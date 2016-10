Trygve Slagsvold Vedum er full av beundring for foreldre som tar ansvar for at alle blir invitert på halloweenfeiring. Selv har han sluppet unna.

Leder Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet, er selv pappa til barn som liker å gå halloween hjemme på Stange i Hedmark.

Fakta om halloween * Halloween er natten før allehelgensdag, 31. oktober. * Halloweenfeiringen har røtter i den katolske allehelgensdagen. * Halloween feires med at barn kler seg ut og går fra dør til dør. De sier "Knask eller knep?", den norske oversettelsen av "Trick or treat?" og får godteri fra folk i nabolaget. * Den feires også med utkledningsfester for voksne, og forbindes gjerne med utskårne gresskar og skrekkfilmer. Kilde: Store norske leksikon

– Kunne jeg valgt ville jeg valgt julebukk, innleder Vedum, som raskt legger til:

– Men jeg har hatt mye moro med barneselskap og utkledning de siste årene.

VG har skrevet om tobarnsmoren Maria Rønning som for andre år på rad inviterer ensomme barn til halloweenfest i Trondheim.

Senterparti-lederen mener foreldre har et ansvar for at alle barn blir inkludert på slike feiringer.

– Vi har vært så heldige at det har blitt arrangert utkledningsselskap for alle i klassen til datteren min de siste årene. All ære til de foreldre som tar sånne initiativ.

ALLE MÅ BES: Irma Rustad i foreningen Mobbing i skolen mener felles retningslinjer kan være lurt. Foto: Frode Hansen , VG

– Ikke ekskluder noen få

Generalsekretær i foreningen Mobbing i skolen, Irma Rustad, tror barn som allerede er isolert og utsatt for mobbing, har det ekstra tøft på dager som halloween.

Hun synes derfor skolene bør ha retningslinjer for arrangementer der flertallet av elevene er bedt.

– Det er lov å be kun noen få. Men da bør man ikke ta med invitasjonene på skolen slik at noen føler seg utenfor. Hvis man inviterer nesten alle, er det bedre å inkludere hele klassen. Det er grusomt å stå på utsiden, sier Rustad.

Kan synliggjøre økonomiske ulikheter

Selv om KrF-nestleder Dagrunn Eriksen ikke selv har vokst opp med halloween-tradisjonen, sier hun at hun skjønner at det er moro for barna.

NESTLEDER: Dagrunn Eriksen i Kristelig Folkeparti har ikke feiret halloween selv. Foto: Ned Alley , NTB scanpix

– Men jeg tror det er viktig at foreldre er bevisst på at alle barn blir inkludert, og at ikke bare noen av barna i klassen blir invitert på halloweenfest. Da kan dette som er moro for mange bli til noe veldig trist og ekskluderende for andre.

Hun er opptatt av at ikke halloween blir noe som koster mye for familiene, og dermed bidrar til ulikheter ut fra hva slags økonomi man har.

– Det kan bli utfordrende for noen dersom alle barna skal ha et nytt, dyrt kostyme hvert år. Og godterimengden kan også bli ganske voldsom, sier Eriksen som legger til at hun ikke er særlig begeistret for «killer clown»-fenomenet som sprer om seg.

SV-leder Audun Lysbakken skar ut sitt første gresskar til halloween i fjor. Han mener dagen er en viktig påminnelse om å inkludere alle barn

– For eksempel kan foreldreutvalget på skolen arrangerer halloween-vennegrupper for at ingen skal bli sittende alene hjemme, sier Lysbakken.

Ta med ungene ut



Festinvitasjoner bør være et tema blant foreldrene i barnehagen og på skolen allerede fra barna er små, mener Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG).

ANSVAR: Gunn Iren Müller i FUG sier foreldrene har et ansvar for å inkludere barna. Foto: , FUG

– Vi vet at ekskludering skjer og at det faktisk er skadelig, særlig for dem som aldri blir invitert, men også for hele miljøet, sier leder Gunn Iren Müller i FUG.

Hun forteller at det er flere skoler der FAU lager halloweenfest hvert år, men at dette krever et par ildsjeler.

– Det er ikke alle som orker å ta på seg å lage fest for hele skolen eller å invitere hele klassen eller trinnet til halloweenfest. Men kanskje de voksne kan snakke litt sammen og sikre at alle har noen å gå med hvis ungene skal gå ute sammen i mindre grupper? Da oppnår man i hvert fall å inkludere alle, sier Müller.