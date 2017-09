Havnet på intensiven etter eddikforgiftning: – Jeg klandrer ingen

To personer er mistenkt for å ha forvoldt skade på en annens kropp og helse.

Denne uken har det vært opptak til ulike linjeforeninger ved NTNU i Trondheim. Da «Smørekoppen», maskinstudentenes linjeforening, holdt opptaksseremoni gikk det galt.

Flere av postene gikk ut på at studentene skulle shotte en eddikblanding, men i stedet for å velge husholdningseddik, hadde arrangørene valgt eddikessens, som er en mye sterkere løsning.

– Kjedelig glipp

15 elever dro til legevakten. Elleve ble sendt videre til St. Olavs Hospital, hvor én ble lagt inn på intensiven med alvorlige skader, og fire ble lagt til observasjon.

Mannen som ble lagt på intensiven forteller i en SMS til VG at han har fått forbud av legene om å bruke stemmen på grunn av etseskader i halsen.

– Ganske sliten, men pila peker riktig vei, skriver han.

Studenten i 20-årene har tilbrakt de siste dagene på sykehuset i stedet for på skolen, men forteller at han ikke bærer nag til noen.

– Dette var en kjedelig glipp, og jeg klander ingen, fortsetter han.

Videre forteller han at førsteårsstudentene har blitt godt mottatt på skolen.

– Jeg opplever miljøet som trygt og åpent for alle, skriver han, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

To mistenkte

Politiets etterforskningsleder, Arve Vagnild, forteller til VG at to personer har status som mistenkt i saken.

– De er mistenkt for å uaktsomt ha forvoldt en annen skade på kropp og helse, forklarer han.

De har ikke fått oppnevnt forsvarere. Vagnild forklarer at de har erkjent de faktiske forholdene, og at de beskriver hendelsen som en feilvurdering.

– De har ikke noen god følelse, og synes åpenbart at det er tragisk at det skulle gå sånn som det gikk, sier etterforskningslederen.

Påtaleansvarlig vil vurdere om saken skal få noen form for konsekvenser, og i så fall hvilken, basert på opplysningene i saken.

Politiet uttalte først at hendelsen ikke var en politisak, da det ikke var snakk om et ulovlig stoff. Senere besluttet de å opprette en undersøkelsessak da det ble klart at mannen i 20-årene hadde alvorlige skader. Politiet har derfor avhørt flere vitner.

– Studentene har gjennomgått ti poster med utfordringer. Blant annet skulle de spise og drikke ting som smaker og lukter vondt. Det er en form for rebusløp med et poenggivende system, forklarer Vagnild.

Studentene skal også ha forklart at det var en fysisk del knyttet til opptaket. Studentene understreker at opptaket har vært frivillig.