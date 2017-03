Kurt (50) fant død pytonslange under bilen

– Fytti katta, den luktet pyton også!

Da Kurt B. Johansen (50) fra Sarpsborg skulle ta veteranbilen ut på en vårtur, la han ikke spesielt merke til hva som lå i en blå pose under bilen. Det var ikke før han hadde kjørt et par runder og parkert bilen han fikk øye på hva det var. Posen var skvist under hjulet og det tøt ut en brun slangehud. Johanesen fikk hakeslepp.

KJØRTE OVER SLANGEN: Kurt B. Johansen fra Sarpsborg så ikke at det var en slange under bilen. Foto: , privat

– Jeg tenkte: hva gjør den her? Hvordan har den kommet dit? Hvem har lagt den der? Noen har plassert den der, sier han til VG og fortsetter:

– Den plastposen må ha ligget der i to til tre uker, og jeg trodde det var søppel hele tiden.

Foret godt

Slangen er hel, men sprekt fordi Johansen har kjørt over den. Med sprekken ble det tydelig at slangen er fôret godt, med en svær rotte. Slangen måler halvannen meter.

– Den luktet pyton også, fytti katta! Men den var ikke helt i forråtnelse.

150 CENTIMETER: Ut av magen til slangen kom det en rotte. Foto: , Privat

Johansen ringte så politiet og fortalte at det var en utenlandsk slange i hagen hans.

– De mente at jeg bare skulle kaste den i søppelet. Så nå ligger den i søppelbøtten. Vi vurderte å legge den helt på toppen for å skremme han som kommer og plukker opp søppelet vårt, sier han og ler.

– Blir ofte gjemt tyvegods på tomten

Han er likevel ikke så overrasket over at en så sjeldent dyr i Norge dukker opp i hagen hans.

– Jeg har opplevd mye rart i nabolaget mitt. Og det blir ofte gjemt tyvegods og sykler på tomten min. Jeg har også funnet sprøytespisser. Men selvfølgelig er det spesielt at det blir lagt en pytonslange her.

Hvem som har lagt den der er fortsatt et mysterium.

Til NRK sier politiet at det er sjeldent at det dukker opp store slanger i hagen til folk. Til statskanalen understreker de at det er ulovlig å oppbevare slanger.

– Det hender jo at vi kommer over noen ulovlige slanger i forbindelse med ransakinger av bestemte adresser. Det er forbudt å ha slanger uten tillatelse, og det er det ytterst få som har, sier operasjonsleder for politiet i Østfold, Paul Horne, til NRK.