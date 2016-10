Halloween-spøk førte til væpnet politiutrykning til skole

Væpnet politi rykket mandag formiddag ut til Austevoll ungdomsskole etter melding om en væpnet person iført finlandshette og militærklær.

Mandag morgen kom det inn en melding om at en person med finlandshette og maskingevær hadde gått inn på en buss på Austevoll. Snart viste det seg at personen også hadde gått av ved ungdomsskolen i øykommunen sør for Bergen.

For en person i en bil som passerte, hadde det sett ut ut som om personen stanset bussen iført militærutstyr, finlandshette og et gevær over skuldrene.

Politiet slo full alarm.

– Vi var tilfeldigvis tre betjenter på stasjonen, og vi rykket ut som om det skulle være en reelt bevæpnet person – iført IP4 sikkerhetsutstyr. Men vi lot hjelmer og tohåndsvåpen ligge i bilene, etter at vi hadde sondert litt rundt skolen. Det tilsa at vi kunne senke skuldrene noe, men vi måtte fram og avklare, sier lensmann Per Norstrand på Austevoll til VG.

– Halloweenspøk



Norstrand forteller at situasjonen ble avklart ved at rektor gikk inn i klasserommet og hentet eleven, som umiddelbart fortalte at det hele var ment som en halloweenspøk.

– Geværet var en trefjøl malt grønn og brun, men han hadde også med en svært naturtro softgun, en replika, som han hadde skjult. Dette er en snill og grei gutt, som bare skulle ha det gøy, sier Norstrand.

Norstrand mener dette er det nærmeste han har vært en potensielt svært alvorlig skarp situasjon i sin karriere.

– Dette er ikke greit



Han har omtalt hele episoden på lensmannskontorets Facebook-side.

– Vi fikk ordnet opp i saken, og snakket med hjem og skole på en god måte, skriver lensmannen på sin Facebook-side.

Lensmannen oppfordrer foreldre og skoler å snakke med ungdommer om kostymebruk.

– Enkelte grenser skal vi ikke bryte. Følg med på hva ungdommene gjør, og vær ikke redd for å sette tydelige grenser, sier lensmann Per Norstrand.