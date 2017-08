Hatmeldinger om Havnesjefen strømmer inn til feil kommune

Mange er frustrerte og klager til Os kommune etter avlivingen av svanen Havnesjefen. Det er bare ett problem, det er feil Os.

Os kommune i Hedmark har hatt nok gjøre i sommer på grunn av knoppsvanen Havnesjefen, selv om svanen aldri har satt sine føtter i kommunen, skriver Arbeidets rett.

Hedmark-kommunen er nemlig ikke den eneste kommunen med navn Os i landet. Kommunen deler navn med Os kommune i Hordaland, hvor Havnesjefen har herjet i havnebassenget over lengre tid.

Det var avisen Arbeidets Rett som først omtalte saken. Onsdag kveld vedtok Os kommune i Hordaland å avlive knoppsvanen, etter at den har angrepet flere mennesker.

I etterkant av avlivingen tikket det inn hatmeldinger på Facebook-siden til Os kommune. Hatmeldingene skal ikke være rettet mot enkelt personer i kommunen, men det er også noen som har kontaktet ordfører Runa Finborud (Sp) for å diskutere svanen.

– Jeg fikk noen telefoner i starten av sommeren fordi de trodde jeg var ordføreren i kommunen i Hordaland, forteller Finborud til VG.

Finborud forteller at hun ikke mottatt trusler eller hets direkte rettet mot seg selv, men kommunen har fått en del ubehagelige meldinger.

– Blitt litt ekstra å gjøre



– Vi har ikke fått faktiske trusler, men det har vært folk som har kalt oss «mordere» og så videre, sier skolefaglig rådgiver i Os kommune i Hedmark, Arvid Keskitalo VG.

Han et en av administratorene for Facebook-siden til kommunen og forteller at det hele startet da Havnesjefen først dukket opp i mediene.

FEIL OS: Kommunen går nå aktivt inn på Facebook for å svare personene som legger igjen hatmeldinger. Skjermdump

– Det har blitt litt mer å gjøre i sommer, enn planlagt, sier Keskitalo.

Keskitalo og de andre administratorene ble nødt til å gå igjennom alle meldingene og fortelle dem at de hadde kommet til feil kommune.

Ble avlivet: Hadde ventet ville det vært et sirkus uten like

– Etter en stund roet det seg ned, men etter hvert som det ble utvikling i saken, dukket det opp flere meldinger.

Stengt av Facebook-veggen

Det har kommet så mange hatefulle meldinger at kommunen nå har valgt å stenge muligheten for besøkende å poste på Facebook-veggen til kommunen.

Det er fortsatt mulig å skrive inn, men nå må administratorene gå igjennom meldingene og godkjenne dem før de blir publisert.

Da nyheten om avlivingen kom, kom det ennå en ny bølge med reaksjoner.

FACEBOOK: Kommunen håper at de kan åpne opp for at besøkende kan poste på siden deres igjen. Skjermdump

– Selv om meldingene ikke blir publisert ar vi fortsatt vært nødt til å svare dem og sagt ifra om at det er feil kommune. Men det er også sånn at når noen «tagger» Os kommune på sin egen side, linker de til oss. Det får vi ikke kontrollert, men vi har gått inn og kommentert på noen av sidene at det er feil kommune, sier Keskitalo.

Ordfører i Os i Hordaland: Drapstruet

Keskitalo forteller at administratorene vanligvis bare jobber med å svare på Facebook innimellom alt annet de gjør på jobb, men at de brukte nesten fire timer på å svare alle som har skrevet til dem.

– Vi ønsker åpne opp muligheten for å skrive på siden vår igjen, men inntil videre holder vi den stengt.