Tenåring livstruende skadet etter fall fra 6. etasje i Haugesund

En mann i slutten av tenårene pådro seg livstruende skader da han falt cirka 15 meter fra leilighet.

Tenåringen var sammen med en jevngammel kamerat i en blokk i Haugesund da ulykken skjedde. Et vitne meldte politiet om hendelsen klokken 23.03 lørdag kveld. Det er mistanke om at de var påvirket av narkotika.

Operasjonsleder Trond Børge Åsbu i Sør-Vest politidistrikt sier til VG at begge to fremsto som om de var ruset på annet enn alkohol.

Politiet har på nåværende tidspunkt ikke noe informasjon om hva som skjedde forut for fallet, men forventer å kunne svare nærmere på spørsmål vedrørende dette etter avhør av den skadedes kamerat senere i dag.

Mannen pådro seg alvorlige skader i fallet, men var ved bevissthet da han ble funnet på bakken. Han ble først fraktet til Haugesund sykehus, men ble derfra overført til Haukeland universitetssykehus med luftambulanse.

Leiligheten mannen falt fra var i 6. etasje og hadde balkong. Ifølge politiet skal han ha falt cirka 15 meter ned fra leiligheten.

– Det siste vi har fått opplyst fra universitetssykehuset er at han er alvorlig til livstruende skadet, sier Åsbu.

Pågrepet for narkotikalovbrudd



Kameraten som var til stede i leiligheten, er pågrepet for narkotikalovbruddet og sitter i politiets arrest.

Politiets kriminalteknikere har nå gjort seg ferdige på utsiden av leiligheten og politiet vil fortsette med flere etterforskningsskritt utover formiddagen. Blant annet avhør av naboer i leilighetskomplekset.

Operasjonslederen forteller at den skadede er kjent for politiet, men ikke fra noen større saker. Den andre mannen som befant seg i leiligheten er ukjent for politiet.