– Jeg må bruke noen ekstra sider om 2016 i selvbiografien min

SANDNES – HAUGESUND (VG) Hadia Tajik har bestemt seg for å forlate hovedstaden. Hun flytter hjem til røttene i Rogaland.

I Haugesund lørdag ble hun kronet til dronning av sosialdemokratiet på Vestlandet av et enstemmig nominasjonsmøte i Rogaland Ap, etter å ha vært innvalgt fra Oslo siden 2009.

– Hvorfor flytter du hjem igjen?



– Årsaken til at jeg flytter hjem til Sandnes, er at Rogaland Ap ønsket å nominere meg på førsteplass på stortingslisten, sier Tajik til VG.

Eksperter i 2014: Derfor fenger Hadia

– Du har ikke villet uttale deg offentlig om private forhold, som at du skilte deg tidligere i år. Hvorfor?

– Jeg omtales offentlig i forbindelse med at jeg har et folkevalgt verv. Ikke bare er jeg komfortabel med, det er også en del av vervet, å være synlig til stede i mediene, tåle kritikk, motstand, noen ganger negative oppslag, stå i tøffe debatter. Jeg gjør gjerne alt det. Men jeg ber om forståelse for at jeg vil ha privatlivet mitt for meg selv.

Innholdsrikt år



I 2014 giftet Hadia Tajik seg med Høyres stortingsrepresentant Stefan Heggelund. I invitasjonen ble gjestene bedt om hverken å fotografere eller dele noe om arrangementet i sosiale medier. Hvor det hemmelige maktbryllupet skulle finne sted fikk de beskjed om i en SMS bare timer før vielsen.

Tidligere i år gikk paret hver til sitt.

PÅ HJEMMEBANE: Hadia Tajik på Rogaland Aps nominasjonsmøte. Christian Clausen

– Du byr ofte på erfaringer fra eget liv som ikke først og fremst er politiske?

– Det er glidende overganger mellom det å være personlig og det å være privat. Og jeg er gjerne personlig. Jeg har et dypt personlig engasjement i mange av tingene jeg holder på med. Mitt engasjement for arbeidsfolk Rogaland handler for eksempel om det at faren min er sveiser, og moren min drev kolonialhandel i mange år. Men så er det noen ting som er rent private, og som kanskje også berører andre mennesker. Du refererer til ekteskap og skilsmisse. Jeg ønsker ikke offentlig oppmerksomhet på grunn rent private forhold. Når jeg er i offentligheten vil jeg at det skal være i hovedsak politiske årsaker til det.

Tajiks oppgjør mot hetsen: – Jeg er ikke fremmed. Jeg er født i Norge

– Har 2016 vært et dramatisk år for deg, du bestemmer deg for å skille lag med den du har giftet deg med, og du bestemmer deg for å flytte fra Oslo etter 11 år for å la deg velges av dine egne i Rogaland?

– Jeg må bruke noen ekstra sider om 2016 i selvbiografien min, da, sier hun og ler høyt og lenge.

– For meg privat … ja, det har vært noen viktige endringer i livet mitt, og dette er en av dem.

Også politisk har det skjedd endringer: I løpet av bare seks måneder mistet Tajik begge sine politiske rådgivere.

– Du jakter leilighet i Sandnes om dagen. Hvor stor skal den helst være?

– Den skal ha plass til én person.

– Velkommen!



Klokken var halv ni lørdag morgen, da en stor innleid SUV rullet inn på parkeringsplassen på Thon hotell i Sandnes.

Bak rattet satt nestlederen i Ap og lederen i Stortingets justiskomité.

STØ KURS: Hadia Tajik trives med å kjøre stor SUV. Christian Clausen

Tajik lot VG få sitte på til nominasjonsmøtet i Haugesund som skulle begynne klokken 11. Det viste seg at hun holdt fartsgrenser og brukte blinklys etter reglementet.

Hun kom til sine egne, og de tok vel imot henne.

– Velkommen hjem, Hadia!

Ropte Anders Fjelland Bentsen til salen. Delegaten fra Rogaland var representativ for stemningen. Hadde det vært en gullstol tilgjengelig, ville Tajik blitt båret i den.

Fikk du med deg? Mann dømt for trusler mot Hadia Tajik

Gjøkunge i Ap



Oppveksten i Bjørheimsbygd nord for Stavanger sitter dypt i den nye frontkandidaten i et fylke der Ap vanligvis har langt svakere valgresultater enn nasjonalt.

Hadde ønsket seg den i ti år: Hadia Tajik viste stolt frem bunaden

Forventningene til henne er, for å si det rett ut, enorme.

I takketalen sier hun:

– La meg først få si noe personlig: Tusen takk for at jeg får til å komme hjem.

Hadia Tajik svelger. Hun prøver ikke å skjule at dette et emosjonelt øyeblikk. Etter å ha takket for tilliten, bryter applausen løs.

VALGT: I går fikk Hadia Tajik førsteplassen på Rogaland Aps liste. Fra venstre: Annenkandidat Torstein Tvedt Solberg, fjerdekandidat Øystein L. Hansen og LO-topp Trond Helland. Christian Clausen

Rogaland er en gjøkunge i Ap: I 2013 fikk partiet 22,6 prosent av stemmene i fylket, mens resultatet på landsbasis var 30,8 prosent.

En ikke publisert meningsmåling som Scentio har utført på oppdrag fra Ap, viser at Ap så vidt er blitt større enn Høyre.

Les også: Tajik vil innføre republikk i Norge

Sterke bånd



Det hersker stor optimisme i Ap for valgresultatet i oljefylket, fordi arbeidsløsheten er skyhøy på grunn av den store depresjonen i hele oljeindustrien, og dette har skjedd på den borgerlige regjeringens vakt.

– Tilstedeværelsen min i Rogaland og på Vestlandet kommer til å øke fremover. Det gleder jeg til. De emosjonelle båndene er sterkere til Rogaland. Jeg har alltid tenkt at jeg på et eller annet tidspunkt skal dra hjem igjen. Men jeg har aldri visst om dette skulle skje om 10 år eller 20 år. Jeg har bodd i London og Oslo, men dette er hjemme. Omstendighetene ville at det skulle skje nå, sier Hadia Tajik.

– Som det het i countrysangen: I’ll be coming back, in a Cadillac?

– Haha, ja, det ble jo nesten sånn!