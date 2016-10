Raser mot Halloween-feiring: – Kom heller tilbake som julebukk

Fire dager før Halloween teller Facebook-gruppen som ønsker å få slutt på feiringen over 126.000 medlemmer. De vil heller at barna skal gå julebukk.

«Kjære alle små, Halloween-pyntede barn. I dette huset feirer vi ikke Halloween, hverken med «knask» eller «knep». Vi håper du kommer tilbake i romjulen, utkledd som julebukk. Og hvis vi er hjemme da, lover vi at vi har noe godt på lur! Velkommen tilbake».

Slik lyder teksten på bildet som den siste tiden har blitt delt tusenvis av ganger på Facebook, etter at det først ble postet i gruppen «Ut med "knask eller knep", inn med julebukk».

Over 126.000 personer liker gruppen som ønsker at ungene skal gå julebukk «istedenfor å late som om Halloween er en norsk tradisjon».

– Skaper et kjøpepress



En av gruppens medlemmer er Per Arne Eriksen (53) fra Trondheim.

DYRT: Per Arne Eriksen mener at det er et kjøpepress rundt Halloween. Foto: Privat

– Jeg mener Halloween-feiringen er en skikk som er innført fra USA, og som handelsstanden i stor grad har påført oss. I disse dager blir vi overøst med reklame fra butikker som ønsker å selge oss Halloween-effekter, og det skaper et kjøpepress, sier Eriksen til VG.

Og når mandagen kommer og utkledde barn vil banke på dører for å be om godteri, kommer ikke Eriksen til å åpne døren.

– Om jeg er hjemme så kommer lysene i huset til å være slukket, slik at barna forhåpentligvis ikke banker på, sier 53-åringen som mener at de heller burde gå julebukk.

– Halloween oppleves i større grad som tigging enn det julebukk gjør. I tillegg er jo julebukk en norsk tradisjon, som jeg synes er veldig hyggelig.

Vil holde norsk tradisjon i hevd



Agnes Sofie Aslaksen (53) fra Skien har laget gruppen «Vi som hater Halloween» på Facebook.

VIL HA JULEBUKK: Agnes Sofie Aslaksen mener at barn heller burde gå julebukk enn å feire Halloween. Foto: Privat

– Jeg synes det hele er veldig kommersielt, særlig fordi man i Norge bruker mange millioner på galskapen. Jeg vet om mange som ikke vil feire Halloween, men på grunn av press så føler de at de må, sier Aslaksen.

Hun mener at den gamle tradisjonen julebukk er en bedre løsning da dette ifølge Aslaksen er noe alle har råd til.

– Hvem har ikke en gammel ullgenser og lue liggende hjemme? Jeg synes det er hyggelig med barn som ringer på døren og synger julesanger, og dette er noe alle kan være med på, da det ikke koster noe. Jeg mener man heller burde holde norske tradisjoner i hevd enn å bruke masse penger på kostymer og masker. Kom heller tilbake som julebukk, mener jeg.

– Feirer gammel dag på ny måte



Trebarnsfar og stipendiat ved Nord Universitet, Espen Leirset (38), er derimot uenig med dem som ønsker å erstatte Halloween med julebukk.

– Om man mener at barn i dag skal gå julebukk, så foreslår jeg at man investerer i en tidsmaskin og drar tilbake til en tid vi for lengst ikke lever i lenger, sier Leirset og poengterer at barna ikke har noe glede av å synge gamle julesanger og ringe på dører.

– Dette har blitt en ny kulturtradisjon for våre barn, og det virker som om mange foreldre argumenterer for at det siden dette ikke var vanlig da de var barn, så er det heller ikke vanlig nå. Men kulturer etablerer seg underveis og er ikke statiske fenomen. Tenk om man skulle hatt samme holdning til julefeiring. Da hadde i alle fall ikke julen vært slik vi kjenner den i dag.

LIKER HALLOWEEN: Stipendiat og trebarnsfar Espen Leirset sier til VG at Halloween er en fin måte å minne barna på at man har gamle tradisjoner for å hedre de døde. Foto: Nord Universitet

Leirset har skrevet et leserinnlegg til VG der han argumenterer for at barn skal få feire Halloween, med skumle masker og godterijakt.

– Mange barn synes Halloween er minst like morsomt som for eksempel jul og 17. mai. I tillegg må vi huske på Halloween beror på en gammel kristen tradisjon der vi hedrer de døde. Nå feirer vi en gammel dag på en ny måte, sier han og legger til:

– Døden er et tabu i dagens samfunn, og det å ha en dag hvor man har fokus på de døde kan være vanskelig for mange. Men det er en grunn til at våre forfedre har markert dette i all tid, og jeg mener at Halloween er en fin anledning til å minne barna våre på dette.

