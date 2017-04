Oljearbeider Sofie: Før sov vi i helikopteret, nå er alle våkne

BERGEN (VG) Før Turøy-ulykken sovnet Sofie Valdersnes (31) ofte før helikopteret lettet fra heliporten. Nå kan hver minste unormale lyd gjøre at frykten tar overhånd.

– Jeg har alltid følt meg trygg i helikopter, og har aldri vært redd for å fly. Men etter ulykken, da kjente jeg det. Det har gjort noe med meg. Kanskje handler det om at jeg har fått unger.

Sofie Valdersnes (31) sitter fastspent i helikoptersimulatoren. Det durer i maskineriet, instruktøren gir korte beskjeder, ikke løsne beltet før vi er under vann. Så senkes de under overflaten, og med et rungende pip velter maskinen dem opp ned.

De har ti sekunder på å komme seg over vann.

Hvert fjerde år må ansatte offshore gjennom helikopterveltkurs. I dag er 14 oljearbeidere samlet hos Nosefo i Bergen for å øve. Nå skal de trene på de verste scenarioer. Trene på overlevelse, på det utenkelige, det fatale. I bakhodet ligger ulykken på Turøy friskt i minne, tankene over hvor sjanseløse de 13 menneskene om bord var.

– Vi vet at det er folk som har sluttet som en direkte årsak av ulykken på Turøy. Vi har samtidig også sett at det er en økning i folk som føler seg utrygge, sier forbundssekretær i Industri Energi, Henrik Fjeldsbø, til VG.

– Før sov vi, nå er alle våkne

En SINTEF-studie om helikoptersikkerhet offshore fra februar i år, viser at ulykkes- og dødsstatistikken på norsk kontinentalsokkel er vesentlig bedre enn gjennomsnittet i Nordsjøen, selv etter Turøy-ulykken. Likevel forteller flere oljearbeidere om økt bekymring for transportetappen over Nordsjøen det siste året.

Sofie Valdersnes var i mammapermisjon da ulykken skjedde, og satte seg først i helikopteret fire måneder senere. Den første turen tok angsten nesten overhånd.

Med turene gjennom året har det blitt lettere, men hun er fremdeles redd. Tidligere kunne hun ikle seg overlevelsesdrakten, sette på øreklokkene og høre musikken bre seg i øregangen, bli bysset i søvn av vibrasjonene i helikopteret. Nå slås alle sansene på. Er det forandringer? Pleier den lyden alltid å høres slik ut? Er den vibrasjonen normal? Hva skjer om det blir for mye turbulens?

– Før sov vi i helikopteret, nå er alle våkne. Jeg sovnet ofte før vi lettet. Jeg håper jeg kommer tilbake til dit.

En underliggende angst

Leder i Industri Energi Statoil Sokkel, Per Steinar Stamnes, forteller at dialogen med arbeidsgivere offshore har vært god etter ulykken og at det er satt i verk flere sikkerhetstiltak. At Super Puma er satt på bakken er noe av det viktigste, mener han.

– Dette har preget oss. Det var ingenting vi kunne ha gjort fra vår side for å forhindre ulykken. Det at årsaken er knyttet til fabrikanten av helikopteret er skremmende og gjør at vi føler oss hjelpeløse og mer sårbare. Det er viktig for oss at årsaken til ulykken kommer frem, sier han.

ØKT BEKYMRING: Turøy-ulykken har preget bransjen det siste året, og flere varsler om økt frykt for transporten til og fra jobb. Fra venstre ser du Yngve Selvåg, Asbjørn Ulleland og Per Steinar Stamnes.

Også Yngve Selvåg, ansatt og tillitsvalgt i Industri Energi Statoil Sokkel, forteller om økt bekymring både hos seg selv og sine kolleger, men også hos familiene som sitter igjen på land.

– Det er en underliggende angst, og den ligger der i flere uker før du skal ut, river i deg. Jeg har jobbet i olja i 20 år, og jeg kvier meg fremdeles for turen til jobb. Vi har ingen kontroll når vi går inn i det helikopteret. Når jeg reiser nå, må jeg melde fra på SMS når jeg er om bord og med én gang vi har landet. Familien min følger med på heliport, en nettside med sanntidstrafikk over helikopterflyginger. Det gjorde de ikke før ulykken, sier han.

Ikke alle tør å snakke om det

Tilbake på kurset i Bergen sitter Torben Lilletvedt på bassengkanten og venter på tur. Dette er fjerde gang han må veltes opp ned i helikopteret. Han hadde selv kommet i land en uke før ulykken, og fikk derfor noen uker på å forberede seg på den første turen ut.

FJERDE GANG: Torben Lilletvedt er på sitt fjerde helikoptervelkurs. Han har ikke kviet seg for å fly etter ulykken, men vet at det har preget flere av hans kolleger.

– For min del har det gått greit. Men dette har preget mange, det er klart. Alle kjenner noen, og det gir en klump i magen, sier han.

Britt Fjæreide, instruktør ved Nosefo, har merket en forskjell på deltakerne i etterkant av styrten. Noen tar det fint, mens andre er veldig nervøse.

– Folk er mer nervøse, det ser man gjerne i helikopteret, hvor flere ikke lenger sover på turen slik de gjorde før.