To personer omkom i flystyrt i Hedmark

To personer mistet livet i flystyrten ved Furnes mellom Hamar og Brumunddal i Hedmark tirsdag ettermiddag.

Det bekrefter Innlandet politidistrikt.

– Vi kan bekrefte at det er to personer som omkom i styrten, men vil ikke gå i ytteligere detaljer, sier lensmann Terje Krogstad til VG.



Rundt klokken 20.10 tirsdag kveld opplyser han at de nærmeste pårørende er varslet om ulykken.



Havarikommisjonen på vei



Innlandet politidistrikt fikk beskjed om styrten klokken 16.46 tirsdag, skriver de i en pressemelding. Flyet gikk ned på et jorde omtrent 500 meter ovenfor Olrud.

Politiet har foreløpig ingen informasjon om hva som kan ha ført til styrten, og jobber med undersøkelser på stedet.

– Vi avhører også vitner som kan ha sett og hørt noe, og fra i morgen tidlig vil Havarikommisjonen være på plass, forteller lensmann Terje Krogstad i Innlandet politidistrikt.

Flyet er av typen Van's Aircraft RV-4, som produseres som et byggesett som flyentusiaster selv kan sette sammen. Det er plass til totalt to personer i flyet, som klassifiseres under regelverket for selvbygde luftfartøy.

Flyforbud rundt Hamar



Vakthavende brannsjef Ragnar Sund fortalte at brannvesenet var på stedet rundt klokken 17.20, og at et småfly hadde falt ned på et jorde i nærheten av Hamar lufthavn.

– Det ligger et fly på jordet og det bærer preg av at det har truffet bakken hardt, sier Sund til VG.

Politiet melder på Twitter at det er opprettet et flyforbud på 4000 fot i området rundt Hamar flyplass frem til klokken 22 tirsdag kveld.

Flyforbudet gjelder i en avstand på fem nautiske mil fra styrtstedet, opplyser HRS. Dette tilsvarer noe i underkant av 10 kilometer.