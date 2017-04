Havarikommisjonen: 1 cm. kostet 13 mennesker livet i helikoptertragedien

Sprekken som Havarikommisjonen tror utløste Turøy-ulykken, var ikke mulig å oppdage før rotoren ble revet av, skriver Stavanger Aftenblad.

Det er hovedteorien når Statens havarikommisjon legger fram sin omfattende underveisrapport i forbindelse med at ett år har gått siden Super Puma-maskinen styrtet og tok livet til 13 mennesker.

– Hvor lang tid det gikk før sprekken fikk en kritisk størrelse, vet jeg ikke. Men årsaken til denne ulykken er at et tannhjul som dette, sprakk. Det førte til kollaps i girboksen og at rotoren ble revet av, sier Jon Sneltvedt i Statens havarikommisjon for transport til avisen.

Konkret dreier det seg om et utmattingsbrudd på et tannhjul som er 1 cm. tykt der bruddet oppsto. Sprekken voksten også på langs på tannhjulet - uten at det kom nok spon eller småflak til at alarmen gikk i helikopter-maskinens varslingssystemer, ifølge Aftenbladet.

I dag fredag kommer Havarikommisjonens underveisrapport om Turøy-ulykken.