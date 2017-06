18-åring tilstår hærverk på fotballbane

En 18 år gammel mann har tilstått etter at fotballbanen til Nybygda idrettslag ble vandalisert med en bil natt til 29. mai. Saken skal behandles i konfliktrådet.

– Det er irriterende, kort og godt. Jeg skjønner egentlig ikke hva folk tenker på når de gjør sånne ting, sier leder i Nybygda IL, Stein Rune Eriksen til VG.

For snart to uker siden fikk han en sms av noen som hadde kjørt forbi klubbens fotballbane på veg til jobb. Store deler av plenen var revet opp av dekkene på en bil som hadde kjørt rundt på fotballbanen.

Saken ble meldt inn til politiet, og dagen etter gikk 25 mann fra idrettslaget i gang med å rette opp skadene, forteller klubblederen.

– Vi fikk kjørt ut 15 kubikk med matjord og slådde over sporene og sådde igjen, forklarer Eriksen.

Les også: Tre netter på rad har politi og brannvesen rykket ut etter meldinger om brann, steinkasting og hærverk utført av ungdommer i Groruddalen i Oslo

10.000 i rene kostnader

I ettertid har fotballbanen vært stengt i opp mot tre uker mens idrettslaget har ventet på at frøene har skullet feste seg i jorda. Det er omkring hundre spillere som aktivt bruker fotballbanen. De yngste barna har hatt mulighet til å bruke de delene av banen som ikke ble ødelagt, men A-laget og damelaget har derimot måttet flytte kampene til andre baner for å gjennomføre sesongen.

– Vi har snudd om på vårsesongen og høstsesongen. Hjemmekampene vi skulle ha spilt nå i vår er blitt kryssbyttet, slik at de spilles borte nå og hjemme til høsten, forteller Eriksen.

Han opplyser om at Nybygda IL har brukt omkring 10.000 kroner i rene kostnader på matjord, i tillegg til kostnadene ved flytting og utsettelse av kamper, og timer brukt på å rette opp skadeverket.

Les mer: Maling helt over flere biler i Oslo

Idrettslaget har også satt opp en bom som stenger innkjøringen til banen, for å forhindre nytt skadeverk i fremtiden.

– Irritasjonen er egentlig større enn skadene. Vi har hatt planer om å sette opp en bom hele tiden. Det er en grusbane her som også har blitt kjørt litt på før, og det ønsker vi å få en slutt på, sier Eriksen.

Tar saken til konfliktrådet

En 18-årig mann har nå tilstått å ha kjørt på fotballbanen med en bil, og både han og idrettslaget har gått med på å ta saken til behandling i konfliktrådet i Hedmark.

– Vi fikk en tilståelse i slutten av forrige uke. 18-åringen har erkjent at han har spolet og sladdet rundt på denne fotballbanen, sier lensmann ved Ringsaker lensmannskontor, Terje Krogstad til VG.

Han beskriver bakgrunnen for handlingen som «ungdommelig dumskap», og understreker at hærverket har ført til store ulemper for mange av medlemmene i klubben.

– Det vil bli en mekling mellom partene i konfliktrådet, trolig i løpet av en 14-dagers tid. Det har nok ikke vært meningen å ødelegge og skade for andre i denne saken. Jeg tror bare gjerningsmannen har latt seg friste til å sladde og herje litt på en så stor bane, utdyper Krogstad.