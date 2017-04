Havarikommisjonen: Dette var årsaken til Turøy-ulykken

En sprekk i tannhjulet i girboksen utløste Turøy-ulykken, fastslår Havarikommisjonen i en ny rapport. Rapporten påviser også klare likhetstrekk med helikopterulykken utenfor Skottland i 2009.

Statens havarikommisjon har i dag lagt frem en omfattende underveisrapport i forbindelse med at ett år har gått siden Super Puma-maskinen styrtet og tok livet til 13 mennesker.

Der slår de fast at de har funnet den direkte årsaken til ulykken: En sprekk i et tannhjul som helikopterets varslingssystemer ikke har klart å fange opp.

«Havarikommisjonen har funnet den direkte årsaken til ulykken. Undersøkelsen har avdekket at ulykken var et resultat av en utmattingssprekk i ett av de åtte andre-trinns planetgearene i hovedgearboksen. Utmattingen i planetgearet startet i lagerbanen på innsiden av tannhjulet og vokste ut mot tennene,» skriver Havarikommisjonen i rapporten.

TANNHJUL: Funnet av dette tannhjulet etter helikopterulykken på Turøy, er en avgjørende del av rapporten som kom klokken 12 fredag. Foto: Statens Havarikommisjon

Kommmisjonen skriver at utmattingssprekken synes å ha startet i en liten skade på overflaten, en såkalt micro pit.

Bakgrunnen for at en «micro pit» oppstod og de mekanismene som deretter fikk sprekken til å vokse, er fortsatt ikke fullt ut klarlagt, skriver kommisjonen i rapporten.

Det vil si hvordan og hvorfor sprekken fortsatte å vokse under overflaten.

Uhell i 2015



«Undersøkelsen har ikke avdekket feil ved materialkvalitet eller produksjonsprosess.

Hovedgearboksen hadde vært involvert i et uhell under transport i 2015. Den ble inspisert, reparert og godkjent for flyging av helikopterprodusenten Airbus Helicopters. Deretter ble den montert i LN-OJF i januar 2016, 260 flytimer før ulykken. Havarikommisjonen har ikke funnet noen sammenheng mellom transportuhellet og utmattingssprekken i planetgearet.»

– Hvor lang tid det gikk før sprekken fikk en kritisk størrelse, vet jeg ikke. Men årsaken til denne ulykken er at et tannhjul som dette, sprakk. Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier havariinspektør Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til Stavanger Aftenblad.

Utmattingsbrudd

Ifølge rapporten var helikopterets varslingssystemer og de vedlikeholdsprosedyrer som var i bruk ved ulykken basert på at eventuell sprekkvekst skulle frigi metallpartikler. Imidlertid oppsto og vokste utmattingssprekken i planetgearet uten å frigi metallpartikler av betydning. Dermed fikk utmattingssprekken utvikle seg uten å bli oppdaget, skriver Statens havarikommisjon.

Konsernsjefen i Airbus Helicopters, Guillaume Faury, sa nylig at de burde ha innført tiltak tidligere.

På spørsmål fra TV2 om helikopterprodusenten iverksatte tilstrekkelig sikkerhetstiltak etter ulykken i Skottland i 2009 svarte han følgende:

– Tydeligvis ikke.

Helikopterprodusenten har iverksatt flere sikkerhetstiltak etter fjorårets ulykke.

–Alt vi gjør nå, burde vært gjort tidligere. Men det vi gjør nå er viktig og riktig i forhold til det som skjedde i 2016. Hvis vi hadde gjort det tidligere ville vi ha forhindret 2016, men det var mye vi ikke visste, sier han til TV2.

Konkret dreier det seg om et utmattingsbrudd på et tannhjul i girsystemet på helikopteret. Tannhjulet er ca. 1 cm. tykt der bruddet oppsto. Sprekken vokste også på langs på tannhjulet - uten at det kom nok spon eller småflak til at alarmen gikk i helikopter-maskinen.

Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport (SHT) mener dykkernes funn av den delen av tannhjulet som viste utmattingssprekken var avgjørende for at forklaringen ble funnet så raskt.

Likhetstrekk med ulykke ved Skottland

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i SHT snakket om utmattingssprekken i et intervju med VG i juni i fjor:

– Vi har funnet en utmattingssprekk på et gir i den episykliske modulen, som er det siste steget i motoren før kraften overføres til hovedrotoren på helikopteret. Det er uheldig å finne slikt i en maskin, sa Halvorsen i Havarikommisjonen til VG da.

Undersøkelsen i forkant av underveisrapporten har avdekket at ulykken har klare likhetstrekk med en ulykke med et Airbus Helicopters AS 332 L2 helikopter utenfor kysten av Skottland i 2009.

Dette helikopteret hadde en hovedgirboks nær identisk med den som var installert i ulykkeshelikopteret ved Turøy. Ved begge ulykkene førte utmatting til brudd i et andretrinns planetgir i hovedgirboksen. Før Skotland-ulykken kom det ett varsel om mulig sprekkvekst i et planetgir, mens et slik varsel uteble før hovedrotoren løsnet fra LN-OJF-helikopteret ved Turøy, ifølge underveisrapporten som kom fredag.

