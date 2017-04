Havarikommisjonen: Sprekk i tannhjul årsak til Turøyulykken

Sprekken i tannhjulet i girboksen utløste Turøy-ulykken, fastslår Havarikommisjonen i en ny rapport.

Sprekken er hovedårsaken, skriver Statens havarikommisjon i sin omfattende underveisrapport i forbindelse med at ett år har gått siden Super Puma-maskinen styrtet og tok livet til 13 mennesker.

«Havarikommisjonen har funnet den direkte årsaken til ulykken. Undersøkelsen har avdekket at ulykken var et resultat av en utmattingssprekk i ett av de åtte andre-trinns planetgearene i hovedgearboksen. Utmattingen i planetgearet startet i lagerbanen på innsiden av tannhjulet og vokste ut mot tennene,» skriver Havarikommisjonen i rapporten.

TANNHJUL: Funnet av dette tannhjulet etter helikopterulykken på Turøy, er en avgjørende del av rapporten som kom klokken 12 fredag. Foto: Statens Havarikommisjon

Kommmisjonen skriver at utmattingssprekken synes å ha startet i en liten skade på overflaten, en såkalt micro pit.

Bakgrunnen for at en «micro pit» oppstod og de mekanismene som deretter fikk sprekken til å vokse, er fortsatt ikke fullt ut klarlagt, skriver kommisjonen i rapporten.

Det vil si hvordan og hvorfor sprekken fortsatte å vokse under overflaten.

Uhell i 2015



«Undersøkelsen har ikke avdekket feil ved materialkvalitet eller produksjonsprosess.

Hovedgearboksen hadde vært involvert i et uhell under transport i 2015. Den ble inspisert, reparert og godkjent for flyging av helikopterprodusenten Airbus Helicopters. Deretter ble den montert i LN-OJF i januar 2016, 260 flytimer før ulykken. Havarikommisjonen har ikke funnet noen sammenheng mellom transportuhellet og utmattingssprekken i planetgearet.»

– Hvor lang tid det gikk før sprekken fikk en kritisk størrelse, vet jeg ikke. Men årsaken til denne ulykken er at et tannhjul som dette, sprakk. Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier havariinspektør Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.

Utmattingsbrudd



Konkret dreier det seg om et utmattingsbrudd på et tannhjul i girsystemet på helikopteret. Tannhjulet er ca. 1 cm. tykt der bruddet oppsto. Sprekken voksten også på langs på tannhjulet - uten at det kom nok spon eller småflak til at alarmen gikk i helikopter-maskinens varslingssystemer, ifølge Aftenbladet.

Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport (SHT) mener dykkernes funn av den delen av tannhjulet som viste utmattingssprekken var avgjørende for at forklaringen ble funnet så raskt.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i SHT snakket om utmattingssprekken i et intervju med VG i juni i fjor:

– Vi har funnet en utmattingssprekk på et gir i den episykliske modulen, som er det siste steget i motoren før kraften overføres til hovedrotoren på helikopteret. Det er uheldig å finne slikt i en maskin, sa Halvorsen i Havarikommisjonen til VG da.

Det som ennå ikke er helt konkludert er hvordan trettheten i materielet oppsto og kunne utvikle seg. Havariinspektør Sneltvedt sier til Aftenbladet at kommisjonens syn er at denne utmattingssprekken ikke kunne oppdages før den tragiske ulykken inntraff.

I dag fredag kommer Havarikommisjonens underveisrapport om Turøy-ulykken.

At arbeidet fortsetter etter underveisrapporten fredag, skyldes at det fortsatt er tekniske spørsmål som gjenstår å besvare, ifølge kommisjonen.