et svar på hvor lang tid jeg har igjen. Svaret var at alt over ett år er bonus. Jeg lever på overtid, sier Aase.

I dag er han kritisk til behandlingen han fikk som pasient.

– Personlig synes jeg det er ganske graverende. Jeg synes det er helt vilt at du skal gå sykemeldt så lenge, og at det ikke ble gjort noe mer på et mye tidligere tidspunkt, sier Aase.

108 fikk erstatning



Mandag ble det kjent at Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt totalt 35 millioner kroner i erstatning til 108 pasienter og pårørende i perioden 2012–2015 etter forsinket diagnose og behandling av lungekreft.

I disse sakene har feilen oppstått ved tolkningen av bilder og vevsprøver, skriver NPE i en pressemelding.

– Vi vet at tidlig diagnose og behandling er viktig for å bekjempe kreftsykdommen. Feiltolkningen av bilder og prøver i disse sakene har ført til at kreftdiagnosen dessverre har blitt stilt for sent, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Fortsatt gjenstår utbetaling i noen av sakene.

I 71 prosent av medholdssakene ser NPE at pasienten dør for tidlig eller får dårligere utsikter til å overleve sykdommen.

– Feiltolkning av prøvesvar er den viktigste årsaken til medhold i lungekreftsakene, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE i en pressemelding.

Aase opplyser at han også har søkt NPE om erstatning etter behandlingen og oppfølgingen han har fått.

– Det økonomiske er snudd helt trill rundt. Jeg hadde det mye bedre økonomisk da jeg var i arbeid. Nå får jeg 65 prosent av inntekten de tre siste årene, sier han.

– Tungt å bære



– At en person blir sykere på grunn av mine valg er tungt for meg å bære. Samtidig er det en del av virkeligheten for leger, sier Torfinn Aases fastlege.

Han bekrefter at han lenge trodde symptomene var grunnet senebetennelse.

– Vi var to leger som begge tenkte det, etter grundige undersøkelser, forteller han til VG.

Utover det ønsker han ikke uttale seg om saken. På generelt grunnlag mener han at virkeligheten for almennleger kan være utfordrende.

– Som lege vil jeg mine pasienter vel, og jeg anstrenger meg betydelig for å gjøre mitt beste for dem. Med fasit i hånden kan man lett se ting som kan gjøres annerledes, men diagnostiske prosesser kan ofte være kompliserte og uoversiktlige, der legen må vurdere mange hensyn. Kommunikasjon er også en krevende øvelse, der pasient og lege lett kan snakke forbi hverandre eller misforstår hverandre uten at dette oppdages. Da kan viktig informasjon mistes og feil vurderinger gjøres, av begge parter. Det er legens hovedansvar å sikre at kommunikasjonen fungerer, men iblant svikter kommunikasjonen uten at partene er klar over dette før i ettertid, sier legen.