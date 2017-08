Harstad-ordfører tar oppgjør med ryktespredning på Facebook

Marianne Bremnes tar bladet fra munnen og skriver ut om rykteflommen rundt henne og ektemannen Lars Bremnes.

Vi har prøvd med å tie dette i hjel, men til ingen nytte.

Marianne Bremnes er ordfører for Arbeiderpartiet i Harstad og er gift med musikeren Lars Bremnes. Sammen er de et profilert par i Harstad, som mange har meninger om. Og paret går det også mange rykter om i lokalmiljøet, skal vi tro Bremnes selv.

For i et langt Facebook-innlegg går hun kraftig til rette med folk som baksnakker dem.

NÅ ER DET PINADØ NOK, skriver hun i store bokstaver og fortsetter:

Den rykteflommen som nå har pågått i månedsvis rundt meg og Lars, går over alle støvleskaft.

Hva er det folk bruker å tenke med? Skjønner de ikke at det faktisk går ut over noen? Tror de at vi ikke får høre det? En ting er at det går rykter om meg. Det er ille nok. Jeg har blitt koblet mot både den ene og den andre siden jeg ble ordfører.

Blant annet skal gå historier om at Lars Bremnes skal ha blitt «fersket» med en annen navngitt mann i Harstad, og at ordføreren skal ha blitt så tynn fordi hun er lei seg for at mannen har flyttet ut.

Harstad Tidende omtalte saken i går kveld.

PROFILERT POLITIKER: Marianne Bremnes, her sammen med Anniken Huitfeldt, leder i utenriks -og forsvarskomiteen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Marianne Bremnes kan fortelle at de to fortsatt er sammen etter 30 år, og har det bra, skriver hun og kommer med en oppfordring til ryktesprederne:

Til dere som mener dere har «sikre kilder» på disse ryktene; Kom heller og snakk med oss om dere lurer på noe. De «sikre kildene» der gir jeg ikke fem flate øre for. De som virkelig er «sikre kilder», familie og nære venner, vet at alle disse ryktene er rent oppspinn.

Slutt med det der!

VG har vært i kontakt med Bremnes. Hun er klar over vi omtaler saken, men ønsker ikke å kommentere Facebook-posten ytterligere. Hun sier hun har fått mye støtte etter innlegget.

– Det er hyggelig med så mange støtteerklæringer, sier hun til VG.

Lars Bremnes er også innforstått med at VG omtaler saken, men ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentar.