Han fikk 492.000 kroner i erstatning etter å ha nesten drept eksdirektør

27-årige Neil drepte nesten en eksdirektør for å beskytte seg selv og kona Eryka. Nå har han fått erstatning fra staten.

For to og halvt år siden fant politiet det amerikanske ekteparet liggende på bakken utenfor en luksusvilla i Oslo. Ektefellene holdt rundt hverandre og var tilsølte av blod. Ved siden av dem lå en eksdirektør som var i ferd med å dø.

Neil ble pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at han hadde knivstukket direktøren åtte ganger – ett av stikkene var livstruende.

Den amerikanske studenten satt nesten ni måner i varetektsfengsel etter knivstikkingen. Etterforskningen viste at studenten handlet i nødverge. Statens sivilrettsforvaltning har nå gitt Neil til sammen 492.000 kroner i erstatning og oppreisning for urettmessig straffeforfølgning.

PÅ FERIE: Amerikanske Neil (27) og hans kone Eryka ble funnet nedsølt av blod utenfor en villa i Oslo. Like ved lå en direktør livstruende skadet etter åtte knivstikk. Foto: PRIVAT

Neils forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, forteller at Neil er godt fornøyd med erstatningen.

– Han synes det er en lettelse at saken endelig er avsluttet. Det har vært en stor belastning for ham og familien, sier Bratlien.

Må sone i fengsel

I en nylig avsagt dom fra Borgarting lagmannsrett ble eksdirektøren dømt til syv måneders ubetinget fengsel for vold mot Neils kone, Eryka. Det går det frem av dommen at direktøren kan takke seg selv for hva som skjedde:

«Tiltalte må selv bære ansvaret for den situasjonen som oppsto.», heter det i dommen.

Eksdirektøren ble også dømt til å betale Eryka 60.000 kroner i oppreisning. Mannens forsvarer, advokat Thomas Randby, opplyser at dommen er anket til Høyesterett.

Kom til Oslo på Europa-ferie

Det amerikanske paret kom 18. august 2014 til Norge for å avslutte sin Europa-ferie med to dager i Oslo. Det unge paret var året før blitt kjent med eksdirektøren på en oktoberfest i Tyskland og han inviterte paret til å bo hjemme hos seg.

Den andre kvelden i Oslo spiste de tre sushi og drakk vin sammen. Det som skulle være en hyggelig kveld fikk en brå vending da Neil fortalte at hans svoger var dømt for voldtekt hjemme i USA. Eksdirektøren endret fullstendig væremåte og det endte med at eksdirektøren gikk til angrep på Eryka. Han sparket og slo henne Eryka. Hun mistet bevisstheten under angrepet og nesen hennes brakk.

Kjendis-nabo sentralt vitne

Et sentralt vitne i rettssaken var en kjendis som var nærmeste nabo til eksdirektøren på denne tiden. I dommen heter det at forklaringene til det unge amerikanske ekteparet bekreftes av hva kjendisnaboen og hans ektefelle så den dramatiske natten.

PÅ FENGSELSBESØK: Mens Neil satt i varetekt reiste Eryka fra California jevnlig til Oslo for å besøke ham. Her står hun utenfor besøksinngangen til Oslo fengsel Foto: Frode Hansen , VG

På et tidspunkt var Eryka fanget inne i luksusvillaen, ifølge dommen:

«Hennes mann var på utsiden, og hun var alene på et soverom i et låst hus med en mann hun oppfattet som farlig. Det er også skjerpende at han forfulgte henne og på ny angrep henne etter at slaget mot nesen hadde falt.», skriver dommerne.

Kjendisnabo ringte politiet: «Det er masse blod overalt»

Fanget i en felle

Naboparet forklarte at de så Eryka komme ut av eksdirektørens hus, og at hun løp mot deres hus. Hun ropte om hjelp og ba dem om å åpne døren, forklarte de i retten.

Kjendisnaboen forklarte til politiet at det måtte ha skjedd noe der inne som hadde gjort den unge kvinnen veldig redd, fordi hun hylte og hylte. Naboens kone bekreftet denne forklaringen.

Borgarting lagmannsrett slår fast at eksdirektøren var ansvarlig for den situasjonen som oppsto ved naboens inngangsdør ved at han angrep det amerikanske paret på den måten han gjorde.

Utenfor inngangsdøren til naboen knivstakk Neil direktøren åtte ganger. Lagmannsretten slår fast at det unge paret befant seg i realiteten nærmest i en felle ved inngangsdøren omgitt av vegger og dør på tre sider, og de fikk ikke komme inn i huset.

Uten arbeid i dag

I tingretten ble eksdirektøren dømt til fem måneders betinget fengsel med en prøvetid på to år. Anklageren krevde at eksdirektøren ble dømt til åtte måneders ubetinget fengsel. Lagmannsretten dømte ham til fengsel i syv måneder.

I dommen heter det at hendelsen har fått store konsekvenser for den tidligere direktøren og han er ikke i arbeid i dag. Men lagmannsretten mener eksdirektøren må ta ansvaret for den situasjonen som oppsto.

I skjerpende retning legger retten vekt på at Eryka befant seg i en situasjon der hun må ha oppfattet seg som helt hjelpeløs.

Under rettssaken hevdet eksdirektøren at det amerikanske paret hadde dopet ham ned med Ketamin. Lagmannsretten fester ikke lit til hans forklaring. «Dette er forenlig med at han fikk ketamin som bedøvende middel på sykehuset ved operasjonen.», heter det i dommen.