Familie ble millionærer for tredje gang

Da Bjørnodd Haave ble joker-millionær lørdag, var det som andre mann i familien. På to uker.

Da Bjørnodd Haave (69) fra Oslo ble kveldens Joker-millionær var det som andre mann i Bø-familien. På juleaften ble nemlig fetteren millionær i Super-Lotto, og det var ikke første gang Rune Simonsen fra Jæren ble millionær. For ti år siden vant han nemlig 2,7 millioner i Joker.

Feirer med å se på «Presten»

Da en representant fra Norsk Tipping ringte og fortalte Haave at han var trukket ut som kveldens Joker-kandidat, ble han opplyst om at han kunne vinne mellom 588.000 og fem millioner kroner.

– Jeg tenkte at jaja, det har ikke gått så verst med meg, og nå får vi se om det ligger i slekta å bli Lotto-millionær, forteller Haave.

Mangemillionær vant 4,9 millioner: – Jeg er vant til høye tall

Det ble en nervepirrende lørdagskveld i stuen. På grunn av kveldens Idrettsgalla var det datamaskinen Embla som fikk bestemme Haaves skjebne. Da det kom til siste tall sto det 4-4-4. Han kunne ende opp med «bare» 588.000 kroner.

–Så spratt den rett opp på jokeren. Da hoppet vi bare opp og ned i stuen her, forteller den nybakte millionæren.

Feiringen har gått sobert for seg.

– Vi feirer med å se på tv-serien «Presten», også har vi sett opptak av sendingen minst fem ganger, haha.

Ble nesten fysisk syk

På Jæren satt fetteren Rune Simonsen og fulgte sendingen. Da tv-vertinnen annonserte at kveldens vinner hadde en fetter som ble joker-vinner i julen mistenkte han at det var Haave.

– Altså, sjansen for at det var en av mine fettere var en av tredve, ettersom det var 30 vinnere på juleaften, men jeg håpet og trodde det var Bjørnodd som hadde vunnet.

– Hvorfor akkurat Bjørnodd?

– Fordi han er en så likanes kar, han er så lett å bli glad i, sier en lettere rørt fetter.

Nibarnsmor ble lottomillinær: – Trodde jeg fikk hjerteinfarkt

Selv er Simonsen to ganger millonær. Først i 2007, da vant han 2,7 millioner kroner på joker. Og nå sist på juleaften, da kasserte han inn 1,3 millioner på Superlotto. Han forteller at det var stor forskjell på reaksjonen denne gangen.

– Sist gang ble jeg bare veldig glad. Denne gangen ble jeg nesten litt fysisk syk, sånn at jeg nesten tenkte at jeg fikk hjerteinfarkt.

Folk vil bli medlem av familien

Simonsen er veldig glad for at et familiemedlem har fått oppleve samme gleden som han.

– Jeg ringte Bjørnodd og gratulerte og sa: det var så kjekt at du fikk oppleve den samme fantastiske føelsen, og jeg er så glad for å dele det samme med noen som han, forteller Simonsen.

Nå skal fetterene på millionærlunsj på Hamar.

Jeg hadde ikke dratt hvis det ikke var for at Bjørnodd også vant, men nå drar vi sammen, forteller Simonsen, som har opplevd stort trykk på Facebook.

På Facebook er det mange som ønsker å bli medlem i familien vår, og sjekker om de er i slekt med oss.

– Hvilken slekt er det?

– Det er Bø-familien.

– Hviler det noe vinnerflaks i Bø-familien for øvrig?

– Moren min sa at jeg vant alltid på tivoli og lotteri da jeg var liten, og jeg tror faktisk min søster vant en motorsykkel en gang.