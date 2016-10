Inviterer ensomme barn hjem på halloweenfest

Halloween er en perfekt anledning til å inkludere barna som ikke alltid blir bedt, mener eksperter. Maria Rønning (28) åpner gjerne dørene sine.

Ansiktsmaling, kostymer og mengder med godteri er med på å gjøre halloween til favorittdagen til mange barn.

Likevel er det alltid noen som ikke får invitasjon til festen.

Dette ville Maria Rønning (28) gjøre noe med, da hun i fjor sendte ut en åpen invitasjon til halloweenfeiring hjemme i leiligheten sin i Trondheim.

SKUMMELT: Maria Rønning skal pynte leiligheten med skumle ting som denne masken for å få den riktige stemningen. Foto: THERESE ALICE SANNE

Tobarnsmoren hadde selv opplevd hvordan det er å være ensom som barn.

– Jeg får rett og slett vondt inni meg når jeg tenker på at små barn blir holdt utenfor, sier Rønning til VG.

Hun la ut et innlegg på Facebook der hun inviterte barna til fest. Blant annet Adresseavisen skrev om arrangementet, og responsen var enorm.

Ny fest i år også

Til sammen ni familier kom innom festen og ble med på å gå «knask eller knep» i nabolaget. Hennes egne sønner synes bare det var stas å få besøk.

– Guttene har hjerter av gull og mente det var helt rett å be alle barna som ikke hadde andre venner de kunne være sammen med.

Rønning gjentar suksessen i år og håper at minst like mange vil komme på festen. Hun har fått henvendelser fra hele Norge, og har et ønske om at flere foreldre vil arrangere lignende fester også andre steder i landet.

HJERTER AV GULL: Selv om de prøver å være skumle her, så har guttene hjerter av gull, ifølge mor Maria Rønning som her holder Lucas. Hennes eldste sønn, Endré (til høyre), hjalp til på fjorårets halloweenfeiring. Han gleder seg masse til årets fest. Foto: THERESE ALICE SANNE

Unicefs råd til foreldre om halloween ** Ta kontakt med andre foreldre for å høre hva de har planlagt for halloween – kanskje kan dere arrangere noe sammen ** Bruk barna som agenter til å spore opp dem som ikke er inkludert, og rydd plass til dem ved halloweenbordet ** Dersom eget barn får flere invitasjoner, kan det være verdt å kontakte foreldrene for å høre om andre har takket ja, for på den måten sikre at de som inviterer, ikke selv blir stående uten noen som kommer eller uten et sted å være. ** Ikke la barna være for eksklusive i valgene sine. Får de bestemme selv, vil de trolig kun velge bestevennene sine.

Til inspirasjon for flere

Kristin Oudmayer som jobber med mobbesaker for UNICEF, hyller Rønnings initiativ.

– Det er flott med slike tiltak, og det bør være til inspirasjon for flere. Synes man det er tøft å ta på seg noe slikt alene, kan man gå sammen med flere voksne og arrangere noe sammen.

Hun mener dager som halloween forsterker følelsen av å stå utenfor, for barn som ikke har det så greit.

– Planleggingen av høsten store begivenhet er både synlig og langvarig og noe vennegruppen ofte gjør sammen. Lang tid i forveien snakkes det om antrekk, og så er det all praten etterpå, sier Oudmayer.

Kan skade barnets psykiske helse

Hun får støtte at mobbeekspert André Baraldsnes ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Bergen. Han synes det er helt riktig at foreldrene tar ansvar for at alle blir invitert.

OPPFORDRING: Spesialrådgiver André Baraldsnes ber foreldre være bevisst på hvem som inviteres i barneselskaper. Foto: Privat

– Det å ikke bli inkludert i en sammenheng der en som barn naturlig identifiserer seg som en venn og en del av en gruppe, kan være svært sårende. Dersom dette er en del av et mønster, vil dette også kunne skade barnets psykiske helse, sier Baraldsnes.

Han mener at man av og til må tåle at man ikke blir invitert. Men at det vi ikke skal tåle, er at kun ett eller få barn systematisk blir utelatt.

– Når klassen samles bør alle inviteres, når bare jentene eller guttene samles, ja da bør også resten av jente- eller guttegruppen inviteres, sier han.

