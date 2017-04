Helikopterprodusent om Turøy: Alt vi gjør nå, burde vært gjort tidligere

Helikopterprodusenten Airbus Helicopters sier at de burde ha iverksatt sikkerhetstiltak tidligere, skriver TV2.

For snart ett år siden, 29. april 2016, styrtet et helikopter ved Turøy vest for Bergen. Alle de 13 personene som var ombord mistet livet i ulykken. Elleve av dem var oljearbeidere, og to av dem var piloter.

I et intervju med TV2 innrømmer nå helikopterprodusenten at ulykken kunne ha vært unngått.

Les også: – For uklare om sikkerhetsansvaret

I 2009 styrtet et annet Airbus-helikopter i Nordsjøen utenfor Skottland. Helikopteret var en eldre Super Puma-modell enn helikopteret som styrtet utenfor Bergen i fjor, men også i denne ulykken løsnet rotoren.

Etter ulykken i 2009 kom den britiske havarikommisjonen med 17 sikkerhetsanbefalinger. Blant annet anbefalte de helikopterprodusenten å forbedre overvåkingen av girboksen og ta i bruk oljeanalyse. Dette er sikkerhetstiltak som ville varslet om feil, men anbefalingene ble ikke fulgt opp, skriver kanalen.

INNRØMMER: Konsernsjef Guillaume Faury i Airbus Helicopters sier at de ikke iverksatte tilstrekkelig sikkerhetstiltak etter en helikopterulykke i 2009. Foto: Bertrand Langlois , AFP

Nå sier konsernsjefen i Airbus Helicopters, Guillaume Faury, at de burde innført tiltak tidligere.

Les også: – Helikopterulykken skyldtes teknisk svikt

På spørsmål om helikopterprodusenten iverksatte tilstrekkelig sikkerhetstiltak etter ulykken i 2009 svarer han følgende til TV2:

– Tydeligvis ikke.

Helikopterprodusenten har iverksatt flere sikkerhetstiltak etter fjorårets ulykke.

–Alt vi gjør nå, burde vært gjort tidligere. Men det vi gjør nå er viktig og riktig i forhold til det som skjedde i 2016. Hvis vi hadde gjort det tidligere ville vi ha forhindret 2016, men det var mye vi ikke visste, sier han til TV2.

–Dødsfeller

Ifølge en ulykkesrapport fra transportdepartementet i Skottland etter ulykken i 2009 var grunnen til ulykken sannsynligvis at vesentlige deler av hovedgirboksen ble ødelagt som følge av et tretthetsbrudd.



Den norske havarikommisjonen pekte tidlig på likhetene mellom ulykken i 2009 og fjorårets ulykke.

Etter den tragiske Turøy-ulykken ble det satt i gang en underskriftskampanje med utgangspunkt i Skottland, for å ta Super Puma-helikoptrene ut av drift. Flere tusen mennesker signerte kampanjen.

En av de som engasjerte seg var Audrey Wood. Hun mistet sønnen sin i 2009-ulykken, og fikk i ettertid forsikringer om at myndighetene ville gjøre alt for å hindre lignende ulykker. Men i ettertid har altså disse helikoptrene vært innblandet i en rekke alvorlige hendelser.

VG spesial: Slik skjedde helikopterulykkene

I et intervju med Energy Voice etter Turøy-ulykken omtalte Wood helikoptrene som dødsfeller.

–Oljearbeiderne burde være trygge når de fraktes frem og tilbake til jobb. I stedet blir de bedt om å gå om bord i disse dødsfellene, sa hun den gang til tidsskriftet.